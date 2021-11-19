«В ящиках ничего кроме спама» — татарстанцы жалуются на перебои в работе почты

Абоненты сами ходят за газетами и письмами, которые должен доставлять почтальон, а в села почта заезжает три раза в неделю на 10 минут

Фото: Инна Серова

В Татарстане участились жалобы на перебои в работе почты. Ряд отделений уже давно не справляется со своей основной задачей — доставкой корреспонденции, сообщили «Реальному времени» жители нескольких микрорайонов Казани. В частности, рассказали о «параличе» деятельности 66-го отделения связи, которое обслуживает население домов на проспекте Ибрагимова, Декабристов, Бондаренко и еще около двух десятков улиц Московского района города. Абоненты пожаловались, что за почтой теперь ходят сами. «Цифровизация» ведомства, по их словам, не ускорила, а замедлила работу сотрудников, письма, извещения и газеты месяцами не доставляются получателям из-за отсутствия почтальонов на участках. В материале «Реального времени» — о том, что сковало отдельно взятое казанское отделение связи, и хронических проблемах почты.

Почта почту не принимает и не разносит



Почтовое отделение №66 обслуживает более трехсот многоквартирных домов на улице Декабристов, проспекте Ибрагимова и еще двух десятках улиц Московского района Казани. Однако в последнее время население этих микрорайонов все чаще жалуется на перебои в работе почты.

— В почтовом отделении №66 уже несколько дней не принимают коммунальные платежи и почтовые отправления. Несмотря на это, даже чтобы получить почтовое отправление нужно выстоять в очереди от 45 минут и дольше. Почта по домам не разносится, — пожаловался в «Народный контроль» на сайте «Госуслуги РТ» казанец Андрей М.

Заявку переназначили УФПС «Татарстан почтасы», отреагировала на его обращение в Минцифре.

Вскоре последовал ответ от «Татарстан почтасы»:

— К сожалению, в отделении почтовой связи Казань, 420066 возникла ситуация с неукомплектованностью штата сотрудников. В настоящее время обслуживание пользователей услугами почтовой связи осуществляется подменными сотрудниками. Кроме того, проводится активная работа по подбору персонала. Работа отделения почтовой связи взята на особый контроль со стороны УФПС «Татарстан почтасы». Предприятие с большим вниманием и признательностью относится ко всем замечаниям и предложениям пользователей услугами почтовой связи, которые помогают выявить недостатки в производственной деятельности предприятий почтовой связи. Приносим свои искренние извинения за временное неудобство. Благодарим вас за обращение и надеемся в дальнейшем видеть в числе наших клиентов.

С этим ответом заявку закрыли, как решенную, хотя привлечение для обслуживания «подменных сотрудников» на деле означает, что «дырку» в штатном расписании закрыли, оголив другие участки «фронта», сетуют абоненты отделения. Поскольку с точки зрения клиента, проблема так и не решена, очередь никуда не делась, а отправления и платежи принимать не начали, 15 ноября он вновь подал жалобу, и Минцифра снова переслала в «Татарстан почтасы». Но местные жители уверены, что ответ будет таким же.

В четверг корреспондент «Реального времени» побывала в отделении №66 на улице Черноморской и застала очереди посетителей и тех самых подменных работников, которые на вопросы клиентов о недошедшей до них корреспонденции нервно отвечали:

— Не знаю, я не из этого отделения.

Ни из Китая, ни из суда

Лев Бугацов из дома 83а по проспекту Ибрагимова рассказал, что до него так и не дошла посылка из Китая. Слуховой аппарат стоимостью около тысячи рублей имел номер отслеживания, и продавец гарантировал его доставку до 17 октября. На границе с Китаем номер пропал с «радаров», а на просьбу разыскать посылку по ФИО получателя сотрудники 66-го отделения ответили твердым отказом: «Ищем только по номеру извещения». Только какой же номер, если извещения, как и прочая корреспонденция, в дом 83а почтой уже несколько месяцев не доставляются?

