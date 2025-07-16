Татарстанцы возвращают домашние телефоны и «голосуют» за проводной интернет

В связи с перебоями мобильной связи из-за борьбы с дронами абоненты республики заинтересовались стационарной

Фото: Реальное время

Татарстанцы сменили приоритеты: СВО и связанные с атаками дронов отключения интернета, ухудшение беспроводной связи при введении на территории республики режима «Беспилотная опасность» подняли спрос на проводной интернет и вернули интерес к стационарным телефонам. По данным «Ростелекома», спрос на стационарный интернет этим летом в республике вырос на 30%. «Реальное время» разбиралось в изменениях, происходящих сегодня в этой сфере, новом «старом» векторе спроса пользователей и втором пришествии на рынок связи проверенной «классики».

«Стабильный интернет нужен»

Бухгалтер Елена Демидова, работающая удаленно сразу на несколько небольших казанских компаний, уже несколько лет живет на даче за городом, а квартиру сдает. «Реальному времени» женщина рассказала, что перед ней встала дилемма: разорвать договор с арендаторами и уплатить им неустойку или потерять работу, потому что она больше не может ее своевременно выполнять. Проводного интернета в СНТ нет, а мобильный, которым она пользуется с доковидных времен, из-за борьбы с беспилотниками то и дело отключается на неопределенный срок.

Мобильный интернет из-за борьбы с беспилотниками то и дело отключается на неопределенный срок. Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы купили дом в СНТ «Нокса» несколько лет назад, — рассказывает Рамиль Хазин. — Даже во время самоизоляции, когда сын учился в школе на «удаленке», нам хватало мобильного интернета, а сейчас ищем провайдера с надежным проводным интернетом. Стабильный интернет нужен и сыну, чтобы домашние задания делать, и жене — она подрабатывает на удаленке, и мне — у меня свое дело. Я бы уже и от стационарного телефона не отказался, чтобы заказы принимать, но установить его в СНТ возможности нет.

— У нас вай-фай от мобильного оператора, — говорит многодетная мать из казанского СНТ «Воровского» Людмила Саттарова. — Сидим без интернета, ходим с детьми гулять в парки, вспоминаем, что существуют другие развлечения.

«Несколько раз возникала ситуация, когда родители не могли дозвониться с мобильного — то мой номер был «вне зоны действия», то их телефоны «глючили». Инна Серова / realnoevremya.ru

Казанец Руслан Сабитов рассказал, что недавно был вынужден вернуть в квартиру пожилых родителей снятый несколько лет назад за ненадобностью проводной телефон:

— Уже несколько раз возникала ситуация, когда они не могли дозвониться с мобильного — то мой номер был «вне зоны действия», то их телефоны «глючили». Ладно, что ничего серьезного не случилось, а ведь у отца больное сердце. На работе у меня стационарный телефон есть, теперь они в любой момент смогут и скорую вызвать, и со мной связаться.

Спрос стал расти с июня

— Рост спроса на проводной интернет начался примерно с середины июня 2025 года, — сообщили «Реальному времени» в татарстанском филиале «Ростелекома». — За первое полугодие 2025 года в республике зафиксирован 30-процентный рост обращений за установкой проводного интернета в РТ и в Казани (по отдельности), по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В компании также указали, что за последние два месяца рост увеличился почти в 2 раза, и такая тенденция наблюдается как в Казани, так и по всей республике.

Реальное время / realnoevremya.ru

— По данным нашей компании, объем поступающих заявок на подключение домашнего интернета в июне текущего года вырос на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — рассказали в компании «Таттелеком». — Высокий спрос сохраняется и в этом месяце. Ключевой рост новых подключений наблюдается на территории крупных городов республики, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск.

В «Таттелекоме» подчеркнули, что по поводу подключения проводного интернета чаще стали обращаться жители загородных населенных пунктов РТ, которые ранее пользовались роутерами 3G/4G для выхода в Сеть. И отметили, что интерес к проводному интернету в равной степени проявляют как компании, так и физлица — соотношение заявок от этих двух групп абонентов остается неизменным.

Минимальный отказ

Что же касается «классической» телефонной связи, то в обеих компаниях отметили, что общий спрос на стационарные телефоны остается на низком уровне. Однако в «Ростелекоме» указали на то, что установку стационарных телефонов компания осуществляет только в Казани — в остальных городах республики предоставляется SIP-телефония, когда звонки осуществляются через интернет.

При этом оператор отметил, что наблюдает постоянный спрос «среди определенной категории пользователей». Правда, что это за пользователи, не уточнил.

Реальное время / realnoevremya.ru

В то же время татарстанский оператор связи заявил о всплеске интереса к «домашним» телефонам:

— В июне спрос на стационарную телефонию увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, — сообщили «Реальному времени» в «Таттелекоме». — Также июнь стал лидером по минимальному количеству заявок на отказ от этой услуги.

В компании отметили, что исторически традиционная телефония имеет тенденцию сокращения спроса у абонентов, но в 2024 году среднее количество расторжений договоров в месяц держалось в одном цифровом диапазоне, а в течение 6 месяцев 2025 года наблюдается сокращение числа отказов от услуг домашней телефонии.

Как поменялась тенденция?

Ровно пять лет назад республиканское Министерство информатизации и связи, отчитываясь об итогах первого полугодия 2020 года, сообщило о снижении на 9% количества абонентов фиксированной телефонной связи в пользу мобильной связи, которая за те же полгода показала рост в 6,6%. В июне 2020 года общее количество стационарных телефонов составляло 610 тыс., а телефонная плотность — 15,6 тел. на 100 человек.

— Сохраняется тенденция сокращения абонентской базы проводной телефонии, на что влияет как доступность сотовой связи, так и распространение различных способов общения по сети Интернет (мессенджеры, социальные сети и т.д.), — сообщала тогда Минцифра.

«Реальное время» обратилось в Минцифру Татарстана с запросом о том, как изменили тенденцию связанные с атаками дронов на республику перебои в мобильной связи. скриншот с сайта Яндекс.карты

«Реальное время» обратилось в Минцифру Татарстана с запросом о том, как изменили эту тенденцию связанные с атаками дронов на республику перебои в мобильной связи, которые зачастую делают ее недоступной. В частности, мы поинтересовались, когда в республике и в Казани начался рост спроса на проводной интернет и установку стационарных телефонов, каково было количество пользователей проводного интернета и стационарных телефонов в РТ и в Казани в 2022, 2024 годах и каким оно стало в настоящее время. Также издание попросило уточнить, какую долю занимает в спросе на проводной интернет и в спросе на стационарные телефоны бизнес и какую — физлица. Поменялось ли это соотношение по сравнению с «доперебойным» периодом? Ответ будет опубликован по получении.

«Провод» — не выход?

Проводной интернет — это временный, а точнее, кратковременный выход из ситуации, когда работают «глушилки», считает директор компании SatNet Александр Липатов. Потому что технологии совершенствуются, и скоро во время угрозы атаки дронов придется отключать и его:

— С помощью проводного интернета тоже можно управлять дронами. В такой ситуации будет работать только спутниковый интернет, его отключить невозможно. Но для рядовых пользователей это дорого: 50 тыс. рублей надо отдать за комплект оборудования, еще 10 — за подключение, а абонентская плата составит в 13,8 тыс. рублей в месяц.

Липатов отметил, что в новых обстоятельствах с IP-телефонией также могут начаться перебои.