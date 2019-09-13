Сто дней Айрата Хайруллина: ключевые начинания главного связного Татарстана

От формирования новой команды до назначения куратором цифровизации РТ

Сегодня исполняется 100 дней, как Айрат Хайруллин возглавил Министерство информатизации и связи Татарстана. «Реальное время» составило подборку из десяти главных начинаний министра. От определений главных приоритетов цифровой трансформации и формирования новой команды до развода с «Иннополисом», назначения ответственным за цифровизацию в Татарстане и перевода республики с аналогового телевидения на цифровое.

1. Определение приоритетов цифровой трансформации Татарстана

Через месяц после того, как Айрат Хайруллин был назначен министром информатизации и связи республики, он озвучил основные приоритеты своей работы, пообещав оправдать оказанное ему доверие и заявив, что на выработку всей Стратегии цифровой трансформации понадобится время.

Во-первых, Хайруллин займется реализацией нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» на территории Татарстана. Во-вторых, должен быть увеличен вклад цифровизации в ВРП РТ. В-третьих, предстоит развивать и поддерживать ИТ-индустрию. В-четвертых, осуществлять проект по предоставлению государственных и муниципальных услуг в цифровом виде. В-пятых, повышать качество и доступность сотовой связи и сети интернет в Татарстане. В-шестых, охватить цифровизацией приоритетные отрасли экономики и социальной сферы. В-седьмых, поддерживать цифровые инициативы муниципалитетов и районов Татарстана. И, наконец, обучать жителей компетенциям цифровой экономики и завершить переход с аналогового на цифровое телевидение.

Министр заявил, что с новой для него, но «не новой для отрасли командой» обязательно справится со всеми задачами.

Министр заявил, что с новой для него, но «не новой для отрасли командой» обязательно справится со всеми задачами. Фото tatarstan.ru

2. Формирование новой команды

Новая команда Хайруллина из четырех заместителей просуществовала, впрочем, несколько месяцев в полном составе. В конце июня был освобожден от должности первый заместитель министра информатиции и связи РТ Дмитрий Вандюков — по собственному желанию он покинул пост 29 июня. В начале сентября было объявлено, что с шестого числа освобождается от должности еще один заместитель главы Минссвязи РТ — 35-летний Тимур Зарипов, с той же формулировкой — «по собственному желанию».

В настоящее время, судя по официальному сайту ведомства, у Айрата Хайруллина осталось всего два заместителя, оба могут считаться птенцами команды бывшего главы Минсвязи Романа Шайхутдинова. Это Булат Исмагилов, назначенный замминистра в июле 2017 года. К слову, Исмагилов может сохранить свой пост, так как в 2015—2017 годах работал в команде Айрата Хайруллина в Альметьевске, будучи руководителем аппарата Совета Альметьевского муниципального района. Второй замминистра, пока сохранивший свой пост, — Азат Мугинов, «ветеран» министерства, проработавший в нем аж с 2009 года и ставший замминистра в апреле 2017 года.

3. Лидерство в медиарейтинге руководителей Татарстана

Альметьевск продолжает, если можно так выразиться, «не отпускать» Айрата Хайруллина. Так, эхом от его бывшего руководства района оказалось лидерство в рейтинге медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств, а также глав городов и районов Татарстана. Бывший глава Альметьевского района и Альметьевска, ныне министр информатизации и связи, поднялся сразу с четвертого — по итогам l квартала, на первое место — по итогам ll квартала.

Эхом от бывшего руководства Альметьевским районом оказалось лидерство Хайруллина в рейтинге медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств, а также глав городов и районов Татарстана. Фото almetyevsk.tatar.ru

Авторы — «ПромРейтинг» — оценивали уровень взаимодействия чиновников с новыми медиа, а также стратегии, которыми они руководствуются при этом. В расчет брались также работа с социальными сетями и возражениями, представленность на страницах электронных изданий: формирование повестки, связанной с персоной и контролируемой организацией, отработка негатива.