— Ничего, кроме рекламного спама в наших почтовых ящиках давно уже не обнаруживается, — говорит Бугацов. — Супруге должны были прийти документы из суда — тоже не получила ни извещения, ни документов.

За посылку, канувшую в недрах почты России, ответил надежный китайский продавец — вернул деньги за товар. С судебными бумагами сложнее — в условиях пандемии коронавируса идти в суд и просить дубликат — дело хлопотное. Да и судам разве больше делать нечего, кроме как исправлять последствия чужих недоработок, сетуют абоненты.

А что если суд отправит повестку, исковое заявление, а они до адресата не дойдут? И рассмотрят чье-то дело в отсутствие человека, а он даже знать не будет, возмущаются клиенты почты.

Газета за четверг — в понедельник, и только своим ходом

В четверг в 66-м почтовом отделении работа кипела за каждым окошком. В УПФС заранее знали о визите корреспондента «Реального времени», возможно, поэтому у всех стоек были привлеченные сотрудники других отделений. И все равно на почте клубилась очередь. Автомат для выдачи талончиков не работал — он «умер» больше года назад, как и во многих других отделениях «Татарстан почтасы», сообщили посетители. Журналист поинтересовалась, почему не работает техника. Сотрудница, представившаяся начальником отделения, без энтузиазма ответила:

— Она вам нужна? Очередь и так идет.

— Я должна свою корреспонденцию получить, — пыталась достучаться хоть до кого-нибудь из сотрудников пожилая женщина с улицы Бондаренко. — Две газеты! У нас почтальон заболела, я ей звонила, она говорит, что не скоро выйдет. А ее неделю уже нет. Где мне получить газеты?

Работники отделения на вопрос не откликнулись, а начальница, переставляя бесконечные коробки с конвертами, на ходу бросила:

— У меня стоит клиент, я занята.

— Я живу на Ибрагимова, 87, выписываю четверговый номер казанского издания, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» другая посетительница. — Уже 4 недели я вынуждена приходить сюда утром в понедельник, чтобы забрать свою газету. На дом ее не носят, говорят, почтальона нет. Мне счет не пришел за домашний телефон. Здесь его никто не ищет. Мне придется ехать в офис Ростелекома, потому что без квитанции телефон не оплатишь, а если не оплатишь вовремя, его отключат, так у других уже было.

— У меня операторов не хватает, почтальона одного не хватает, — ответила на ходу начальница 66-го отделения на вопрос корреспондента «Реального времени» о масштабах кадрового дефицита. — На Декабристов,10 почтальона долго не было, сейчас появился, все разносит. На Ибрагимова, 83а почту не разносят, почтальон на больничном.

— А как выходить из ситуации людям? Тем, кому должна по почте прийти корреспонденция? — поинтересовался корреспондент.

— Могут пока сюда приходить, — предложила руководитель, не уточнив, должны ли адресаты догадываться, что им именно сегодня пришло почтовое отправление или просто ходить на почту каждый день, как на работу и проверять — пришло, не пришло что-нибудь. А вопрос не праздный: по почте давно уже не шлют открытки с поздравлениями, зато в суд вызывают повестками, налоговые уведомления присылают. Если адресат не получит такие бумаги, ему грозят неприятности.

Цифровой паралич

Ответ на вопрос о причинах, по которым больше месяца почта не принимает ни платежи, ни посылки, ни заказные письма, из руководителя 66-го отделения пришлось, что называется, вытягивать клещами:

— Программа не работала.

— Столько времени?

— Да, столько времени. Это денежные средства, вы как думаете, легко и просто это сделать? Это не от нас зависит!

— А от кого?

— Этим занимаются программисты. У казанских нет к этому доступа.

— Значит, московские? — вопрос остался без ответа.

Закралось опасение, что при нынешнем уровне цифровизации «Почты России» программа может перестать работать не в одном отделении.

