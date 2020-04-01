Как работает СМС-система управления самоизоляцией в Татарстане

Пресс-конференция главы Минцифры РТ Айрата Хайруллина

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин ответил на вопросы, касающиеся выдачи СМС-пропусков в Татарстане.



Айрат Хайруллин рассказал, что в понедельник, в 16.00, президент РТ ввел особый режим работы. С того момента не прошло и двух суток, как Минцифре РТ потребовалось техрешение, позволяющее гражданам предоставлять возможность законно покидать место самоизоляции. Разработано оно совместно с компанией «Ак Барс Цифровые технологии».

Почему по СМС и как это сделать

Почему решили по СМС? Потому что не у всех есть смартфоны, рассказал Хайруллин: не у всех есть интернет, некоторые пользуются старыми моделями. Всего в РТ 7 миллионов сим-карт. Система работает следующим образом: на номер 2590 человек отправляет СМС — бесплатно для жителей РТ, в ответ получает текстовую инструкцию, что он должен сделать.

— Вам нужно зарегистрироваться, набрать текст: Регистрация#, ФИО#, серия и номер паспорта (без пробелов), #, место проживания, #, согласен на обработку персональных данных. В системе мы получаем ваши: место самоизоляции, ФИО, телефон и паспортные данные. И к нам приходит инструкция, по каким причинам вы имеете право с разрешения правительства РТ покидать место самоизоляции. Девять причин. Вы отправляете соответственно этим целям: Цель1, Цель2... Цель9, вам приходит ответ. Вам выдается уникальный номер и называется разрешенное время — в течение одного часа. Этим сервисом жители могут воспользоваться дважды в сутки, чтобы не злоупотребляли, сервис не для того, чтобы пойти погулять и развеяться. Режим самоизоляции предписывает находиться дома, — объяснил Хайруллин.

Что делать, если ответное сообщение не приходит?

На текущий момент, объяснил чиновник, в системе зарегистрировались более 10 тыс. жителей, цифры будут только расти. Власти уже увидели, что в ряде случаев, особенно у операторов МТС и «Теле2», образовалась очередь из СМС. Ответной эсэмэски приходится ждать долго, иногда до часа-двух. Шла отладка системы. Технические проблемы сейчас решаются. Мощность системы позволяет обрабатывать 11 млн сообщений в сутки, а ожидается около 1 миллиона в сутки, так что запас прочности есть. Проблем в ближайшее время не будет, пообещал Хайруллин.

СМС бесплатные!

При этом, уверяют в Минцифре РТ, совершенно неважно, заглавными или маленькими буквами набрано СМС. Обязателен лишь порядок (см. выше). Плату за СМС операторы брать не имеют права и делать этого не будут, обещают власти РТ. Для тех, кто испытывал или испытывает трудности, Минцифры РТ предлагает обратиться по горячему телефону 8 800 250-90-33.

— Да, мы слышали о том, что оператор собирает 70 копеек за СМС. Такое утром могло быть только с оператором «Tele2», они ждали постановления правительства, мы его получили и передали оператору, проблему решили, и с 11 часов ее нет, как нет ее и у других операторов, — объяснил Айрат Хайруллин. — Кстати, телефон с системой «Андроид» выдает сообщение, если вы посылаете СМС на короткий номер: «Имейте в виду, что отправка сообщения на короткий номер может быть платной» — так устроен «Андроид». Эсэмэски бесплатные.

Регистрироваться в системе по СМС можно только один раз. Во все последующие разы нужно отправлять лишь одно сообщение со словом «Цель1» (или «Цель2», «Цель9»).

Насколько надежна сохранность данных?

Власти РТ уверяют, что персональные данные защищены так же, как данные вкладчиков Ак Барс Банка, беспокоиться, уверяют они, не надо.

Что с детьми?

Несовершеннолетние вообще не могут находиться без взрослых на улице. Разрешение на их передвижение взрослые получают по СМС.

Выдержат ли операторы связи повышенную нагрузку

Да, уверяет Хайруллин. Всего в системе сейчас организовано 32 канала связи, по 250 эсэмэсок каждый из них получает в минуту. Это 8000 СМС-сообщений в минуту (или 480 тыс. в час). Теоретически всего татарстанцы могут посылать до 1 млн эсэмэсок в день. Но, как повторил Хайруллин, система может переработать в 11 раз больше.

Что с интернетом в школах?

Айрат Хайруллин прокомментировал проблему интернет-доступа школьников во время онлайн-обучения, пока длится карантин.

