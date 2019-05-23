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Минниханов открыл в ИТ-парке площадку для разработки инновационных проектов «Точка кипения»

14:59, 23.05.2019 1
Минниханов открыл в ИТ-парке площадку для разработки инновационных проектов «Точка кипения»
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии в ИТ-парке новой площадки для разработки инновационных проектов «Точка кипения — Казань».

В мероприятии также участвовали специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и директор ИТ-парка Антон Грачев.

Рустам Минниханов отметил, что «Точка кипения — Казань» станет важным интеллектуальным пространством для креативного подхода к решению актуальных современных задач.

Дмитрий Песков отметил, что форма площадки позволяет вовлекать в работу как представителей различных сообществ столицы Татарстана, так и участников из Набережных Челнов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее резидентам ИТ-парка Казани предложили стать самозанятыми.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:12
    Когда уже количество перейдет в качество?
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