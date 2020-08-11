Устаревший «Электронный Татарстан» отдадут под полный «капремонт» частному инвестору

Одну из первых электронных систем государственного управления в России решили модернизировать через беспрецедентную концессию

Как стало известно «Реальному времени», Минцифра Татарстана во главе с Айратом Хайруллиным намерена, наконец, модернизировать созданную в нулевые годы и порядком устаревшую государственную информационную систему Татарстана. Одна из ключевых задач — повысить цифровизацию госуправления и улучшить качество госуслуг в электронном виде. Краеугольный камень здесь — интеграция «татарских» госуслуг с госуслугами федеральными — в республике до сих пор работают оба приложения, которые используются для разных целей. Примечательно, что Татарстан вновь станет пионером в реализации такого партнерства с частниками в масштабах России. Выигравшая конкурс компания должна будет обеспечить безопасность персональных данных миллионов татарстанцев, снизить бумажный документооборот и интегрировать информационные системы министерств и ведомств — как РФ, так и РТ — между собой. Использование государственно-частного партнерства может вдохнуть «новое дыхание» в устаревшие цифровые сервисы и увеличить их число, кардинально улучшив цифровизацию в республике, считают эксперты.



Минцифра готова передать ГИС РТ частникам

Вопрос модернизации государственной информационной системы Татарстана назревал давно. Возникающие сбои на портале госуслуг и сайтах республиканских министерств и ведомств специалисты часто связывали с устаревшей архитектурой, которая уже не справляется с большими объемами данных — электронное правительство РТ работает более 15 лет. Откровенно хромает почти все — и интерфейс, и гибкость системы, а мобильные приложения не обновляются годами.



Решая проблему, власти Татарстана пошли необычным путем — стали искать инвестора для обновления системы. В начале августа вышло распоряжение Кабмина РТ от 25.07.2020 №1409-р об основных условиях концессионного соглашения на переработку (модификацию) государственной информационной системы РТ «Распределенная архитектура предоставления клиентоцентричных цифровых услуг», расположенной на технических средствах, необходимых для обеспечения функционирования этой системы. Условия касаются также конкурса, его критериев и параметров, по которым отберут концессионера, который должен обязаться за счет собственных средств осуществить модификацию этой системы, тогда как ему на это время передадут права пользования Системой.

— В условиях пандемии важно разумно тратить каждый бюджетный рубль. Концессионное соглашение актуально именно сейчас, так как мы экономим средства республики. Впервые в России создается концессия подобного уровня, — так в Минцифре РТ пояснили «Реальному времени» решение передать ГИС РТ в частные руки.

В распоряжении указано, что информационная система — объект информационных технологий, и является совокупностью не только программ ЭВМ и баз данных, но и технических средств обеспечения функционирования объектов ИТ. Срок действия концессионного соглашения — до конца 2024 года. По условиям соглашения — по итогам конкурса — может быть предусмотрена плата в пользу выигравшей компании «как произведение суммы инвестиций концессионера за каждый календарный год и коэффициента, определяемого по результатам открытого конкурса». Сумма инвестиций не называется — она будет установлена в самом концессионном соглашении и, очевидно, тоже по итогам конкурса. При этом до получения платы сама компания, взявшаяся за модификацию информационной системы РТ, должна будет предоставить банковскую гарантию или залог по договору банковского вклада в размере 10 млн рублей. Кроме того, ежемесячно концессионер будет выплачивать в бюджет РТ плату за пользования ИС в размере 10 тыс. рублей (120 тыс. в год).

«Мы планируем минимизировать хождение гражданина в различные ведомства за счет максимальной автоматизации всех процессов», — рассказали в Минцифре Татарстана. Фото: inkazan.ru

Зачем нужна модицификация информационной системы Татарстана

У переработки системы — девять официально сформулированных целей. Начиная с повышения эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ с применением цифровых технологий (а это включает в себя, напомним, и работу портала госуслуг РТ, который в прошлом году «падал» пару раз вместе с сайтами республиканских министерств и ведомств) и заканчивая обеспечением безопасности персональных данных.

После модификации ИС объем представляемой гражданами информации на бумажном носителе при получении государственных муниципальных услуг должен быть минимизирован. Концессионер должен будет помочь в использовании больших данных из информационных систем как РТ, так и РФ, обеспечить взаимную интеграцию различных информационных систем между собой (об этой проблеме с самого начала говорили и в новой команде министра Айрата Хайруллина). Полный список можно посмотреть на сайте. В качестве критериев конкурса устанавливаются не только сроки «капремонта», но и дата, когда выигравшая его компания обязуется ввести модифицированную систему в трех районах Татарстана.

