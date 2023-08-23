В Татарстане изменили состав коллегии Минцифры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана внес изменения в состав коллегии министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики. Решение закреплено постановлением, подписанным премьер-министром региона Алексеем Песошиным.

В состав коллегии Минцифры Татарстана включили двух человек, в том числе директора Центра цифровой трансформации республики Алексея Едельскова. Он сменил предыдущего руководителя учреждения Динара Самигуллина.

Также в состав коллегии Минцифры республики ввели руководителя Управления Роскомнадзора по Татарстану Юрия Никитина. Они сменил экс-главу ведомства Бориса Разинова.

Напомним, в августе 2023 года на итоговой коллегии Минцифры Татарстана обсудили поддержку IT-компаний. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина