Рустам Хидиятуллин покинул должность замминистра цифрового развития Татарстана

Кабмин Татарстана распорядился освободить от должности заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Рустама Хидиятуллина. Документ подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.



Рустама Хидиятуллина назначили на должность в Минцифры Татарстана 1 июня прошлого года.

Хидиятуллин родился в поселке Сангар Якутской АССР. С 1994 по 2001 год начал карьеру с должности электромонтера и стал заместителем начальника управления электрической связи ГУП «Таттелеком». С 2001 по 2003 год занимал должность технического директора ОАО «ТРК ТВТ».

С 2003 по 2006 год — генеральный директор ОАО «Интелсет», с 2006 по 2007 год — генеральный директор ОАО «ТРК ТВТ», с 2007 по 2008 год — директор по эксплуатации ОАО «Таттелеком». В 2008—2010 годах был генеральным директором ОАО «ТРК ТВТ». С 2010 по 2022 год — директором по развитию бизнеса ГК «ИнКом».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Должность замминистра цифрового развития Татарстана в феврале 2022-го покинул Радик Гисмятов. Тогда его назначили заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.

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Маргарита Головатенко