Роман Шайхутдинов стал вице-премьером, Айрат Хайруллин — министром связи Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Сегодня на сессии Госсовета РТ обсудили назначение министра связи и информатизации РТ Романа Шайхутдинова на должность заместителя премьер-министра Татарстана. Как передает из зала парламента корреспондент «Реального времени», Шайхутдинову поручено курировать вопросы работы Иннополиса и нацпроекта «Цифровая экономика».

Кроме того, как сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, должность министра связи и информатизации займет глава Альметьевского района и мэр Альметьевска Айрат Хайруллин.

По словам президента, повышение Шайхутдинова связано с переходом Университета Иннополис в федеральную собственность, и его назначение согласовано с вице-премьером РФ Максимом Акимовым. Подробнее о том, как татарстанский вуз стал наполовину российским, читайте в нашем материале.