— Мы с коллегой Рафисом Бургановым на прошедшей неделе ежедневно в 17 часов проводили штабы со всеми управлениями образования РТ, с оператором «Таттелеком». У нас оператором системы является «Центр информационных технологий РТ», есть инженеры, которые выезжают на места. Из общего числа школ более 700 учреждений подключены к интернету, проблем нет.

Что делать учителям, у которых дома нет интернета?

Они спокойно могут прийти в школу и воспользоваться там ноутбуком, предлагают власти РТ. Что же касается 149 школ с медленным интернетом, то министр вчера отправил письмо президенту РТ по этому поводу:

— В этих школах «оптика» уже проложена, подключение больших затрат не потребует — где-то 3 млн рублей нужно. В целом есть проблема по 10 школам. Но фундаментальных проблем нет, не считаю, что дистанционное образование будет недоступно большому количеству учителей или школьников. Система электронного правительства начала создаваться в 2008 году. И вся инфраструктура была создана давно, она позволяет решать такие задачи.

Как помог Татарстану опыт цифровизации в борьбе с эпидемией

Хайруллин отметил, что свой многолетний опыт РТ даже не может оперативно предоставить другим регионам (а они за этим обращаются) — все это разрабатывалось годами. Есть Центр обработки данных правительства РТ — в IT-парке. Там находятся 1300 серверов. На них хранятся 1,6 петабайта информации.

— Если всю информацию, которая там хранится, переписать в книги, то высота слоя книг, которыми можно выстлать Казанский кремль, будет составлять 17 метров. Это колоссальный объем информации! Помимо школ, около 9 тыс. организаций подключены к скоростным сетям передачи данных. Все отделы УВД, больницы, сельсоветы, ведомства. И единый контракт на интернет есть, что позволяет в экстренных случаях решать такие проблемы [как с эпидемией]. Китайский опыт свидетельствует, что ИТ-технологии позволяют быстро купировать проблему распространения коронавируса. Мы всем муниципалитетам выдали лицензии платные, потратили 40 тыс. рублей, всего абонентов видеосвязей — порядка 10 тыс. организаций! В сутки проходит 640 видеосвязей в Татарстане.

Перечень разрешенных целей может быть расширен

— Очень много негатива в СМИ. Всех запугали. Поэтому наша задача — с помощью информационных технологий показать: государство о вас заботится. Президент РТ заботится о наших жителях! Это не какой-то кордон — «Всем сидеть дома, никуда не выходить!». Вполне возможно, перечень может расширяться! Мы такую возможность допускаем, посмотрим, как в ближайшую неделю система будет работать с точки зрения потребностей жителей Татарстан, — заявил Айрат Хайруллин.

Коротко о том, что нужно сделать

Если вы пока не зарегистрированы в сервисе (ни разу не отправляли СМС на номер 2590), то:

1. Отправляете на номер 2590 бесплатное СМС-сообщение следующего содержания: «Регистрация#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта (без пробелов)#адрес фактического проживания#Согласен(а) на обработку персональных данных».

2. В ответ вы получите СМС с уникальным кодом регистрации. Код позволит определить вас и ваше место проживания (пребывания) на период введенного в Татарстане режима. После этого второй раз эсэмэску, начинающуюся со слова «Регистрация», отправлять будет больше не надо.

3. В ответ вы посылаете следующее сообщение: «Цель 1» или «Цель 2» (до «Цель 9») в зависимости от разрешенных причин:

Посещение суда Доставка несовершеннолетних в (из) образовательные организации Посещение медицинской или ветеринарной организации Участие в похоронах Восстановление паспорта Выезд в загородный дом или из него Посещение кредитных организаций и почтовых отделений Доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости Изменение места проживания

4. В ответ вы получите СМС c кодом на выход: например, «Ваш код регистрации на выход: 312564892».

Важно: сотрудники контролирующих органов на улице/в общественном месте могут запросить у жителей республики код регистрации места самоизоляции/места работы и сопоставить его с их фактическим местоположением. В случае если гражданин безосновательно покинул место самоизоляции, он будет привлечен к административной ответственности.

Министр также напомнил, что работает ресурс yardam.ru. Он тоже, по словам Хайруллина, отвечает на многие вопросы о том, как «продолжить нормальную жизнь в самоизоляции»: там 140 сервисов, из них порядка 70 связаны с доставкой готовой еды и продуктов питания на дом.

— Эта информация и перечень сервисов будут пополняться постоянно — не только для жителей Казани, но и для жителей Татарстана, — пообещал Айрат Хайруллин.