Минцифра Татарстана забыла о связи после переименования

Без права «голоса»: какие выводы сделали в Татарстане после того, как стало известно об отсутствии голосовой телефонной связи у десятков тысяч жителей республики?

После переименования в Минцифру татарстанское Мининформсвязи забыло о связи и информации. Поднятая больше месяца назад «Реальным временем» проблема отсутствия возможности звонить по мобильному у десятков тысяч жителей республики не только не решена, но даже не продвинулась к решению. Ведомство Айрата Хайруллина, несмотря на публично озвученное шефом намерение взяться за дело, до сих пор не обладает информацией о реальных «белых пятнах» на карте Татарстана, полностью полагаясь на данные сотовых операторов. Тем временем большинству жителей республики, даже ближайших пригородов Казани, о соответствующей мобильной связи можно только мечтать — никто ими заниматься пока не намерен.

Забытые абоненты

Десяткам тысяч жителей Татарстана недоступна даже голосовая связь, не говоря уже о 4G или даже 3G — газета «Реальное время» писала о проблеме в начале сентября этого года после жалоб жителей из поселков: Первое Мая, Камыш, Иске-Юрт и Березовка, расположенных недалеко от Казани. В первых двух поселках Пестречинского района, расположенных близ Богородского ( по другую сторону федеральной трассы М7, в 25 километрах от Казани в сторону юго-запада), где живут более двух тысяч человек, не ловит ни один оператор. Чтобы удачно позвонить, сельчанам приходится выдвигаться ближе к трассе, делая пробежку в 500 метров. Отсутствует нормальная связь и в Иске-Юрте Арского района (северо-восточнее Казани). Нет связи на Альметьевской трассе и в поселках вдоль нее, например в коттеджном поселке «Лесная Поляна», и других дорогах республики. Так, отсутствует связь на выезде из Арска и на въезде по арской дороге в Казань в районе поселка Нагорного да и почти во всех поселках вдоль нее (на связь жалуются и в СНТ «Аланлык», и в санатории «Каменка», и в Березовке).

Почти полностью выпадают из зоны доступа все северные пригороды столицы Татарстана. Если взглянуть на карту, то можно сказать, что за объездной дорогой в Высокогорском районе заканчивается цивилизация XXI века (по данным независимых источников это правда). На плохую связь или полное ее отсутствие жалуются жители поселков: Березовка, Семиозерки, Крутушка, Шигали, села Каймары, деревни Яшь Кеч — там проживают семьи, получившие землю за третьего ребенка. Связи нет и в расположенном рядом с объездной казанской трассой Кульсеитово. Что уж говорить о настоящей провинции, например, о сидящих без связи жителях поселков вдоль реки Вятки, скажем, в Лубянах. Без связи находятся проживающие и в южных пригородах Казани, на берегу Волги — в Шеланге и Наримане.

Еще сложнее со связью в отдаленных от столицы населенных пунктах. Читатели «Реального времени» оставили множество комментариев под нашей статьей, указав на важность проблемы. Действительно, в XXI веке десятки тысяч людей, находясь у себя дома или на даче, не могут даже вызвать неотложку, пожарных или полицию!

Без связи находятся проживающие и в южных пригородах Казани, на берегу Волги — в Шеланге и Наримане. Фото: Максим Платонов

Пока операторы дают связь северу и юго-востоку Татарстана

Главная претензия к Минцифре — у ведомства нет достоверной информации о том, где и как работает сотовая связь в республике. В ведомстве попросту не собирают, не перепроверяют и не анализируют сведения, которые им предоставляют операторы связи.

Чиновники предпочитают отчитываться о росте и проникновении, но реальной картинкой не обладают.

Корреспондент «Реального времени» запросил в ведомстве Айрата Хайруллина данные о том, что изменилось почти за 2 месяца после нашего материала. Увы, хороших новостей мало.

Во-первых, достоверной статистики «белых пятен» в министерстве до сих пор не появилось. Во-вторых, даже в отчетах операторов новых подключений крайне мало.

Села Наратлык, Нижний Арбаш, Карагай, Дусай, Сосновка получат более устойчивый сигнал, за работы в здесь отвечают компании «Таттелеком» и МТС. Последняя дополнительно пообещала установить новую базовую станцию в Муслюмовском районе до конца года. Судя по перечисленным поселкам, работы «Таттелекома» будут вестись в основном на севере Татарстана (на границе с Кировской областью и Удмуртией) и приграничном юго-востоке РТ (Муслюмовский и Лениногорский районы).

Да и то очень выборочно: теоретически, если в Нижнем Арбаше «Таттелеком» наладит связь, это вовсе не будет означать, что теперь дозвониться смогут и жители все того же Кукморского района, но проживающие в таких проблемных в смысле мобильной связи поселках, как Постников Починок или Чулыгино. Потому что от Арбаша до Починка пару десятков километров, а до Чулыгино еще больше. Учитывая, что даже под Казанью находящиеся в 25 километрах от нее пестречинские поселки выпадают из зоны покрытия чуть ли не целиком, надеяться на хорошую связь в этом районе будет очень сложно.

Другие операторы вяло «окучивают» восточные районы Татарстана, двигаясь к югу. Так, уверяют в Минцифры Татарстана, к настоящему моменту корректировку работ существующих базовых станций провели «МегаФон» и «ВымпелКом», что «позволило обеспечить связь в селах Глазово, Новый Утямыш, Сергеевка Лениногорского района, Кзыл-Юл Нурлатского района, Тюрюш Муслюмовского района».