4. Татарстан вошел в пилотную программу цифровых образовательных сертификатов

Сможет ли Хайруллин сохранить свое место в рейтинге, пока неясно, но свой «Инстаграм» он не бросает и регулярно публикует посты, в том числе с просьбой об обратной связи. 17 июля именно в блоге он объявил о том, что Татарстан стал одним из пяти регионов России, где будет апробирована модель обучения жителей по персональным цифровым образовательным сертификатам — в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». При отборе регионов для апробации учитывались показатели уровня цифровизации и рынка труда. Претендовал на победу 31 регион России.

Старт программы состоялся в сентябре. По словам министра, персональные цифровые сертификаты должны стать еще одной возможностью для жителей РТ повысить свою конкурентоспособность.

Улучшить свои знания в сфере цифровой экономики за счет разработанной программы смогут трудоспособные россияне от 16 лет до пенсионного возраста: студенты, молодые специалисты, работающие по найму, самозанятые и безработные. Единственное требование — наличие среднего профессионального или высшего образования (гражданин может получать его в настоящее время). Чтобы получить цифровой сертификат, человеку нужно подать заявление в ту образовательную организацию, которая займется бесплатным обучением.

В общей сложности среди пяти субъектов РФ будут поровну распределены 5 тысяч сертификатов номиналом до 15 тысяч рублей каждый.

5. «Развод» с «Иннополисом» и назначение ответственным за цифровизацию в РТ

7 августа президент Татарстана Рустам Минниханов юридически подтвердил фактическое положение дел, подписав распоряжение о назначении министра информатизации и связи Айрата Хайруллина ответственным за цифровизацию в республике. Им он стал вместо Романа Шайхутдинова — к последнему под персональную ответственность перешло развитие Иннополиса (ранее им также занималось Минсвязи РТ). 12 августа кабмин Татарстана утвердил изменения в постановлении о вхождении республики в число учредителей «Университета Иннополис».

Министерство связи РТ было исключено из числа учредителей вуза. Теперь имущество университета перешло под контроль Минземимущества РТ, следует из документа. Согласно постановлению из названия документа «О вхождении Республики Татарстан в лице Министерства информатизации и связи Республики Татарстан в состав учредителей автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» будет исключено название министерства. При этом куратором нацпроекта «Цифровая экономика» Минниханов тем же распоряжением назначил вице-премьера РТ Шамиля Гафарова. Минсвязи Татарстана и его руководитель будут отвечать за цифровизацию промышленности, здравоохранения, образования, использование цифровых технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и других сферах.

Минсвязи Татарстана и его руководитель будут отвечать за цифровизацию промышленности, здравоохранения, образования, использование цифровых технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и других сферах. Фото Рината Назметдинова

6. Отказ от «космических кораблей» и ориентировка на «пятилетку»

Первый этап цифровой трансформации Татарстана планируют реализовать максимум за 5 лет. Об этом 6 сентября объявил министр информатизации и связи Айрат Хайруллин на форсайт-сессии, которая прошла в IT-парке. На площадке собрались представители органов власти, научных учреждений, бизнеса и стартап-проектов, которые обсуждали как должна выглядеть цифровая трансформация Татарстана.

«Стратегия цифровой трансформации — это вопрос приоритетов. Ее должен придумать не Хайруллин, это консенсус, который вырабатывается по запросам со стороны жителей, профессиональных сообществ и реального сектора экономики. И когда мы говорим о стратегии, можно мечтать о космических кораблях — стратегии на большой период времени. Но мы хотим заземлиться и говорить о горизонте как максимум на 3—5 лет, потому что все очень стремительно меняется», — рассказал он. Хайруллин заметил, что хотя и могли бы себе всякого «напридумывать», но завтра может все оказаться по-другому. Предложения, услышанные на форсайте, могут лечь в основу Стратегии цифровой трансформации РТ, о которой министр объявил в начале июля.

