В Татарстане утвердили порядок противодействия целевым компьютерным атакам на информационную инфраструктуру
Кабмин Татарстана утвердил порядок противодействия целевым компьютерным атакам на информационную инфраструктуру республики. Контроль за постановлением, подписанным премьер-министром Алексеем Песошиным, возложен на Минцифры РТ.
Порядок утвержден в целях оперативного информирования органов исполнительной и муниципальной власти Татарстана и подведомственных им организаций, которые являются субъектами критически важной информационной инфраструктуры, об установлении уровня опасности проведения целевых компьютерных атак.
Согласно документу, глава Минцифры Татарстана или его заместитель, в чьи обязанности входит обеспечение информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на такие инциденты, получает от Управления ФСТЭК России по ПФО и иных центров госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информресурсы страны сведения об установлении уровня опасности проведения целевых компьютерных атак и в течение одного календарного дня информирует об этом заместителя премьер-министра Татарстана — руководителя аппарата кабмина республики, а также руководителя штаба по обеспечению кибербезопасности региона.
Напомним, в июне в Татарстане сформировали штаб по кибербезопасности республики. Его руководителем назначили главу Минцифры РТ Айрата Хайруллина.
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