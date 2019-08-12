Полмиллиарда на ремонт М-7, 5 миллионов на «Аксенов-фест» и 235 планшетов

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

1. Полмиллиарда на ремонт М-7 к востоку от Казани

Хотя трасса М-7 на участке от Казани до Набережных Челнов полностью стала широкой, ремонт на ней не заканчивается. Совсем скоро работы продолжатся на участке с 840-го по 852-й километр. Ремонт обойдется Федеральному управлению автомобильных дорог Волго-Вятского региона Росавтодора в 499,7 млн рублей. Информация об электронном аукционе была размещена на портале госзакупок 5 августа, заявки можно подать до 21 августа, а сам аукцион состоится 23 августа. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Работы будут проводиться в 2019 (на него выделено 173 млн рублей) и 2020 годах (на него выделено 326,7 млн рублей). Общий срок выполнения работ — с 3 сентября 2019-го по 31 августа 2020 года. Из документации известно, что будут, среди прочего, укреплены кюветы, восстановлена водоотводная канава, устроен водосброс, отремонтированы съезды и обочины, восстановлены развороты и пешеходные переходы. Указанный участок расположен в районе поселков Ильинский и Арышхазда, к востоку от Казани.

Выплачивать кредит поставщик питания в учреждения города планирует в течение трех лет. Фото Максима Платонова

2. Кредит на 170 миллионов для «Департамента продовольствия»

Бывшее муниципальное предприятие, а сейчас акционерное общество «Департамент продовольствия» планирует заплатить за кредит сумму в 45,9 млн рублей. О тендере на возобновляемую кредитную линию стало известно 6 августа, заявки будут приниматься до 16 августа, а итоги подведут 21 августа.

Требуемый кредит — на общую сумму в 170 млн рублей. Выплачивать его поставщик питания в учреждения города планирует в течение 3 лет. Процентная ставка должна быть не больше 9% годовых. Целью получения кредита указано финансирование текущей деятельности и «деятельности, предусмотренной уставом «Департамента продовольствия» в рамках его обычной деятельности».

3. Капремонт раифского общежития

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» планирует потратить на капитальный ремонт общежития сумму в 27,3 млн рублей. Заявки будут принимать с 6 по 14 августа, финансирование обеспечат из федерального бюджета.

Общежитие расположено в поселке Местечко Раифа. Планируется отремонтировать отопление и вентиляцию, водоснабжение и канализацию, систему электроснабжения, туалеты и крыльцо, а также установить видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и систему речевого оповещения. В проекте договора подчеркивается, что подрядчик не должен привлекать к выполнению работ соисполнителей. Услуги будут оказаны до 25 ноября 2019 года.

Воздушное судно должно быть приспособлено для размещения и перевозки людей, в том числе при транспортировке больных и пострадавших. Фото Максима Платонова

4. Перевозка больных вертолетами для РКБ

На выполнение авиационных работ с целью оказания скорой специализированной медпомощи Республиканская клиническая больница выделит 18,8 млн рублей. О конкурсе стало известно 5 августа, заявок от исполнителей будут ждать до 27 августа, заявки будут рассматривать 2 и 5 сентября. Работы будут профинансированы из бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

Исполнитель должен будет обеспечить организацию перевозок медицинского персонала, пострадавших и больных, потребуется наличие подготовленного персонала, нужно будет обеспечить медицинское освидетельствование авиационного персонала, горюче-смазочные материалы, авиационную безопасность. Воздушное судно должно быть приспособлено для размещения и перевозки людей, в том числе при транспортировке больных и пострадавших. Всего потребуется осуществить 38 вылетов до конца 2019 года на вертолете в варианте исполнения «Санитарная кабина». Средняя стоимость одного вылета составит 496 тыс. рублей.

5. «Аксенов-фест» вновь обойдется в 5,4 миллиона

Управление культуры Казани потратит на организацию и проведение ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» 5,4 млн рублей. Известно об этом стало 7 августа, заявки будут приниматься до 15 августа. Сам аукцион состоится 19 августа. Стоимость по сравнению с двумя предыдущими годами практически не изменилась.

Услуги будут предоставляться не менее чем по 10 часов в день — с учетом подготовки, проведения мероприятия, демонтажных работ и уборки после мероприятия. Подрядчик должен будет обеспечить мероприятие транспортом, полиграфической и наградной продукцией, профессиональной фото- и видеосъемкой. Кроме того, исполнитель займется координацией и поддержкой мероприятия, организацией работы попечительского совета фестиваля, мастер-классов писателей-участников фестиваля, обеспечит перелеты из Москвы и Воронежа в Казань и обратно, а также размещение в гостиницах. Питание будет предоставлено для 21 человека, мероприятия пройдут на площадке Дома-музея Аксенова в течение пяти дней — с 11 по 15 сентября.

Управление культуры Казани потратит на организацию и проведение ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» 5,4 млн рублей. Фото Дмитрия Резнова

6. 235 планшетов по 22 тысячи для госструктур

Тем временем Министерство информатизации и связи Татарстана планирует купить планшетные компьютеры на общую сумму в 5,15 млн рублей. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок 7 августа, подать заявки на участие можно до 15 числа, а аукцион состоится 19-го. Оплатят планшеты из бюджета региона.

Как следует из спецификации, всего понадобится 235 устройств на Android. Диагональ их экрана составит не менее 8 дюймов, разрешение — 1920 на 1080 пикселей. Процессор в планшетных компьютерах будет восьмиядерным, оперативной памяти — не меньше 4 Гб, встроенной памяти — не меньше 64 Гб. Емкость аккумулятора будет не меньше 4850 мАч, в комплекте требуется чехол. Стоимость каждого устройства составит 21,9 тыс. рублей. Поставка их будет осуществлена в Инспекцию Государственного строительного надзора (112 штук), Государственную жилищную инспекцию (108 штук) и Министерство экологии и природных ресурсов (15 штук).

7. Сборная Москвы в первенстве по хоккею на траве в Казани

Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта Москвы потратит 2,9 млн рублей на проведение спортивных мероприятий сборных команд Москвы в Казани. Такая информация появилась 8 августа, заявки будут принимать до 16 числа, а аукцион состоится 19 августа. Оплатят мероприятия из бюджета Москвы.

Конкретно в этом тендере речь идет об участии сборной Москвы по хоккею на траве в первенстве России среди юношей 13 — 14 лет. Оно пройдет не раньше 10 сентября и не позже 31 декабря 2019 года в Казани. От исполнителя потребуется обеспечить проживание (в количестве 1 172 человеко-дня) в двухместных номерах, в шаговой доступности (не далее полукилометра) от места проведения спортивных мероприятий и тренировочных сборов, а в случае более далекого размещения — организовать подвоз длительностью не более 10 минут. Помимо этого, должно быть предоставлено трехразовое питание.

Подрядчик должен будет организовать и провести фестиваль, продолжительность которого составит три дня. Фото Олега Тихонова

8. Почти 3 миллиона за «Вкусную Казань»

Комитет по развитию туризма Казани готовится выделить 2,75 млн рублей на материально-техническое оснащение для организации и проведения гастрономического фестиваля «Вкусная Казань». Об электронном аукционе стало известно 2 августа, заявки принимаются до 12 числа, а аукцион состоится на следующий день. Оплатят закупку из бюджета Казани.

Подрядчик должен будет организовать и провести фестиваль, продолжительность которого составит три дня, не менее чем по 10 часов в день. В прошлом году фестиваль проходил в мае и длился два дня. Нужно будет организовать детскую зону, зону мастер-классов, обеспечить фестиваль электрическим, звуковым, световым и прочим техническим оборудованием, организовать музыкальные сцены и четыре сценических комплекса. Помимо этого, потребуется привлечь не менее 100 участников из сферы индустрии питания города.



«Татинвестгражданпроект» возьмет в лизинг автомобиль за 1,8 млн рублей. Фото kurgan.2-din.ru

9. Корейская машина для «Татинвестгражданпроекта»

«Татинвестгражданпроект» возьмет в лизинг автомобиль за 1,8 млн рублей — о запросе котировок объявили 8 августа, заявки принимаются до 16 августа, тогда же и подведут итоги.

Срок лизинга составит 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи предмета лизинга. Предприятию понадобится рестайлинговый Hyundai Sonata LF или его эквивалент. В автомобиле должна быть автоматическая коробка передач, мощность двигателя — 150 л.с. Потребуется система доступа без ключа и кнопка Start/Stop, система мониторинга давления в шинах, камера заднего вида, кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач, самозатемняющееся внутрисалонное зеркало, комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений.

Помимо этого, нужен датчик дождя, электрорегулировка сидения водителя (в том числе — поясничного подпора), двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла.

