«Дисциплинировать водителей»: Минцифра Татарстана открестилось от глюков «Народного инспектора»

Мобильное приложение стало вызывать упреки у пользователей

Все больше упреков, судя по отзывам в Сети, вызывает работа мобильного приложения «Народный инспектор», запущенного в Татарстане в 2014 году. Причем недовольны им не только проштрафившиеся водители, но и сами «жалобщики» — пользователи софта. Главная их претензия заключается в слишком медленном рассмотрении заявок. «Реальное время» обратилось за разъяснениями в Минцифру РТ и татарстанскую ГИБДД.

На что жалуемся?

Жители Татарстана, пользующиеся приложением «Народный инспектор», стали обращать внимание на то, что их заявки о нарушении согражданами ПДД стали рассматриваться значительно медленнее. И, судя по последним отзывам пользователей, недовольных мобильным софтом становится все больше.

Наиболее распространенная жалоба — на сроки рассмотрения уведомления; «время ожидания» порой растягивается на несколько месяцев. Также жалуются на потерю связи с геолокацией, а у кого-то даже не получается зарегистрироваться. Отмечается, что приложение не совместимо с устройствами с настроенным root-доступом. Пользователи обращают внимание и на отсутствие анонимности автора видео, так что автонарушитель при желании может вычислить бдительного «режиссера».

«Участвуйте в общественном контроле в сферах безопасности дорожного движения и благоустройства территории в части парковки, а также в улучшении состояния безопасности дорожного движения в Республике Татарстан. Отправляйте в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Татарстан и в административно-технические инспекции муниципальных образований сообщения с материалами видеозаписи, свидетельствующими об административных правонарушениях в области дорожного движения и благоустройства территории в части парковки и хранения транспортных средств», — призывают авторы ГИС «Народный инспектор».

Чтобы воспользоваться такой возможностью, достаточно установить программный продукт на свой смартфон. Увидев какое-либо нарушение правил дорожного движения, нужно включить приложение, дать разрешение на определение геопозиции и снять видео «с места преступления». При этом в кадр должны попасть, разумеется, само нарушение и номер автомобиля. Затем выбирается категория нарушения, в которую отправляется 30-секундный видеофайл. В системе оформляется соответствующая заявка — и пользователь может следить за ее статусом.

Увидев какое-либо нарушение правил дорожного движения, нужно включить приложение, дать разрешение на определение геопозиции и снять видео «с места преступления». Фото digital.tatarstan.ru

Однако у «Народного инспектора» есть существенное ограничение — он работает исключительно на территории Татарстана, причем в местах, где имеется достаточно хорошая связь.

Приложение было запущено в 2014 году, за это время количество уведомлений подобралось к 300 тысячам. Наиболее «популярное» нарушение относится к правилам остановки и стоянки на тротуаре. За ним идут парковка в местах для инвалидов, остановка или стоянка под запрещающим знаком, непредоставление преимущества пешеходам и движение по автобусной полосе.

Первичная проверка Минцифры

Система разрабатывалась и внедрялась через Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана (экс-Мининформсвязи РТ). Именно это ведомство отвечает за обновление приложения и техническую поддержку.

Как рассказала корреспонденту «Реального времени» пресс-секретарь Минцифры Вероника Доронина, первичную обработку заявок осуществляют специалисты кол-центра министерства.

— У них эта работа четко регламентирована: им дается несколько рабочих дней, чтобы эту заявку отправить дальше, — объяснила Доронина. — Этот процесс достаточно автоматизирован. Надо посмотреть качество видео, увидеть номер машины, нарушение.

«Одобренная» Минцифрой заявка отправляется непосредственно в ГИБДД. И уже гаишники подробно изучают видео и принимают решение об установлении штрафа нерадивому водителю. Получается, все претензии по срокам этой процедуры — к автоинспекторам.

Система разрабатывалась и внедрялась через министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана. Фото yaplakal.com

«Реальное время» направило соответствующий запрос в УГИБДД МВД по РТ, в ведомстве обещали прислать ответ на следующей неделе.

Дисциплинировать водителей

После внедрения «Народного инспектора» в соцсетях появились сообщества, объединяющие тех, кто против этого приложения. Судя по постам членов групп, костяк их составляют как раз проштрафившиеся водители. Как нетрудно догадаться, неравнодушные граждане, которые посмели зафиксировать на видео нарушение, в этой среде называются «стукачами» и доносчиками (и, соответственно, виновниками всех бед). Кроме того, члены этих сообществ делятся советами, как оспорить штраф, выписанный на основе материалов «Народного инспектора».

Между тем председатель ТРО Всероссийского общества автолюбителей Юрий Кулагин считает татарстанское ноу-хау полезным.

— Польза будет, если будет фиксироваться больше нарушений, неважно какими приложениями. Это будет дисциплинировать водителей — злостных нарушителей. Сама идея неплохая, — констатирует он.

При этом Кулагин отметил, что ни ему, ни его знакомым не приходили «письма счастья» из ГИБДД, выписанные по результатам фиксации в «Народном инспекторе».



К слову, аналогичное приложение разработано и для российской столицы — «Помощник Москвы», оно работает с 2015 года. Его работа тоже вызывает нарекания со стороны граждан. Тем временем в прошлом году прошла информация, что для всех жителей России разработают единое приложение для фиксации нарушений ПДД. Поэтому судьба детища татарстанских разработчиков остается под вопросом.