Впрочем, качество и количество выполненных работ курирующее эту отрасль ведомство, похоже, не проверяет...

Если взглянуть на карту, то можно сказать, что за объездной дорогой в Высокогорском районе заканчивается цивилизация XXI века. Фото: rt.rbc.ru

«Повезло» жителям Старого Аракчино, Алтана и Нагорного

Наконец, в-третьих, из упомянутых газетой «Реальное время» в сентябрьском материале проблемных районов, проведут работу только в трех населенных пунктах под Казанью. И сделает это только «ВымпелКом», который ведет строительство новых базовых станций и увеличение зоны покрытия 4G в Казани, «а также в пригородах».

Правда, пока оператор планировал до конца октября завершить работы по расширению зоны покрытия скоростным мобильным интернетом лишь в поселке Старое Аракчино (больше западные пригороды, кажется, никого не интересуют).

В жилом массиве Алтан работы обещают завершить до конца 2020 года — это единственный южный пригород Казани вдоль альметьевской трассы, которому повезет в этом году. Наконец, отмечают в ведомстве, жители поселка Нагорный «уже сейчас могут отметить изменения в качестве мобильного интернета», так как на территории населенного пункта «ВымпелКом» запустил дополнительные 4G базовые станции. Нагорный — оказался единственным восточным казанским пригородом на арской дороге, проблемы связи которого как будто решили.

«ВымпелКом» ведет строительство новых базовых станций и увеличение зоны покрытия 4G в Казани, «а также в пригородах»

Большинству жителей северных и восточных пригородов Казани о связи можно забыть — пока?

Справедливости ради, в Минцифры Татарстана понимают проблемы поселков, не вошедших в планы 2020 года, но без активной помощи со стороны операторов «большой четверки» и примкнувшего к ним «Таттелекома», ситуация с места в ближайшее время вряд ли сдвинется. В ведомстве пообещали, однако, что касается установки базовых станций в других сельских населенных пунктах, «а также в черте города Казани и ближайших к ней поселках», следующее:

— Специалисты Минцифры РТ собрали все обращения граждан и глав администраций Татарстана, провели их анализ. Информацию направили всем действующим в республике операторам мобильной связи для учета при формировании планов развития сетей связи на 2021-й и последующие годы.

Кажется, этого мало. Об улучшении ситуации с мобильной связью (или появлением ее вообще) пока могут забыть жители северных пригородов Казани, пестречинских поселков вдоль трассы М-7 и население южных пригородов на берегу Волги. С учетом проблемы с пандемией и надвигающейся полукарантинной зимы родственники проживающих в таких поселках, как Первое Мая, Камыш, Березовка, Крутушка, Шигали, Семиозерка, Шеланга и Нариман, могут еще успеть лично пожелать им удачно пережить зиму и понадеяться встретиться с ними весной.

Как и жителям юго-западных районов республики

Проблемы со связью в Нурлатском районе решены пока, похоже, не будут — в частности, как мы писали, со связью проблемы в поселках Кирпичное и Русский Тимерлек: от Кзыл-Юла Нурлатского района, где «МегаФон» и «ВымпелКом», вроде бы, улучшили связь, до села Кирпичное вообще-то полсотни километров по прямой, а до Русского Тимерлека еще больше. Кроме того, пока тоже никого не интересуют и проблемы расположенного недалеко от Нурлатского района на Юге Татарстана Алькеевского района (а об отсутствии связи там, например в Новое Ямкино, мы писали).

И хотя по плану в 2020 году операторы сотовой связи должны в совокупности установить в республике 1 034 новых базовых станции, и общее количество вышек к концу года должно возрасти с 9 570 до 10 823, отметим, что белые пятна мобильной связи по-прежнему объясняются в основном нежеланием сотовых компаний вкладываться в обеспечение связью малоприбыльных, малонаселенных территорий. Это признают и сами операторы.

В МТС, например, учитывают количество населения в конкретной локации, обращения абонентов, потенциал развития территории и географические особенности места, например наличие лесополосы, оврагов, сопок.

В Минцифры Татарстана понимают проблемы поселков, не вошедших в планы 2020 года, но без активной помощи со стороны операторов «большой четверки» и примкнувшего к ним «Таттелекома», ситуация с места в ближайшее время вряд ли сдвинется. Фото: Максим Платонов

В «МегаФоне» при расширении зоны покрытия приоритетом является стремление обеспечить «лучшим качеством связи максимальное количество жителей республики, соответственно, микрорайоны с наибольшей плотностью жителей обеспечиваются лучшим качеством связи чем, например, лесопарковые массивы».

В «Таттелекоме» «Реальному времени» сообщали, что ни один оператор не может обеспечить на постоянной основе максимальный уровень сигнала в любой точке города, так как постоянно производимое строительство новых сооружений и жилых кварталов ограничивает зону действия существующих базовых станций и приводит к локальному существенному росту числа зарегистрированных пользователей. А это вызывает повышение загруженности сети и снижение уровня сигнала. Впрочем, как выяснилось, еще недавно «Таттелеком» планировал отложить проблемы татарстанцев в долгий ящик, получив лицензию на развертывание сети в Крыму. Но сейчас от этих планов решено было отказаться.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

P. S. Забавный нюанс — даже в здании Минцифры на улице Кремлевской в самом центре Казани плохо ловит сотовая связь. Например, у МТС здесь есть возможность позвонить, а вот выйти в интернет с мобильного уже толком не получится...