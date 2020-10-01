Айрат Хайруллин — предпринимателям: «Цунами цифровизации смоет всех!»

Глава Минцифры оценил цифровую зрелость татарстанского бизнеса, сравнив её со знаниями третьеклассника

За наполнение новым смыслом казанского ИТ-парка взялось руководство площадки совместно с Минцифрой Татарстана. Суть проекта заключается в том, чтобы создать точку взаимодействия с бизнесом, где предприниматель сможет найти необходимую информацию о цифровой трансформации, мерах поддержки и готовых решениях в этом направлении. О том, как прошла первая встреча глав Минцифры РТ и казанского ИТ-парка с бизнесом, — в материале «Реального времени».

«Переписать и сформировать новую стратегию ИТ-парка»



— Я не всемогущий, чтобы решать все проблемы, связанные с малым и средним бизнесом, — честно признался, открыв встречу, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. — Однако мы можем сконцентрироваться на том, что является предметом деятельности цифрового министерства, на тех механизмах, которые мы можем разработать и применить, чтобы вы были более успешны.



С этой целью, как пояснил министр, было принято решение «переписать и сформировать новую стратегию ИТ-парка». Площадку планируют наполнить «дополнительным интеллектуальным смыслом», чтобы она стала местом, куда может прийти МСП и бесплатно получить информацию, касаемо решений, услуг или мер поддержки в части цифровой трансформации бизнеса.



— Мы хотим, чтобы стены ИТ-парка были предназначены не только для ИТ-предпринимателей, а чтобы они стали точкой соприкосновения ИТ и предпринимательства, — заявил директор ИТ-парка Александр Борисов. — Нам важно ваше мнение о том, что необходимо со стороны цифровизации. Вы часто можете понимать больше, чем мы. Со своей стороны мы можем жить в радужном мире, который со стороны реального сектора не всегда понятен.

Площадку планируют наполнить «дополнительным интеллектуальным смыслом», чтобы она стала местом, куда может прийти МСП

По словам Айрата Хайруллина, по итогам встреч с МСП ему хотелось бы получить обратную связь, которая будет зафиксирована для одного важного документа — Концепции цифровой трансформации Татарстана.

— Перед нами стоит глобальная цель: общество, государство и бизнес должны синхронизироваться, чтобы появилось понимание того, как сделать так, чтобы в нашей республике лучше жилось. Чтобы экономика была более экономной, чтобы росла производительность труда, чтобы социальные блага были лучшего качества и чтобы мы жили в безопасности, — заявил министр.

«Цифровая трансформация, как слон из притчи — каждый видит ее по-разному»

На прошедшей накануне вводной встрече глава Минцифры постарался объяснить аудитории, как цифровизация поглощает все сферы нашей жизни и почему предпринимателям следует как можно скорее адаптироваться к меняющейся реальности и подстроить под нее бизнес-процессы. Для начала Айрат Хайруллин провел опрос, чтобы выяснить, как участники встречи понимают цифровизацию. В числе наиболее популярных ответов оказались: автоматизация, удобство, эффективность, доступность, скорость.



— Вы наверняка знаете притчу, как незрячих людей подвели к слону и попросили описать животное. Кто-то трогал хобот и описывал слона, как мягкого и вытянутого, кто-то трогал другие части тела и давал другое описание. Цифровая трансформация, как этот слон — каждый видит ее по-разному. У каждого свой фокус и это нормально. Задача нашего министерства попробовать все это взаимоувязать для достижения важной цели — нам важен фокус МСП для разработки Концепции, — выступил министр.

Айрат Хайруллин провел опрос, чтобы выяснить, как участники встречи понимают цифровизацию

После этого Айрат Хайруллин взялся объяснять собравшимся, почему процесс цифровой трансформации неизбежен, приводя примеры из совершенно разных областей.



— Как вы считаете, сколько стоило бы хранение данных объемом 256 Гб (стандартная память на смартфоне) в 1981 году? Стоимость хранения данных за 35 лет подешевела в 20 млн раз. Если перевести, то система хранения данных мощностью 256 Гб в 1981 году стоила бы 4,5 млрд рублей, — посчитал министр. — Это к вопросу о том, почему цифровизация всеобъемлюще поглощает нас и почему это неизбежный процесс. Дело в том, что технологии радикально дешевеют и становятся доступнее. Если бы вы лет пять назад решили взяться за стартап в области онлайн-банкинга, то точка входа была бы крайне высока — 5 млн долларов. Теперь достаточно иметь 50 тыс. долларов, которые можно привлечь через бизнес-ангелов, к примеру. Как результат — экспоненциальный рост инноваций в ИТ.



Далее Хайруллин констатировал экспоненциальный рост генерируемых в мире данных (сейчас их объем составляет 500 Мб в день на человека), а также количества жителей планеты, имеющих доступ к связи (12% в 2000 году и 97% в 2020), и числа смартфонов в России (51 млн штук в 2015 и 106 млн штук в 2020).

«Дигитализация населения меняет его поведенческие привычки»

— Дигитализация населения, а точнее клиентов, меняет их поведенческие привычки. Это важно учитывать бизнесу для построения своей стратегии. Для чего нужна цифровая трансформация? Чтобы улучшить качество обслуживания. Ваши клиенты пять лет назад — это не ваши клиенты текущего года и это то, что ждет МСП с точки зрения конкурентной борьбы, — предупредил министр. — То, что вас это не коснется или пройдет мимо — заведомо ошибочное мнение. Цунами цифровизации смоет всех!

Айрат Хайруллин затронул тему отношений бизнеса и государства, но, опять же, через призму понимания цифровой трансформации

Также в своем выступлении Айрат Хайруллин затронул тему отношений бизнеса и государства, но, опять же, через призму понимания цифровой трансформации. По его убеждению, государство лучше понимает в возможностях цифровой трансформации, чем бизнес.

— Принято говорить: «невидимое государство», «невидимая рука рынка». Есть либеральная теория, в соответствии с которой государство должно уйти в сторону, чтобы бизнес сам все отрегулировал. Но в цифровизации все не так. Многие процессы здесь стопорятся об нормативно-правовое регулирование. Если регуляторика не успевает, то никакого блокчейна, криптовалют или беспилотников в стране не появится. Там, где сильное государство, цифровизация идет сильнее, — уверен глава Минцифры РТ.



Завершая встречу, министр заявил о необходимости помочь малому и среднему бизнесу в цифровой зрелости. Пока, по его оценке, «мы с вами находимся только в третьем классе».



— Требовать от третьеклассника знания по алгебре седьмого класса невозможно, но если будет грамотный педагог, то семилетнюю программу можно вместить в три года. Наша миссия — чиновников, ИТ-парка, Иннополиса, министерства — выработать механизмы, которые позволят вам повышать цифровую грамотность, зрелость и показать цифровые возможности, которые вы могли бы применять в своем бизнесе, — резюмировал Айрат Хайруллин.