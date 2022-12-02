«Порочная» связь: операторы годами игнорируют «мертвые зоны» в планах развития

160 жалоб на плохое качество и отсутствие мобильной связи зарегистрировано в «Народном контроле» сервиса «Госуслуги РТ» за последний год

Фото: Максим Платонов

В конце первой четверти насквозь «оцифрованного» XXI века в Татарстане на «главной» — московской трассе М-7 — остались без надежных средств современной связи десятки километров. Еще хуже дело обстоит в отдаленных населенных пунктах республики — там по-прежнему не «ловит» ни один оператор. «Реальное время» разбиралось, почему вопрос обеспечения жителей региона хотя бы устойчивой голосовой связью, несмотря на клятвенные обещания местных чиновников не решается уже много лет.

Тишина на федеральной трассе



— Я родом из Агрызского района, часто туда езжу к маме, и каждый раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой — на трассе М-7 на границе Рыбнослободского и Мамадышского районов пропадает связь, — рассказал «Реальному времени» журналист Расим Хазиев. — Там леса, места не особенно людные, а связи нет на участке примерно в 30 километров. Второй раз на М-7 связь обычно пропадает в Елабужском районе, правда, не совсем, одно деление на антенне вроде есть, но работает крайне нестабильно. Это примерно 10-километровый участок. И на ульяновской трассе, в Кайбицком районе такая же картина. И там не работает радио — ни на М-7, ни по пути в Ульяновск.

Хазиев добавил, что ему часто и много приходится ездить по республике, и проблемы со связью постоянно возникают на М-7, а также в отдаленных небольших населенных пунктах.

— Я понимаю, когда не строят вышки связи в глухих деревнях — это не окупается, заметил он. — Но вдоль М-7 почему не строят? Почему там не поставить в нескольких местах вышки? Все-таки это федеральная трасса, здесь интенсивное движение, пользователей много. И вообще, везде, где живут люди, связь необходима!

«На границе Рыбнослободского и Мамадышского районов пропадает связь». Фото: Расим Хазиев

— Сколько раз на М-7 на больших промежутках у меня исчезала не только связь, но и радио вырубалось, а ведь радио нужно не только для развлечения, — рассказал «Реальному времени» дальнобойщик Сергей Семенов. — Несколько лет назад выезжал я в рейс в оттепель, а спустя пару часов резко ударил мороз под минус 30. А мне в рейс залили летнюю солярку, другой у предприятия не было. Меня об этом никто не предупредил. Ну и встал я за Чебоксарами ранним утром, практически ночью. Машина промерзла мгновенно. Мне бы вызвать тягач, а связи нет! Телефон на холоде и без связи сел раньше, чем я осознал весь ужас своего положения. Повезло тогда, через час остановился встречный дальнобойщик, он и вызвал мне подмогу, когда выехал из этой «мертвой зоны».

По словам Семенова, объявление о резкой смене погоды было и по радио, и в СМС-сообщениях, но до него эта информация дошла, когда все было уже позади:

— Это нормально в наш-то век, когда на всех углах кричат об информатизации-цифровизации?

Не менее трагично могла закончиться история одной дачницы из Верхнеуслонского района, у которой давление подскочило до угрожающих инсультом цифр, а «скорую» вызвать не получилось. Спас сосед, сам отвез ее в Казань, в больницу.

— Как подумаю, сколько стариков вот так без помощи остаются, страшно становится, — говорит Римма Гладышева. — У нас ведь много таких деревень, где строить вышки экономически нецелесообразно. Теоретически можно, конечно, звонить на 112 по спутниковой связи. Но у меня тогда не получилось и у других может не сработать.

Отказ, еще отказ…

160 жалоб на плохое качество, а чаще — на практически полное отсутствие мобильной связи было зарегистрировано на страничке «Народного контроля» сервиса «Госуслуги РТ» за последний год. Это немного, но судя по реакции на эти жалобы, люди просто не считают нужным зря тратить время на оформление обращений.

На 15 из них заявители уже получили «мотивированный отказ» — различные операторы, которым «по подведомственности» были перенаправлены заявки, как под копирку сообщили, что «в планах развития сети указанная локация отсутствует», либо что «в планах строительства не предусмотрена установка БС (базовых станций, — прим. ред.) в этом секторе». И доля отказов в ближайшее время вырастет, потому что в сигналы SOS из одних и тех же точек продолжают подавать разные пользователи.

В ответ на жалобы заявители получают «мотивированный отказ». Фото: скрин uslugi.tatarstan.ru

К примеру, поступило несколько жалоб на то, что в СНТ «Искра» в Тукаевском районе сигнал отсутствует, часть из них имеет статус «в работе», но оператор уже разочаровал тех, кто жаловался раньше, так что можно не гадать, какой ответ получат остальные.

Фактическим «мотивированным отказом» отреагировали операторы на некоторые заявки, которым присвоен статус «решена». К примеру, сообщили, что «для обеспечения устойчивого сигнала необходимо проведение дополнительных работ по модернизации базовой станции», а «проект модернизации базовой станции… будет рассмотрен при формировании плана на очередной период», либо порекомендовали «для более детального решения вопроса… обратиться на горячую линию».

На карте связи — без перемен

За 2 года, что прошли с выхода материала «Реального времени» о том, что огромное количество населенных пунктов в Татарстане лишены «права голоса» — там нет не только мобильного интернета, но и голосовой связи 2G, в перечисленных нами деревнях и селах мало что изменилось. Об этом свидетельствуют данные совместного сервиса Минкомсвязи и Госуслуг России «Качество связи».

