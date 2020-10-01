Айрат Хайруллин — предпринимателям: «Цунами цифровизации смоет всех!»
Глава Минцифры оценил цифровую зрелость татарстанского бизнеса, сравнив её со знаниями третьеклассника
За наполнение новым смыслом казанского ИТ-парка взялось руководство площадки совместно с Минцифрой Татарстана. Суть проекта заключается в том, чтобы создать точку взаимодействия с бизнесом, где предприниматель сможет найти необходимую информацию о цифровой трансформации, мерах поддержки и готовых решениях в этом направлении. О том, как прошла первая встреча глав Минцифры РТ и казанского ИТ-парка с бизнесом, — в материале «Реального времени».
«Переписать и сформировать новую стратегию ИТ-парка»
— Я не всемогущий, чтобы решать все проблемы, связанные с малым и средним бизнесом, — честно признался, открыв встречу, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. — Однако мы можем сконцентрироваться на том, что является предметом деятельности цифрового министерства, на тех механизмах, которые мы можем разработать и применить, чтобы вы были более успешны.
С этой целью, как пояснил министр, было принято решение «переписать и сформировать новую стратегию ИТ-парка». Площадку планируют наполнить «дополнительным интеллектуальным смыслом», чтобы она стала местом, куда может прийти МСП и бесплатно получить информацию, касаемо решений, услуг или мер поддержки в части цифровой трансформации бизнеса.
— Мы хотим, чтобы стены ИТ-парка были предназначены не только для ИТ-предпринимателей, а чтобы они стали точкой соприкосновения ИТ и предпринимательства, — заявил директор ИТ-парка Александр Борисов. — Нам важно ваше мнение о том, что необходимо со стороны цифровизации. Вы часто можете понимать больше, чем мы. Со своей стороны мы можем жить в радужном мире, который со стороны реального сектора не всегда понятен.
По словам Айрата Хайруллина, по итогам встреч с МСП ему хотелось бы получить обратную связь, которая будет зафиксирована для одного важного документа — Концепции цифровой трансформации Татарстана.
— Перед нами стоит глобальная цель: общество, государство и бизнес должны синхронизироваться, чтобы появилось понимание того, как сделать так, чтобы в нашей республике лучше жилось. Чтобы экономика была более экономной, чтобы росла производительность труда, чтобы социальные блага были лучшего качества и чтобы мы жили в безопасности, — заявил министр.
«Цифровая трансформация, как слон из притчи — каждый видит ее по-разному»
На прошедшей накануне вводной встрече глава Минцифры постарался объяснить аудитории, как цифровизация поглощает все сферы нашей жизни и почему предпринимателям следует как можно скорее адаптироваться к меняющейся реальности и подстроить под нее бизнес-процессы. Для начала Айрат Хайруллин провел опрос, чтобы выяснить, как участники встречи понимают цифровизацию. В числе наиболее популярных ответов оказались: автоматизация, удобство, эффективность, доступность, скорость.
— Вы наверняка знаете притчу, как незрячих людей подвели к слону и попросили описать животное. Кто-то трогал хобот и описывал слона, как мягкого и вытянутого, кто-то трогал другие части тела и давал другое описание. Цифровая трансформация, как этот слон — каждый видит ее по-разному. У каждого свой фокус и это нормально. Задача нашего министерства попробовать все это взаимоувязать для достижения важной цели — нам важен фокус МСП для разработки Концепции, — выступил министр.
После этого Айрат Хайруллин взялся объяснять собравшимся, почему процесс цифровой трансформации неизбежен, приводя примеры из совершенно разных областей.
— Как вы считаете, сколько стоило бы хранение данных объемом 256 Гб (стандартная память на смартфоне) в 1981 году? Стоимость хранения данных за 35 лет подешевела в 20 млн раз. Если перевести, то система хранения данных мощностью 256 Гб в 1981 году стоила бы 4,5 млрд рублей, — посчитал министр. — Это к вопросу о том, почему цифровизация всеобъемлюще поглощает нас и почему это неизбежный процесс. Дело в том, что технологии радикально дешевеют и становятся доступнее. Если бы вы лет пять назад решили взяться за стартап в области онлайн-банкинга, то точка входа была бы крайне высока — 5 млн долларов. Теперь достаточно иметь 50 тыс. долларов, которые можно привлечь через бизнес-ангелов, к примеру. Как результат — экспоненциальный рост инноваций в ИТ.
Далее Хайруллин констатировал экспоненциальный рост генерируемых в мире данных (сейчас их объем составляет 500 Мб в день на человека), а также количества жителей планеты, имеющих доступ к связи (12% в 2000 году и 97% в 2020), и числа смартфонов в России (51 млн штук в 2015 и 106 млн штук в 2020).
«Дигитализация населения меняет его поведенческие привычки»
— Дигитализация населения, а точнее клиентов, меняет их поведенческие привычки. Это важно учитывать бизнесу для построения своей стратегии. Для чего нужна цифровая трансформация? Чтобы улучшить качество обслуживания. Ваши клиенты пять лет назад — это не ваши клиенты текущего года и это то, что ждет МСП с точки зрения конкурентной борьбы, — предупредил министр. — То, что вас это не коснется или пройдет мимо — заведомо ошибочное мнение. Цунами цифровизации смоет всех!
Также в своем выступлении Айрат Хайруллин затронул тему отношений бизнеса и государства, но, опять же, через призму понимания цифровой трансформации. По его убеждению, государство лучше понимает в возможностях цифровой трансформации, чем бизнес.
— Принято говорить: «невидимое государство», «невидимая рука рынка». Есть либеральная теория, в соответствии с которой государство должно уйти в сторону, чтобы бизнес сам все отрегулировал. Но в цифровизации все не так. Многие процессы здесь стопорятся об нормативно-правовое регулирование. Если регуляторика не успевает, то никакого блокчейна, криптовалют или беспилотников в стране не появится. Там, где сильное государство, цифровизация идет сильнее, — уверен глава Минцифры РТ.
Завершая встречу, министр заявил о необходимости помочь малому и среднему бизнесу в цифровой зрелости. Пока, по его оценке, «мы с вами находимся только в третьем классе».
— Требовать от третьеклассника знания по алгебре седьмого класса невозможно, но если будет грамотный педагог, то семилетнюю программу можно вместить в три года. Наша миссия — чиновников, ИТ-парка, Иннополиса, министерства — выработать механизмы, которые позволят вам повышать цифровую грамотность, зрелость и показать цифровые возможности, которые вы могли бы применять в своем бизнесе, — резюмировал Айрат Хайруллин.
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