«С большим вниманием» ничего не сделано

Впрочем, почтовое отделение №66 парализовало не вчера. Проблемы с обслуживанием и очередями там существуют уже лет десять, говорят старожилы с Черноморской и Ибрагимова. По их словам, ухудшилась ситуация, когда «Татарстан почтасы» несколько лет назад «оптимизировали» отделение №69 на Чистопольской, 4 — там прекратили прием клиентов-физлиц и полностью переориентировались на обслуживание юридических лиц. Судя по отзывам, представители юрлиц довольны. Ну, а физлица, обслуживавшиеся в этом отделении раньше, судя по всему, пополнили ряды недовольных плохим обслуживанием клиентов отделения №66.

— До окончания срока уплаты налогов на имущество осталось 25 дней. До сих пор не доставлены налоговые уведомления жителям дома по ул. Чистопольской, 12, — пожаловалась в «Народный контроль» Римма Ю. 7 ноября. Ее заявка также считается решенной, хотя ответа, почему не доставлены уведомления, в «Татарстан почтасы» не дали, извещение не доставили, а лишь предложили «указать наименование адреса, по которому не доставляется извещения ф.22, а также указать для внутренних почтовых отправлений уникальный 14-значный почтовый идентификатор, для международных почтовых отправлений 13-значный почтовый идентификатор», — тогда, дескать, готовы провести детальную проверку по жалобе. Где получательнице этот идентификатор взять в отсутствие извещения — не подсказали.

Закрыли без реального решения проблемы и заявку Антона З. с фото из 95-го отделения на улице Восстания, 87: «Каждый раз в любое время суток очередь даже на улице. Работает одна касса, иногда подключается вторая, но и это не помогает». С ответом из трех больших абзацев не по существу дела: «Предприятие с большим вниманием и признательностью относится ко всем замечаниям и предложениям пользователей услугами почтовой связи, которые помогают выявить недостатки в производственной деятельности предприятий почтовой связи».

Но есть в Казани и Татарстане и такие места, где хоть какому отделению почты были бы рады — хоть с очередями, хоть с одним окном.

Например, апрельскую заявку Алии Т. из нового жилкомлекса на улице Родины о том, что за посылками приходится бегать на ул. Карбышева, в «Татарстан почтасы» «решили» сообщением: «Ваше обращение рассмотрено и принято во внимание». Что имелось в виду — непонятно — почтового отделения поблизости с тех пор так и не появилось.

«В связи с отсутствием основных сотрудников, отделение почтовой связи Столбище, 422624 (далее — ОПС) функционирует по следующему режиму: — Понедельник, среда, пятница с 10.00 до 14.00 без перерыва, — Суббота с 10.00 до 13.00 без перерыва, — Вторник, четверг, воскресенье — выходной», — сообщили в «Татарстан почтасы» заявительнице Алине Ш. И тоже закрыли заявку.

А жительнице села Борок Нижнекамского района Наталье Г., просившей открыть там стационарное отделение вместо передвижного, которое заезжает туда по вторникам, средам, пятницам и субботам на 10 минут — с 12.15 до 12.25 (в селе 700 домов и более 1000 жителей), ответили отказом на том основании, что «в соответствии с учетными данными УФПС «Татарстан почтасы» на территории села Борок проживает около 356 человек, что не соответствует нормативам размещения отделений почтовой связи в соответствии с Правилами территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России»». Почему почта посчитала только каждого третьего жителя села, осталось загадкой.



Почтовый ящик убрать, соки и конфеты — выставить на прилавок

Ну, и вишенкой на торте стало решение проблемы с заклеенным объявлениями и исписанным граффити почтовым ящиком по адресу: ул. Ершова, 2. После жалобы в «Народный контроль» по поводу неприглядного вида почтового ящика на сторожке Университетской клиники КФУ, ящик просто убрали.

«Указанный почтовый ящик был демонтирован в связи с применением к нему актов вандализма, — ответили гражданину, который потребовал вернуть его на место. — Вопрос о переустановке указанного почтового ящика, возможно только по согласованию с собственником здания в случае отказа, установка почтового ящика не правомерна».



