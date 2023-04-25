Глава Минцифры Татарстана: до 30% людей, которые поступают на факультеты ИТ, — это девушки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что на сегодняшний день почти каждый третий получающий образование в сфере ИТ — это девушки. Несколько лет назад в этой области их было в разы меньше.

По словам министра, буквально три года назад в Татарстане выпускались около 3 тысяч ИТ-специалистов, обучившихся на бюджетной основе, в год. В 2023-м дипломы получат более 5 тысяч человек.

— Колоссальный спрос на специалистов в сфере ИТ. Это первое. Второе — мы видим и мы создали такие условия, что из года в год мы увеличиваем количество бюджетных мест на ИТ-специальностях в Татарстане. Ежегодно у нас 5 тысяч выпускников, — рассказал Айрат Хайруллин.

Что касается девушек, получающих ИТ-специальность, министр обратил внимание, что порой в этой сфере они справляются лучше представителей противоположного пола.

— Мы очень много видим сегодня девушек в ИТ. У нас, например, я могу такую статистику привести, ИТИС, который находится в Казанском федеральном университете, раньше, наверное, группа студентов была, например, 20 молодых человек, девушек могло быть 5—7. Сегодня до 30% программистов, до 30% человек, которые поступают на факультеты ИТ, — это девушки. Потому что это, во-первых, востребовано, у девушек даже лучше получается в ИТ. Я однозначно уверен в том, что девушки к этой работе подходят по-другому, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Айрат Хайруллин обратил внимание, что зачастую «ИТ не всем «заходит». По его словам, к концу первого курса с ИТИСа порой отчисляются до 10% студентов, «потому что это тяжелая математика, это высшая математика, это матрица, это матан такой суровый».

Если есть склонность к точным наукам, то дороги в ИТ будут открыты, заверил Айрат Хайруллин. Гуманитариям, желающим работать в этой сфере, он порекомендовал обратить внимание на цифровой маркетинг и дизайн.

Напомним, в начале апреля Кабмин Татарстана утвердил программу популяризации ИТ-специальностей в республике. Она, среди прочего, направлена на профориентацию потенциальных абитуриентов с целью оказания помощи в выборе вариантов профессиональной деятельности в сфере информационных технологий.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина