Минниханов открыл в ИТ-парке площадку для разработки инновационных проектов «Точка кипения»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии в ИТ-парке новой площадки для разработки инновационных проектов «Точка кипения — Казань».

В мероприятии также участвовали специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и директор ИТ-парка Антон Грачев.



Рустам Минниханов отметил, что «Точка кипения — Казань» станет важным интеллектуальным пространством для креативного подхода к решению актуальных современных задач.

Дмитрий Песков отметил, что форма площадки позволяет вовлекать в работу как представителей различных сообществ столицы Татарстана, так и участников из Набережных Челнов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее резидентам ИТ-парка Казани предложили стать самозанятыми.

