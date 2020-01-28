Рифкат Минниханов: «Мы уже видим издержки в работе с нетатарстанскими компаниями»

Глава ГБУ «БДД» предложил сделать Татарстан одним из центров ответственности за комплексную цифровизацию принятия управленческих решений

В Татарстане проделана большая работа по созданию Распределенного ситуационного центра (РСЦ РТ), который призван синхронизировать принимаемые на разных уровнях управленческие решения. Уже создан технический проект, центр методической поддержки, прошли аттестационные испытания на базе министерств и ведомств. Есть у республики и собственная платформа «Ситуационный центр», которую можно использовать в развитии IT-систем. По словам главы ГБУ «БДД» Рифката Минниханова, в списке ближайших задач — создание в Татарстане ассоциации IT и телеком-разработчиков, синхронизация подходов к цифровизации на всех уровнях власти и определение центров ответственности за процессы дигитализации. Последнее, по его словам, могли бы успешно реализовать татарстанские компании, поскольку качество работы сторонних подрядчиков не выдерживает критики.

«Эти решения могут применяться и в других регионах»

Распределенный ситуационный центр Республики Татарстан создан с целью повышения эффективности системы подготовки управленческих решений республиканских и муниципальных органов власти на основе информационно-аналитической поддержки этого процесса. Совокупность ситуационных центров делится на информационно-аналитические и специализированные. Участниками информационно-аналитических ситуационных центров являются отраслевые министерства и ведомства, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты.

Координационные функции по синхронизации работы разных ведомств в рамках ситуационного центра возложены на ГБУ «БДД», оператором центра является Минцифры РТ, а экспертным центром — татарстанский ЦЭСИ. Указ президента России о создании РСЦ был принят в 2013 году, и за прошедшие годы республика значительно продвинулась в данном направлении.

В рамках рабочей группы по созданию Распределенного ситуационного центра были разработаны нормативные правовые акты, определены регламенты информационного взаимодействия, формы паспортов информационных систем и информационных ресурсов, требования к порядку ведения единого реестра систем и ресурсов.

В составе Академии наук РТ был создан Центр цифровых технологий для научной и методической поддержки. Фото kazanutlary.ru

— Сейчас завершается работа по аттестационным испытаниям ситуационных центров в министерствах и ведомствах, разработаны и успешно эксплуатируются информационно-аналитические модели, разработан технический проект по созданию РСЦ, — сообщил глава ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов. — Помимо этого, в составе Академии наук РТ был создан Центр цифровых технологий для научной и методической поддержки.

Также были разработаны методические рекомендации по оценке трудоемкости и стоимости разработки и сопровождения программного продукта: по словам, Минниханова, их применение позволяет принимать обоснованные решения о стоимости разработок как при подготовке конкурсной документации в системе закупок, так и при планировании деятельности государственных и муниципальных органов власти и хозяйствующих субъектов.

— Важно отметить, что в республике уже разработана платформа «Ситуационный центр»: данное платформенное решение может использоваться для создания и развития прикладного функционала во многих сферах создания и развития IT-систем. Замечу, что многие принятые решения могут применяться и в других регионах, — заявил Рифкат Минниханов.

«Почему бы не использовать потенциал нашей крупнейшей компании»

Помимо отчета о масштабной работе, проделанной в Татарстане, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» поднял в своем докладе ряд проблем, касающихся создания ситуационного центра. В частности, рабочей группой РСЦ было выявлено, что значительная часть используемых информационных систем не интегрирована между собой при наличии функциональных связей.

Помимо отчета о масштабной работе, проделанной в Татарстане, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» поднял в своем докладе ряд проблем, касающихся создания ситуационного центра. Фото tatarstan.ru

— Должен отметить отсутствие необходимой интеграции и многих федеральных систем как между собой, так и с региональными системами. До настоящего времени отсутствует Реестр информационных систем. Особую озабоченность также вызывают вопросы аттестации государственных информационных систем в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК. Целый ряд систем на балансе не находятся ни у собственников, ни у других балансодержателей. У некоторых систем не определены владельцы, в связи с чем невозможна их нормальная эксплуатация и модернизация. В большинстве министерств и ведомств отсутствует организационно-распорядительная документация по обеспечению информационной безопасности, — прошелся по проблемным вопросам Рифкат Минниханов.

Следом спикер призвал определить в республике центры ответственности за процессы цифровизации, а также создать организации-системные интеграторы по ключевым направлениям развития IT-отрасли. По словам Рифката Минниханова, в таких организациях «под жестким контролем уполномоченных за эти сферы органов» должны быть сконцентрированы работы системного характера, а прикладные компоненты «могут разрабатываться другими компаниями и, безусловно, в условиях конкуренции».

— Ну например, почему бы не использовать потенциал нашей крупнейшей компании «Таттелеком», ее имущественными, финансовыми, инфраструктурными и кадровыми ресурсами? Сориентировать ее на решение приоритетных государственных задач, определить показатели оценки результативности работы и не увлекаться созданием мелких организаций с правильно сформулированными целями, но достижение которых невозможно именно по вышеприведенным причинам. Есть и другие крупные игроки–компании «Ак Барс» Банк, ICL, «Инностейдж», «Барс груп». В каждой из них численность специалистов — несколько сотен человек. Они могли бы специализироваться на определенной сфере, — подчеркнул Минниханов.

А затем раскритиковал работу сторонних подрядчиков. «Мы ведь сейчас уже видим издержки в работе с нетатарстанскими компаниями. Это и инерционность в устранении ошибок и модернизации разработанных ими программных продуктов, доступ к персональным данным, что противоречит требованиям информационной безопасности, и так далее. А некоторые компании уже ушли с рынка, не сопровождают свои разработки и при сдаче работ исходные коды не передавали», — заявил он.

Также глава ГБУ «БДД» заявил о необходимости интеграции деятельности всех органов власти, подведомственных им организаций, бизнес-сообщества, вузов и IT-компаний, задействованных в процессах цифровизации. Фото tatarstan.ru

«Направления работы одни, а ответственные министерства — разные»

Завершая свое выступление, Рифкат Минниханов обозначил конкретные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время. Так, спикер предложил создать ассоциацию IT- и телеком-разработчиков для возможности продвижения своих продуктов на федеральном и глобальном уровнях и определить организации системных организаторов. Следующее предложение касалось создания «Библиотеки умных решений» для местных производителей.

Также глава ГБУ «БДД» заявил о необходимости интеграции деятельности всех органов власти, подведомственных им организаций, бизнес-сообщества, вузов и IT-компаний, задействованных в процессах цифровизации. Как справедливо заметил спикер, сейчас ситуация такова, что неконструктивными спорами по поводу преимуществ действующих отраслевых информационных систем и баз данных затягивается создание СЦ республики, а также теряются темпы внутренней и внешней интеграции, необходимой для успешного вывода на рынок продуктов и технологий.

— Уважаемый Алексей Константинович, — обратился Рифкат Минниханов к присутствовавшему на вчерашней коллегии замминистра цифрового развития РФ. — Хотел бы также обратить ваше внимание на актуальность решения этих задач и на федеральном уровне. Например: есть проекты «Умный город», «Безопасный город», ИТС в рамках национального проекта БКАД, где направления работы одни и те же, а ответственные министерства — разные. Необходимо синхронизировать подходы к цифровизации на всех уровнях власти (я имею в виду федеральный и региональный, с муниципальным мы нашли форму интеграции), что существенно повысило бы эффективность государственного, муниципального и корпоративного управления.

Лина Саримова