При этом не всегда выполняющая свои прямые функции почта торгует чем ни попадя и уже превратилась в мини-базар, сетуют клиенты. И без того небольшие площади, где в условиях пандемии граждане дружно обмениваются вирусами, заставлены стеллажами с продуктами и товарами, которые на почте покупать, мягко говоря, не принято — консервами, крупами, соками и газировкой, чаем и конфетами, стиральными порошками и средствами для мытья посуды, мелким ширпотребом и игрушками.

И на фоне месяцами не работающих терминалов и программ, без которых невозможно обслуживание клиентов почты, в отделениях исправно крутят рекламу установленные на прилавках и стенах мониторы. Мониторы, в отличие от оборудования для связи, не ломаются. Почта зарабатывает, как может.

«Делаем все возможное», а про зарплату молчим

«Реальное время» обратилось в Минцифру РТ и «Татарстан почтасы» со следующими вопросами:

— С какого времени и по каким причинам не работает на прием писем, посылок и коммунальных платежей почтовое отделение №66 в г. Казани?

— Почему уже несколько месяцев получателям этого отделения не осуществляется доставка писем и других отправлений?

— Сколько почтовых отделений и какие именно таким же образом фактически не работают в Казани и на территории РТ?

— Какие меры приняты к нормализации ситуации?

— Какова реальная зарплата почтальонов на примере 66-го отделения — сколько сотрудники почты получают по факту, со всеми доплатами?

В Минцифре ответили кратко: «Ваш запрос относительно работы отделения «Почты России» касается внутреннего регламента работы «Почты России», поэтому рекомендуем обратиться напрямую в «Татарстан почтасы». Кроме того, претензию на работу почты можно оставить официально на сайте pochta.ru».

В «Татарстан почтасы» предоставили развернутый комментарий, но оставили без ответа конкретные вопросы:

— Отделение 420066 не прекращало оказывать почтовые услуги, однако, к сожалению, из-за нехватки персонала в процессе обслуживания клиентов возникали сбои. Мы приносим извинения клиентам за доставленные неудобства и делаем все возможное, чтобы закрыть вакансии. Поиск кандидатов на вакантные должности мы ведем совместно с центрами занятости населения Казани. Чтобы наладить работу в сентябре, мы направили в это отделение сотрудников мобильной группы почтамта. Теперь посетителям доступны все виды почтовых услуг, клиенты вовремя и с доставкой на дом получают пенсии и другие виды социальных выплат.

Фото: Максим Платонов

В головном ведомстве, по-видимому, оказались не в курсе, что за газетами и счетами клиенты по-прежнему ходят в отделение сами, а почтальонов по-прежнему не хватает на все участки.

— Отметим, что многие почтовые услуги доступны дистанционно — на сайте и в мобильном приложении «Почты России», — предложили в управлении альтернативу, которой вряд ли способны воспользоваться составляющие едва ли не половину посетителей пожилые граждане. — Онлайн можно вызвать на дом курьера, отследить отправление, оформить и оплатить отправку посылки, оформить подписку на периодику и многое другое.

А на вопрос о зарплатах, который естественно возникает при виде стабильной нехватки кадров в почтовых отделениях, в «Почты России» ответили общими словами и цифрами, из которых невозможно получить представление о реальном месячном трудовом доходе отдельно взятого почтальона:

— Мы постоянно работаем над улучшением условий труда. В конце 2020 г. завершилась масштабная программа повышения заработных плат, которая стартовала в 2019 г. и затронула 90% операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования программы составил более 12 млрд рублей. Зарплата сотрудников основного производства выросла в среднем на 19%, что больше, чем в три раза превышает средний рост по стране. В этом году мы увеличили минимальный размер оклада в компании. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%. Затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года, изменение затронет 138 тыс. сотрудников. В Республике Татарстан в ноябре прошлого года заработная плата почтовых сотрудников увеличилась на 17%.

Но если с заработками на почте все обстоит так хорошо, то почему так плохо с кадрами и «Татарстан почтасы» «совместно с центрами занятости» месяцами не удается найти кандидатов на «доходные» вакансии?

Ну а размеры обещаемых потенциальным сотрудникам зарплат в отделении №66 вывешены прямо около окошечек. Это 19—25 тыс. рублей в зависимости от должности.