— Целями модификации системы являются повышение эффективности и качества предоставления государственных муниципальных услуг жителям Татарстана с применением цифровых технологий. Концессия никак не повлияет на «капремонт» портала госуслуг. Потому что непосредственно сам портал госуслуг РТ и МФЦ не предусмотрены в концессии. Новая система после ввода в эксплуатацию будет незаметно интегрирована с порталом и МФЦ. Пользователи этого процесса даже не заметят. Но по итогу на портале жители республики смогут получать услуги на новом качественном уровне. Мы планируем минимизировать хождение гражданина в различные ведомства за счет максимальной автоматизации всех процессов, — сообщили «Реальному времени» в Минцифре РТ.

«Очень интересная инициатива республиканских властей»



Айдар Гузаиров, экс-генеральный директор «ICL Системные Технологии», руководитель группы компаний InnoSTage, считает, что модификация вряд ли затронет все информационные системы РТ, однако приветствует решение властей, так как будущее за государственно-частным партнерством, особенно в сфере IT:

— О цифровизации как основном векторе несырьевого развития говорилось в том числе на уровне президента, премьер-министра РФ. Здесь же у нас очень интересная инициатива республиканских властей — фактически они хотят привлечь частный бизнес, какие-то негосударственные институты для развития информационных систем.

По его мнению, в любом случае компания, которая возьмет модицификацию информационной системы РТ на себя, должна иметь какой-то опыт, в частности, в работе с государственными системами, и в Татарстане, и в России такие компании точно есть. Если это действительно будет ГЧП, это вдохнет новую жизнь, новое дыхание в цифровые сервисы, которые есть сейчас, и поможет кардинально улучшить цифровизацию в РТ, полагает Гузаиров.

— Условно говоря, большее количество участников будет развивать эти сервисы. Не только Минцифра, но министерство еще и делегировать это будет кому-то. При этом, я думаю, Минцифра сосредоточится на одних сервисах, а какие-то сервисы отдадут в концессию. И в результате республика обретет гораздо больше сервисов, чем без вовлечения частников.

Как и почему сбоила информационная система Татарстана



Массовые сбои периодически наблюдаются в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. Так, в октябре и декабре прошлого года пользователи сообщали, что не могут зайти на портал госуслуг, где зарегистрированы свыше 2 млн человек. Недоступными были сайты различных республиканских министерств и ведомств на базе платформы tatarstan.ru. И хотя специалисты министерства цифрового развития госуправления РТ разобрались со сбоем в течение буквально нескольких часов и портал госуслуг Татарстана, а также сайты на базе платформы tatarstan.ru снова стали доступны пользователям в течение дня, осадочек остался.



В одном случае причиной сбоя стала «техническая ошибка», в другом, по словам главы Минцифры Татарстана Айрата Хайруллина, в дата-центре казанского ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий, что и привело к недоступности государственных информационных систем. Отметим, что сейчас место базирования «Госуслуг» и ресурсов республиканских министерств и ведомств находится в казанском IT-парке, там центр обработки данных, и есть резервный центр обработки данных в Доме правительства.

В дата-центре казанского ИТ-парка произошла техническая авария на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий, что и привело к недоступности государственных информационных систем. Фото Максима Платонова

Базирование портала госуслуг РТ и ресурсов республиканских министерств и ведомств в результате (и в процессе) модицифкации системы — не изменится. Центр обработки данных после «капремонта» также будет находится в казанском ИТ-парке, заверили нас в Минцифре РТ.

Модификация республиканской информационной системы нужна — она устаревает за 15 лет

Опрошенные эксперты предположили тогда в разговоре с газетой «Реальное время», что причиной сбоев могла стать «архитектура, которая была заложена в свое время», и «не предусматривала такого объема данных». Так, по словам гендиректора IT-компании «Эттон», резидента Сколково, Ефима Климова, все зависит от прогнозов, которые были внесены в систему изначально — исходя из этого строилась и сама архитектура: «Ошибки, заложенные на этапе архитектуры, в дальнейшем очень болезненно исправляются. А иногда их невозможно исправить, и приходится заново поднимать новую систему». Новое решение властей Татарстана показалось Климову очень актуальным и своевременным:

— Потребность в модификации республиканской информационной системы очевидна. Она работает около 15 лет. За это время количество предоставляемых сервисов, количество пользователей системы и объемы обрабатываемой информации увеличились в тысячи раз. Более того, определенные технологии успели устареть. Для высокого качества оказания цифровых сервисов требуется масштабирование ее архитектуры и регулярная актуализация, — объяснил эксперт «Реальному времени».