Огромное количество населенных пунктов в Татарстане лишены «права голоса» — там нет не только мобильного интернета, но и голосовой связи 2G. Фото: скрин geo.minsvyaz.ru

К примеру, в Семиозерке мобильный интернет и голосовая связь присутствуют, как и прежде, лишь «точечно» — в монастыре и его окрестностях. В многострадальной Березовке под Казанью, чтобы нормально поговорить, надо выбегать на дорогу, ведущую в Кульсеитово, а интернета как не было, так и нет. По-прежнему без связи Сапуголи и поселок Первое Мая, далеко не везде «ловит» телефон в Куюках и Дербышках, а это уже вообще Казань. Не лучше связь за Волгой: в Набережных и Лесных Морквашах карта качества связи показывает устойчивый сигнал — только вдоль дороги. А в Татарском, Старом и Новом Русском Маматкозино его просто нет.

Стоит отметить, что на упомянутых Расимом Хазиевым «глухих» участках трассы М-7 — в Мамадышском районе вблизи Баскана и поворота на Катмыш, как и в Кайбицком, она «рисует» сплошной устойчивый сигнал как 2G, так и 4G.

«Приоритетная задача»

«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу качества связи в российское и татарстанское Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Мы попросили предоставить информацию, на каких участках трассы М-7 и на каком именно протяжении, по официальным данным, отсутствует сотовая связь любых, либо большинства операторов, а также о том, какие и откуда поступали ли жалобы на отсутствие связи и какие меры принимаются для устранения «белых пятен» на карте М-7.

Из федерального центра ответ пока не поступил — он будет опубликован по получении. А в республиканском министерстве на запрос откликнулись.

— Обеспечение полного покрытия мобильной связью вдоль автомобильных дорог является одной из приоритетных задач, которая стоит перед операторами связи, — сообщили в пресс-службе министерства. — Ведется постоянный контроль и мониторинг покрытия автомобильных дорог по поручению надзорных органов, Минцифры РТ и самими операторами связи для выявления проблемных участков, формирования планов развития сетей связи.

По требованию Государственной комиссии по радиочастотам в России проводится работа по улучшению покрытия связью вдоль федеральных автодорог — в том числе и в отношении федеральной трассы М-7. Однако, по заверениям министерства, с голосовой связью на М-7 и так все неплохо:

— Последние объезды трассы М-7 (в третьем-четвертом квартале 2022 года) показывают, что вдоль всей ее протяженности имеется 100-процентное покрытие стандартом мобильной связи 2G хотя бы одного из операторов связи. Это означает, что голосовой вызов можно совершать беспрерывно по всей длине М-7, например, позвонить в службу 112.

Минцифра РТ: " Чтобы обеспечить высокий уровень сервиса операторами связи проводится постоянное развитие своей инфраструктуры, даже в условиях ограничения поставок оборудования мобильной связи со стороны иностранных производителей». Фото: Максим Платонов

С интернетом дело обстоит хуже, но в ведомстве настаивают, что не так плачевно, как кажется некоторым пользователям.

— Покрытие стандартом 4G, который обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет, у операторов связи находится на разном уровне, — признали в Минцифре РТ, но тут же добавили: — При этом у ряда операторов покрытие 4G уже составляет более 90 процентов протяженности трассы М-7. Непокрытыми остаются преимущественно участки, окруженные лесными массивами, где требуется устанавливать отдельные базовые станции.

А еще в Минцифре РТ указали на одну из причин, ставшую тормозом в развитии мобильной связи, прозрачно намекнув на санкции против России:

— Чтобы обеспечить высокий уровень сервиса операторами связи проводится постоянное развитие своей инфраструктуры, даже в условиях ограничения поставок оборудования мобильной связи со стороны иностранных производителей.

Надежда на федеральные деньги

В начале 2022 года в республиканской Минцифре нашему изданию сообщили, что из-за низкой окупаемости установки базовых станций в сельских населенных пунктах решать проблему отсутствия связи будут на средства федеральной программы по устранению цифрового неравенства, которая распространяется на населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, и делать это в республике будет «Ростелеком» и его дочерняя организация — оператор мобильной связи «Теле2».

Программа стартовала лишь в августе — на сайте министерства сообщили, что базовые станции стандартов 2G и 4G будут установлены в 26 сельских поселениях — Аккуль-Бигеней, Алан, Ташлы, Шестая Речка, Ивановская, Новый Мусабай и Каенсар, Балтачево, Шадчи, Сарлы, Новый Мичан, Сабабаш, Удмуртские Ташлы, Татарские Ямалы, Чарли, Шама, Сухие Курнали, Старые Салманы, Старая Тахтала, Гарь, Мальцево, Горшково, Нижний Биябаш, Янга-Сала, Верхняя Ошма и Штрырь. Всего же в первый этап программы войдет 61 населенный пункт республики.

Плюс 10 станций за год

По данным Минцифры РТ, в 2022 году в республике было установлено более 10 новых базовых станций стандарта 2G и 4G, а в течение 2021—2022 годов операторами связи проводилась работа по рефармингу частот 800—900 МГц, которые ранее использовались только в сетях 2G, для их использования в сети 4G.

— Это позволило существенно увеличить зону покрытия сетей 4G и соответственно увеличить доступность и скорость интернета для абонентов, — утверждают в министерстве. — Также сейчас вдоль трассы М-7 установлены новые опоры, на которых планируется установить оборудование связи. Операторами связи формируются планы развития сетей мобильной связи на 2023 год, где также предусмотрена установка новых базовых станций вдоль М-7.

«Реальное время» просило чиновников предоставить информацию о покрытии дорог республики каждым оператором в отдельности, чтобы можно было по отдельности оценить их усилия по ликвидации «белых пятен». Однако в Минцифре РТ отказались это сделать, объяснив, что эта информация «является конфиденциальной».