7. Кураторство над заключительным этапом перевода телевидения «на цифру» в РТ

14 октября 2019 года в Татарстане должны отключить аналоговое вещание и перейти на цифровое телевидение. Минсвязи этим летом решало проблемы с малоимущими семьями, у которых нет средств на покупку приставки или спутниковой тарелки, населенными пунктами, где отсутствует устойчивый сигнал цифрового телевидения, и ТНВ, которое остается пока на аналоге.

Напомним, что переход на «цифру» в Татарстане дважды переносили. В августе 2018 года директор филиала компании РТРС в РТ Владимир Якимов заявил, что, предположительно, отключение аналогового вещания запланировано на начало 2019-го, но тогда этого не произошло. Затем было объявлено уже на федеральном уровне: 11 февраля — аналоговое вещание будет отключено в семи субъектах РФ, 15 апреля — в 20 субъектах, 3 июня — во всех остальных субъектах страны (в том числе и в Татарстане). Но план вновь был переписан, и Татарстан вошел в «третью волну» с 56 другими регионами, которые должны были перейти на цифру 3 июня. Однако позднее сроки перехода на цифру по ряду регионов, в том числе РТ, были перенесены на октябрь.

Этим летом Минсвязи решало проблемы с малоимущими семьями, у которых нет средств на покупку приставки или спутниковой тарелки, населенными пунктами, где отсутствует устойчивый сигнал цифрового телевидения, и ТНВ, которое остается пока на аналоге. Фото tatarstan.ru

Айрат Хайруллин объявил о том, что, во-первых, отныне в программу капремонта жилых домов должны войти обязательный монтаж и установка коллективной антенны (стоимость — 90 тыс. рублей на дом). В настоящий момент из 12 тыс. домов оснащены антенной более 5 тысяч. Во-вторых, было принято решение: если человек подключает спутниковое ТВ, то 20 каналов из них (федеральный пакет) он будет смотреть бесплатно. Тем самым решался вопрос дорогостоящего строительства телевышек в каждом труднодоступном районе. В-третьих, если человек проживает на территории, где отсутствует уверенный прием эфирного вещания, и человек относится к категории социально незащищенных граждан, ему компенсируют затраты на покупку приставки: «Работа ведется в ручном режиме». В-четвертых, было сказано, что осенью на федеральном канале ОТР в регионах появится возможность осуществлять врезку 5—6 часов регионального компонента в утреннее и вечернее время. И, наконец, министр предложил обеспечить возможность трансляции ТНВ через оптико-волоконные связи, тогда региональный контент будет доступен без необходимости выстраивать третий мультиплекс, для которого нужен запуск новых спутников. «Приставка же будет принимать 20 цифровых каналов. Приставка — модулятор, превращающий канал в аналог. Она будет принимать и цифровой, и аналоговый сигнал. И ТНВ наш показывать тоже будет», — добавил министр.

8. Начало развертывания сетей 5G — пока в тестовом режиме на восьми территориях РТ



Этим летом стало известно о том, что в Татарстане определили восемь территорий для тестирования сетей 5G. В пяти городах Татарстана должна будет появиться возможность организовать пилотные зоны для развертывания сетей 5G. Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), в список населенных пунктов входит Казань (пр. Ямашева, Вахитовский и Ново-Савиновский районы, а также аэропорт «Казань»), Набережные Челны (КАМАЗ), Иннополис, Альметьевск и Арск.

Заявку на тестирование технологии пятого поколения на одной из восьми территорий может подать любая заинтересованная организация, и все местные компании в курсе имеющейся возможности. Заявки подали: МТС, «Вымпелком» («Билайн») и ТМТ («Таттелеком»). В Минсвязи РТ заявили, что «результаты тестирования сетей 5G, которые проходили на территории Татарстана ранее, показывают востребованность применения данной технологии в сфере интернета вещей и технологий виртуальной реальности (VR), для которых важна скорость и надежность передачи данных». В прошлом году опытная зона сетей пятого поколения была развернута на территории Иннополиса силами ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компании Huawei, а также Минсвязи РТ.