Частники нужны — так как айти-бюджеты госзаказчикам временами сокращают



Однако, добавляет Ефим Климов, сама такая масштабная модернизация республиканской системы — «длительный и дорогостоящий проект». И как раз в этой ситуации концессия является приемлемым форматом взаимодействия — и тем более хорошо, что юридически такой формат для ИТ-сферы стал, наконец, приемлемым — с 2018 года. На вопрос, зачем республиканским властям ввязываться в государственно- частное партнерство, есть и вполне «бюджетные» ответы:

— Во-первых, IT-бюджет госзаказчиков периодически подвергается сокращениям. Концессия же позволяет привлекать частные инвестиции в госсектор, оставляя при этом ГИС в собственности государства. Во-вторых, создает возможность заключить долгосрочный контракт на проектирование, модернизацию и обслуживание системы, а также интеграцию разрозненных ГИС, — обращает внимание Климов.

Он уверен, что главным эффектом такого партнерства и модификации, который должны ощутить на себе жители Татарстана, станет доступ к бесперебойно и круглосуточно функционирующим высокоскоростным цифровым сервисам.

Систему контроля выхода людей на улицы по СМС довольно быстро перевели и в интернет, а после локаута собранные персональные данные были уничтожены. Фото Максима Платонова

Как «суверенный интернет» Татарстана протестировал коронавирус

Само так называемое «электронное правительство», как известно, работает в Татарстане вот уже почти 15 лет — с 1 января 2006 года, в тестовом — с 2005-го. В 2009 году серверная часть была существенно обновлена в связи с открытием собственного дата-центра во вновь построенном IT-парке в Казани. С приходом новой команды в Минсвязи, ставшем Минцифрой, заговорили и о том, что в Татарстане создана своя инфраструктура устойчивой защиты интернета от внешних атак. По словам Хайруллина, в настоящий момент порядка 10 тысяч объектов в РТ — школы, больницы, муниципалитеты, пожарные части, все социальные объекты — подключены к интернету по единому контракту.



«Точка выхода в интернет находится в казанском IT-парке, там центр обработки данных, и есть резервный центр обработки данных в Доме правительства — на случай, если в IT-парке вдруг случится пожар или наводнение». Определенную и довольно жесткую проверку информационной системе Татарстана «предложила» эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия в РТ, за которые в том числе отвечали и представители Минцифры — тогда систему контроля выхода людей на улицы по СМС довольно быстро перевели и в интернет, а после локаута собранные персональные данные были уничтожены.

Зачем Минцифре ликвидация «цифровых колодцев» и методика оценки торгов на цифровые решения

В октябре прошлого года в интервью «Реальному времени» Айрат Хайруллин заявлял: чтобы цифровые технологии были поставлены на службу жителям Татарстана — взаимодействие жителей и бизнеса с государством, муниципалитетами должно быть «проактивным, быстрым и, самое главное, удобным». «Для этого необходимо создать высокотехнологичную, гибкую и адаптивную систему управления, основанную на данных».

— Зачастую сегодня ведомства и муниципалитеты представляют собой так называемые «информационные колодцы» или «цифровые острова», нет полноценного сквозного межведомственного цифрового взаимодействия, каждый орган сосредоточен на своих внутренних бизнес-процессах и внутренней автоматизации, — поделился тогда проблемой глава Минцифры с нашим изданием.

К концу 2024 года, по расчетам Минцифры РТ, 80 процентов всех взаимодействий жителя с государством должно происходить в цифровом виде. Фото digital.tatarstan.ru

К тому моменту, по данным Хайруллина, в государственной информационной системе Татарстана объем информации был сопоставим с десятью Ленинскими библиотеками. А к концу 2024 года, по расчетам Минцифры РТ, 80 процентов всех взаимодействий жителя с государством должно происходить в цифровом виде. Уже сегодня каждая четвертая семья оплачивает ЖКУ через смартфон или личный кабинет портала государственных услуг. Большой резерв в ведомстве видели в переводе полностью в цифровой вид 196 государственных и 72 муниципальных услуг. При этом первой и ключевой своей задачей в новой должности экс-глава Альметьевска считает повышение эффективности расходования бюджетных средств, что важно в свете именно конкурса на концессию:

— Все-таки цифровизация — это такая материя, которую сложно «потрогать» в отличие от построенной дороги или отремонтированного объекта социальной инфраструктуры. Совместно с Алевтиной Кудрявцевой [директор Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабмине РТ] мы будем пилотировать методику, которая касается оценки стоимости разработки цифровых сервисов, когда необходимо провести торги при выборе поставщика решений. Стоимость «железа» легко проверить и оценить, а стоимость разработки программного обеспечения — не всегда прозрачный процесс.

Называл министр и цифры финансирования программ по цифровизации Татарстана. Так, в рамках региональных проектов нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2024 года из регионального бюджета будет выделено порядка 280 млн рублей (отдельно цифровые мероприятия предусматриваются в рамках программ других министерств, согласно отраслевой принадлежности). В целом же на цифровизацию всех регионов России должно быть направлено от 500 млрд до 1 трлн рублей, не считая немалых объемов внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства, но к осени 2019 года освоение средств не превышало в регионах 8—10 процентов.