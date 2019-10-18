Нацпроект «Цифровая экономика»: субсидии предприятиям, бесплатное обучение IT-компетенциям и турбо-интернет

Что даст Татарстану национальная программа «Цифровая экономика» стоимостью в 1,6 триллиона рублей

Фото: Олег Тихонов

Как удалось выяснить «Реальному времени», в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», включающего в себя пять региональных проектов, в Татарстане планируется подключить к интернету около 2 тысяч социально значимых объектов, бесплатно обучить население ключевым компетенциям ЦЭ, увеличить долю взаимодействия граждан с органами власти в цифровом виде, а также возместить татарстанским предприятиям затраты на внедрение перспективных сквозных цифровых технологий. Подробности — в нашем материале.

На реализацию нацпроекта — 1,6 трлн рублей

Прежде, чем перейти к разбору реализации цифровой экономики в Татарстане, следует напомнить, что из себя представляет национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

В нее входят шесть федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». По большинству мероприятий федеральных проектов «Цифровой экономики» не предполагается прямое финансирование из федерального бюджета.

— Общий объем финансирования национальной программы, включая бюджетные и внебюджетные источники, составляет 1,6 трлн рублей. Наибольшее финансирование предусмотрено на федеральный проект «Информационная инфраструктура» — 768,5 млрд рублей, а наименьшее — на «Нормативное регулирование цифровой среды» — 1,7 млрд рублей, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана.

Наибольшее финансирование предусмотрено на федеральный проект «Информационная инфраструктура» — 768,5 млрд рублей, а наименьшее — на «Нормативное регулирование цифровой среды» — 1,7 млрд рублей. Фото Максима Платонова

В свою очередь, Минцифры РТ разработало и согласовало с коллегами из Москвы пять региональных проектов, список которых не сильно отличается от федерального: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровое государственное управление». Отметим, что согласно утвержденным паспортам региональных проектов до 2024 года из регионального бюджета будет выделено порядка 280 млн рублей.

Доступный интернет

Согласно данным, предоставленным нашему изданию Минцифры РТ, в рамках реализации проекта «Информационная инфраструктура» до 2021 года планируется обеспечить 1 913 социально значимых объектов республики (школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, подразделения Росгвардии, территориальные избирательные участки) широкополосным доступом к сети Интернет.

— Трехлетний проект подключения к высокоскоростному интернету социально-значимых объектов Татарстана будет финансироваться из федерального бюджета. Контракт на это заключен Министерством цифрового развития РФ на конкурсной основе с ПАО «Таттелеком» буквально 2 месяца назад. «Таттелеком» уже начал строительство волоконно-оптических линий связи, — рассказывал ранее в интервью «Реальному времени» министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

Отметим, что на госконтракт по развитию сети ШПД-интернета в Татарстане претендовали четыре участника федерального конкурса, в итоге ценовое предложение «Таттелекома» было снижено на 42% от стартовой цены и составило 1,1 млрд рублей.

«Трехлетний проект подключения к высокоскоростному интернету социально-значимых объектов Татарстана будет финансироваться из федерального бюджета», — рассказывал ранее Айрат Хайруллин. Фото Максима Платонова

Оцифровка взаимодействия граждан с госструктурами

Вместе с тем, в рамках реализации проекта «Цифровое государственное управление» предполагается проведение ряда мероприятий, направленных на предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде. Как уточняют в Минцифре РТ, к 2024 году доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами власти в цифровом виде возрастет на 40%.

В разговоре с «Реальным временем» директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Антон Грачев пояснил, что Минцифры РТ планирует оцифровать взаимодействие между тремя блоками участников рынка: граждане, государство и бизнес. Это должно стать многонаправленной моделью сбора и обмена данными в формате единого окна. Максимальный эффект будет достигнут, когда появится единая система, которая будет агрегировать данные различного типа и давать возможность взаимодействия между всеми участниками цепочки.

— Этот сегмент критически важен в тех типах взаимодействия между государством и гражданами, где приоритетом является скорость реакции. Например, мы хотим поменять паспорт. Сегодня мы можем только записаться на прием на сервисе госуслуг, а потом самостоятельно прийти с распечатанными заявлениями, фотографиями и так далее. В классическом цифровом виде такая услуга будет считаться полноценной, если мы, не выходя из дома, со своего мобильного устройства сможем сдать заявление и все остальные необходимые документы и получить готовый документ через курьерскую службу у себя дома в конкретно указанное нами время, — рассуждает Антон Грачев. — А если рассмотреть цепочку «бизнес — государство», то многие, наверняка согласятся, что текущие аналоговые бизнес-процессы не могут выдержать временных рамок, которые предусмотрены законом, поэтому нужно оцифровывать каждый этап.

Антон Грачев пояснил, что Минцифры РТ планирует оцифровать взаимодействие между тремя блоками участников рынка: граждане, государство и бизнес. Фото itpark-kazan.ru

Спикер подчеркивает, что на сегодня «есть все инструменты, чтобы оцифровать максимальное количество решений». По его словам, для этого необходимо разработать единую платформу обмена данными, в которой будет четкая архитектура вливания данных и дальнейшей работы с ними. А также нужно принять единые стандарты сбора этих данных, чтобы каждое ведомство могло воспользоваться ими для упрощения взаимодействия гражданина и государства, ведь именно удобство для каждого является первым приоритетом цифровой трансформации.

Бесплатное обучение цифровым компетенциям

Серьезным вызовом для реализации нацпроекта является подготовка профильных специалистов. Для решения этой задачи, в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» татарстанцев будут бесплатно обучать ключевым компетенциям ЦЭ.

Как это будет происходить: наша республика стала одним из субъектов России, где до конца 2019 года будет апробирована модель предоставления цифровых сертификатов трудоспособным гражданам, по которым будут обучены 1 000 татарстанцев. Образовательным организациям будут компенсированы расходы в размере 15 тыс. рублей на одного обучившегося. Четыре образовательные организации республики уже стали получателями шести грантов на общую сумму 46,56 млн рублей: АНО ВО «Университет Иннополис», КФУ (Елабужский филиал и лицей им. Лобачевского), Детский технопарк «Кванторум» города Набережные Челны, ООО «Центр информационных технологий в образовании».

— Пока мы можем говорить лишь о предстоящем обучении 1 000 человек из Татарстана в 2019 году. Но, главное, не обучение ради обучения: человек должен быть в итоге трудоустроен. Мы проанализировали информацию, каким предприятиям нужны IT-сотрудники, с какими компетенциями. Теперь ждем, когда федеральный центр отберет регионального оператора и образовательные площадки: у нас есть подходящие — Иннополис, КФУ, КНИТУ, — рассказал «Реальному времени» Айрат Хайруллин.

Серьезным вызовом для реализации нацпроекта является подготовка профильных специалистов. Фото Максима Платонова

Напомним, что улучшить свои знания в сфере цифровой экономики за счет разработанной программы смогут трудоспособные россияне от 16 лет до пенсионного возраста: студенты, молодые специалисты, работающие по найму, самозанятые и безработные. Единственное требование — наличие среднего профессионального или высшего образования (гражданин может получать его в настоящее время). Чтобы получить цифровой сертификат, человеку нужно подать заявление в ту образовательную организацию, которая займется бесплатным обучением.

Информационная безопасность и нехватка кадров

В рамках реализации проекта «Информационная безопасность» предполагается ряд мероприятий, направленных на защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. К примеру, повышение уровня информационной безопасности республиканских объектов критической информационной инфраструктуры и увеличение числа специалистов по информационной безопасности.

По словам руководителя службы информационной безопасности «БАРС Груп» Ильдара Гарипова, последний вопрос — о подготовке кадров — является сейчас крайне актуальным.

— На текущий момент мы как компания чувствуем определенную нехватку квалифицированных кадров на рынке труда. К примеру, у нас открыта вакансия, которую мы не можем закрыть специалистом, обладающим практическим опытом, а также владеющим нормативно-технической базой, необходимой для реализации и проектирования систем защиты информации. Эта проблема действительно актуальна и ее необходимо решать, — считает эксперт.



В рамках реализации проекта «Информационная безопасность» предполагается ряд мероприятий, направленных на защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. Фото Максима Платонова

Одним из путей решения данной проблемы, по мнению нашего собеседника, может стать более плотное взаимодействие заинтересованных организаций с учебными заведениями, начиная с колледжей и техникумов и заканчивая вузами.

— Это необходимо для того, чтобы специалисты, проходящие обучение, получали не только теоретическую основу, которая в большинстве своем оторвана от практики, но и получали реальный опыт. Таким образом, заканчивая учебное заведение, специалисты будут иметь практическую базу, подкрепленную теорией. В вузах, представленных в регионе, необходимые специальности есть, просто необходимо тесное взаимодействие между всеми участниками процесса, — резюмирует спикер.

Субсидии для оцифровки предприятий

Если говорить о реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии», то в данном случае Минцифры РТ доводит до татарстанских предприятий информацию о мерах финансовой поддержки по направлениям «сквозных» цифровых технологий.

— Есть две программы. Одна по линии Минпромторга РФ — на 2 млрд рублей только в 2019 году. Вторая по линии Министерства цифрового развития РФ, это еще 5 млрд рублей. Условия такие: если вы внедряете на своем предприятии платформенные технологии, позволяющие получить социально-экономический эффект, снизить затраты, то до 50 процентов затрат государство готово субсидировать, — объяснил механизм поддержки министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана.

Минцифры РТ доводит до татарстанских предприятий информацию о мерах финансовой поддержки по направлениям «сквозных» цифровых технологий. Фото Максима Платонова

В настоящий момент уже прошел конкурс на выделение финансирования по Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции». Были отобраны компании, которые прошли по формальным признакам и соответствуют критериям, однако финансирование до компаний пока не доведено.

— Мы оцениваем эту меру как беспрецедентную, ведь ранее государство не финансировало внедрение решений на предприятиях, а в лучшем случае помогало в приобретении некоего коробочного решения, — комментирует глава казанского ИТ-парка Антон Грачев. — Но его стоимость составляет 10—30 процентов, чаще всего она не доходит даже до 50 процентов от общей стоимости внедрения. Все остальные затраты включают в себя интеграцию с системами, затраты на персонал, на его обучение и так далее.

Второй плюс, по мнению нашего собеседника заключается в том, что само субсидирование предприятий на внедрение отечественных решений подразумевает перекрестные меры поддержки: «Предприятие получает возможность купить решение компании-разработчика условно в два раза дешевле, а компания-разработчик может продать свое решение гораздо большему количеству потенциальных клиентов. Тем самым осуществляется поддержка рынка разработки и конечных пользователей этих систем».

— Мы считаем эту меру поддержки крайне важной, особенно сегодня, когда, к сожалению, самые передовые цифровые технологии находятся в руках международных компаний. Но нужно понимать, что все международные компании развивались не без участия государственной поддержки. Только в таком режиме стимулирования можно создавать в нашей стране какие-то конкурентоспособные компании. Важно отметить, что фокус сделан на сквозных цифровых технологиях, которые определены Министерством цифрового развития и которые являются приоритетными для государства, — резюмирует Антон Грачев.