В Татарстане определили восемь территорий для тестирования сетей 5G. Фото ai-news.ru

9. Сотрудничество с «Таттелекомом» по началу цифровизации социально-значимых объектов к интернету

Этим летом «Таттелеком» был признан победителем конкурса Минкомсвязи РФ на подключение ШПД-интернета к социально значимым объектам в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Ожидается, что по итогам реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2024 году высокоскоростной интернет должен появиться на 100% объектов республики. «Таттелеком» собирается выполнить весь объем работ самостоятельно, органически расширяя собственную телекоммуникационную инфраструктуру.

Нацпрограмма «Цифровая экономика», стартовавшая в начале 2018 года, призвана устранить цифровое неравенство между регионами по уровню проникновения широкополосного доступа к интернету. Отбор телеком-операторов проходил до конца лета. В каждом субъекте РФ объявлялся отдельный самостоятельный конкурс по выбору исполнителя программы (всего прошло 40 конкурсов).

Татарстан «разыгрывался» в самую последнюю волну: заключительный электронный аукцион со стартовой ценой в 1,9 млрд рублей проходил 29 июля. В итоге в финальный отбор из четырех компаний прошли «Таттелеком» с предложением 1,101 млрд рублей и ООО «Новые технологии XXI века» с ценой 1,111 млрд рублей. 13 августа «Таттелеком» подписал госконтракт на заявленную сумму. Подключение социально значимых объектов стартует в октябре 2019 года, заявили в Минсвязи РТ: «До конца года к интернету подключат 566 объектов РТ: это школы, органы местного самоуправления, фельдшерско-акушерские пункты. К 2021 году к интернету подключат 1913 социально значимых объектов». К социально значимым объектам относятся школы, учреждения среднего профессионального образования (их планировалось подключить на скорости 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах), фельдшерско-акушерские пункты (до 10 Мбит/с), органы госвласти и местного самоуправления (10 Мбит/с), подразделения Росгвардии (10—20 Мбит/с), избирательные комиссии (15 Мбит/с), пункты полиции и пожарные части (до 10 Мбит/с).

Подключение к интернету социально значимых объектов стартует в октябре 2019 года, заявили в Минсвязи РТ. Фото tattelecom.ru

10. Развитие электронных услуг, переход на «смартфонную кнопку» без посредников

Одновременно с интернетизацией соцобъектов, Минсвязи РТ начало реализацию сразу 260 электронных услуг. В ведомстве объявили, что речь идет о «решении жизненных ситуаций»: «Рождается в семье ребенок — нужно оформить свидетельство о рождении, прописку, субсидии. Как это сделать женщине, муж которой днем занят работой? Услуги будут работать так, что семья сможет оформить все необходимые документы, не выходя из дома». В республике уже действует система опросов — прямой канал сбора информации от населения, например, о выборе территорий для благоустройства. В 2019 году в Татарстане провели 13 опросов, в которых приняли участие 450 тыс. жителей республики.

Айрат Хайруллин заявил, что «кнопкой на смартфоне человек заказывает услугу напрямую без посредников»: «Цифровизацией будет пронизана любая сфера человеческой жизни. Сегодня, чтобы получить справку в бассейн, человек тратит время на «санкционные действия» — ходит по разным кабинетам. А в итоге ему могут сказать, что справка такого образца не подходит. «Сквозная» цифровая трансформация» скоординирует действия нескольких инстанций, и человек получит вожделенную справку в бассейн, за которой раньше гонялся несколько дней, обратившись в онлайн-сервис. В сельской местности нет необходимости ежедневно забирать мусор из контейнеров. Если в контейнерах будут установлены датчики, оператор машины будет получать информацию, когда ему можно забрать отходы». Одновременно до конца года в 97 школах районов создадут минитехнопарки, где будут 3D-принтеры, квадрокоптеры, современное оборудование, позволяющее, по выражению министра, быть «в глобальном тренде».