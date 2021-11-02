Почти полторы тысячи населенных пунктов Татарстана по-прежнему сидят без мобильного интернета

Фото: Ринат Назметдинов

Скоростной интернет для сельчан за 1,8 млрд рублей

Как известно, 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации. Большой задел для того, чтобы цифровые услуги и возможности стали доступными для каждого жителя республики, был сделан в течение последних трех лет — к высокоскоростному интернету в Татарстане подключили более 3,5 тыс. социально значимых объектов.

Цена вопроса составила 1,8 млрд рублей, а на реализацию проекта вместо 3 лет потребовалось 2 года и 2 месяца. Таким образом, в этом сегменте Татарстан стал лидером среди других регионов России. О завершении нацпрограммы сегодня отрапортовали замглавы Минцифры РТ Альберт Яковлев и Айрат Нурутдинов — генеральный директор компании «Таттелеком», которая реализовывала проект.

Как Нурутдинов пояснил позже, чтобы выиграть тендер, компании в ходе торгов пришлось снизить цену контракта на 44% — с 1,953 млрд руб. до 1,101 млрд руб. Правда, потом из-за выросшего масштаба работ сумма выплат выросла до 1,8 млрд руб. По оценке Нурутдинова, сумма не так и велика — в рамках валового дохода предприятия, если в среднем на три года разделить, это 6% от оборота «Таттелекома».

Чтобы проложить в этом году рекордные 1 450 км оптоволоконного кабеля — это как от Казани до Санкт-Петербурга, уточнил Айрат Нурутдинов, — в республику доставили 10 единиц спецтехники. Фото tatarstan.ru

Если прежде в школах, сельских администрациях, ФАПах или учреждениях культуры интернет был доступен по уже устаревшей «медной» технологии, основанной на ADSL, где максимальная скорость получения данных едва превышала 8 Мбит/с, а исходящих и того ниже, то теперь за счет проведенной к объектам оптоволоконной сети скорость для пользователей, можно сказать, стала космической — порядка 100 Мбит/с. Кроме того, сельские фельдшерско-акушерские пункты уже за счет республиканской казны обеспечат компьютерами, чтобы медкарты пациентов велись и в цифровом виде, добавил Яковлев:

— Одно из важных достижений данного проекта — развитие инфраструктуры связи в сельской местности, оптические линии связи впервые доведены до 309 малочисленных сельских населенных пунктов.

Пик работы по прокладке оптоволоконной сети и подключению объектов пришелся на этот год — к широкополосному интернету подключили без малого 2,3 тыс. соцобъектов, а это почти на 80% больше запланированного. Чтобы проложить в этом году рекордные 1 450 км оптоволоконного кабеля — это как от Казани до Санкт-Петербурга, уточнил Айрат Нурутдинов, — в республику доставили 10 единиц спецтехники. С их помощью было проложено больше половины этого расстояния. Эти кабелеукладчики, пояснил он, оснащены устройствами, напоминающими плуг, которым по плечу прокладка траншеи и одновременная прокладка кабеля на глубине до 1,5 метра. В итоге работа на опережение позволила в 16 раз увеличить объем строительства оптических линий связи в Татарстане. На 2 ноября текущего года все работы по подключению в рамках госконтракта были завершены.



Работа на опережение позволила в 16 раз увеличить объем строительства оптических линий связи в Татарстане. Фото: Ринат Назметдинов

Жителей малонаселенных деревень не обделят доступом к Сети

Кстати, почти все подключенные к быстрому интернету соцобъекты, а это 98%, находятся в сельской местности. Но на карте Татарстана еще остаются белые пятна — это 1 335 населенных пунктов, где до сих пор нет возможности получить услуги мобильного интернета, так называемого LTE, при этом звонить со смартфонов можно, отметил замминистра Альберт Яковлев.

Эта проблема стала прямым следствием нежелания операторов мобильной связи работать себе в убыток, дополнил Айрат Нурутдинов:

— Федеральные операторы почти публично заявляют, что в населенные пункты, где меньше тысячи жителей, для них невыгодно заходить, и делают они это крайне неохотно. Мы заходим во многие населенные пункты, где меньше тысячи, но для нас это тоже становится болезненной историей. Мы сейчас работаем над техническими решениями, чтобы удешевить, упростить оборудование, чтобы без каких-то дополнительных средств пытаться охватить.

Проблему собираются решать также и за счет федеральной программы — по обеспечению мобильным интернетом малочисленных населенных пунктов России. Начиная со следующего года и до 2030-го к мобильному интернету в Татарстане планируют подключить 624 населенных пункта, где насчитывается от 100 до 500 жителей. На это потребуется 1,6 млрд рублей.



Начиная со следующего года и до 2030-го к мобильному интернету в Татарстане планируют подключить 624 населенных пункта. Фото: Максим Платонов

Первые 10% поселений оснастят связью уже в 2022 году. Перечень сел и деревень составят на основе голосования, которое до 15 ноября этого года проводится на портале госуслуг, рассказал замглавы Минцифры:

— По всей России это будет 2 тыс. населенных пунктов. Если брать среднюю цифру, получается по 25 на регион, а в Татарстане будет 61 село — больше, чем в среднем по России будет покрываться мобильной связью LTE за федеральные деньги.

Высокоскоростной интернет добрался не до всех объектов Казани

Хотя брифинг был посвящен завершению подключения социально значимых объектов к сети интернет по оптике в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», но, как оказалось доступ к высокоскоростному интернету сегодня есть еще не у всех соцобъектов республики. По данным Яковлева, всего подключено около 11 тысяч объектов, которые оказывают различные услуги населению.

Однако пока без быстрой интернет-связи, заметил он, остается большое количество объектов культуры, в том числе и на селе — дома культуры, клубы, библиотеки. Кроме того, в списке порядка 2 тыс. детских садов.

По данным Яковлева, всего подключено около 11 тысяч соцобъектов республики, которые оказывают различные услуги населению. Фото tatarstan.ru

Источником финансирования для их обеспечения широкополосным интернетом, скорее всего, станут оба бюджета — и республиканский, и федеральный. Когда точно все социальные объекты в Татарстане получат высокоскоростной интернет, Яковлев не сказал, сообщив лишь:

— Объем подключений очень большой, сейчас готовим категорирование этих объектов по численности, и надеемся, что в ближайшие пять лет эта работа тоже будет выполнена полностью.

Кстати, как заметил в свою очередь Айрат Нурутдинов, и в Казани до сих пор есть объекты, получающие связь со Всемирной паутиной с помощью технологии ADSL — наследия нулевых годов. Привнести в их жизнь интернет на больших скоростях региональный оператор связи планирует в следующем году.

Ангелина Панченко