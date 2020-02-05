Татарстан превратит «информационные колодцы» в «цифровое море»

В республике задумались над тем, как интегрировать между собой цифровые базы разных ведомств

Глава ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов заявил об отсутствии цифрового взаимодействия между министерствами и ведомствами. Ту же проблему поднимал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин в интервью «Реальному времени» минувшей осенью. Сегодня министр рассказал нашему изданию, как его ведомство поэтапно работает над решением проблемы. Игроки IT-рынка приветствуют попытки властей улучшить цифровые системы, отмечая, что вопрос взаимодействия «появился» по двум причинам: люди стали больше пользоваться госуслугами, а министерства и ведомства ради повышения KPI строили собственные базы, которые проще было создать у себя с нуля, чем согласовывать с другими структурами.

«Информационные колодцы» и «цифровые острова»

Создаваемый в Татарстане Распределенный ситуационный центр (РСЦ РТ) призван синхронизировать принимаемые на разных уровнях управленческие решения. На коллегии Минцифры, обсуждая цифровое взаимодействие в республике, глава ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов обратил внимание на ряд проблемных вопросов:

— В результате работы рабочей группы СЦ выявлено, что значительная часть используемых информационных систем не интегрирована между собой при наличии функциональных связей. Должен отметить отсутствие необходимой интеграции и многих федеральных систем как между собой, так и с региональными системами. До настоящего времени отсутствует Реестр информационных систем.

Особую озабоченность, по его словам, вызывают вопросы аттестации государственных информационных систем в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК. Целый ряд систем на балансе не находятся ни у собственников, ни у других балансодержателей. У некоторых систем не определены владельцы, в связи с чем невозможна их нормальная эксплуатация и модернизация. При этом в большинстве министерств и ведомств отсутствует организационно-распорядительная документация по обеспечению информационной безопасности.



На коллегии Минцифры, обсуждая цифровое взаимодействие в республике, глава ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов обратил внимание на ряд проблемных вопросов. Фото tatarstan.ru

Данную проблему в осеннем интервью «Реальному времени» озвучивал и новый министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Айрат Хайруллин:

— Зачастую сегодня ведомства и муниципалитеты представляют собой так называемые «информационные колодцы» или «цифровые острова», нет полноценного сквозного межведомственного цифрового взаимодействия, каждый орган сосредоточен на своих внутренних бизнес-процессах и внутренней автоматизации, — заявлял он.

Хайруллин в новой должности должен решить задачу, поставленную президентом РТ Рустамом Миннихановым: поставить цифровые технологии на службу жителям Татарстана, «чтобы в итоге взаимодействие жителей и бизнеса с государством, муниципалитетами было проактивным, быстрым и, самое главное, удобным». А для этого необходимо создать высокотехнологичную, гибкую и адаптивную систему управления, основанную на данных. Чтобы ее создать, в свою очередь, предстоит большая системная работа в правительстве РТ, муниципалитетов и всех без исключения ведомств.

Для того, чтобы создать высокотехнологичную, гибкую и адаптивную систему управления, предстоит большая системная работа. Фото Рината Назметдинова

Привести в цифровой вид к 2024 году 70 процентов взаимодействия гражданина и государства



Сегодня комментируя тему, в Минцифре Татарстана отмечают, что Россия уже встала на путь цифровой трансформации — на это направлен национальный проект «Цифровая экономика». Президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Михаил Мишустин неоднократно подчеркивали всю важность цифры, особенно в предоставлении государственных услуг.

— Центр цифровой трансформации призван развивать IT-инфраструктуру и цифровую экосистему Татарстана — 55 существующих информационных систем будут интегрироваться и укрупняться для обеспечения сквозного взаимодействия. Укрупнение будет производиться в результате анализа существующих процессов и проектирования их целевого состояния, — сообщил «Реальному времени» министр.

В министерстве сообщили, что на данный момент ЦЦТ принял от министерств и ведомств в разработку 188 различных инициатив по цифровой трансформации, например, только от Минтруда РТ их 22, от Аппарата президента Республики Татарстан — 18, а от Минфина и Минтранса РТ — по 9 от каждого. Всего проявило инициативу 48 заказчиков — это госкомитеты, исполнительные комитеты, инспекции, фонды, министерства, районы.

— Задача цифрового государственного управления — это 70 процентов взаимодействия гражданина и государства привести в цифровой вид к 2024 году, то есть без очных посещений. Этого сложно добиться без слаженной работы всех министерств и ведомств в части цифрового взаимодействия, поэтому именно Минцифра и ЦЦТ будут центром компетенций данного направления, — пояснил Айрат Хайруллин.

На данный момент ЦЦТ принял в разработку 188 различных инициатив по цифровой трансформации от министерств и ведомств. Фото Рината Назметдинова

Проблема появилась, потому что люди стали больше пользоваться госуслугами

Игроки IT-рынка Татарстана согласны с Рифкатом Миннихановым. Генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов отмечает, что раньше как таковой проблемы не было или ее не замечали. Сегодня же она встала в полный рост, так как все больше людей стали пользоваться госуслугами. С другой стороны, это связано с тем, что отвечая KPI — ключевым показателям эффективности (числовые показатели деятельности, которые помогают организации в достижении оптимальности процесса, результативности и эффективности) — все больше министерств, ведомств, органов исполнительной власти и муниципальных властей стали вовлечены в так называемые цифровые суперсервисы.



— А суперсервис — это некий цифровой сервис, позволяющий решить сразу несколько проблем, алгоритм, в который заложено несколько действий, сильно облегчающих гражданину жить. Человек приходит, выбирает какую-то одну простую услугу — а за этим стоит целый ряд взаимодействий. И естественно, когда база разрозненна, это так или иначе увеличивает срок обслуживания, — объяснил Егор Климов «Реальному времени».

— Есть отдельная база федеральной службы судебных приставов — и есть база МВД по выдаче паспорта, и они между собой никак не связаны! И сейчас, для того, чтобы получить паспорт, мне нужно идти в паспортный стол, где делают входящие запросы в другие базы данных, ФССП и прочее, на что уходит много времени. Потому что базы разные, несвязанные, и запросы направляются и перенаправляются вручную, базы не взаимодействуют в режиме реального времени. Поэтому с одной стороны у нас цифровизация, ускорение процессов происходит, а с другой стороны — не так быстро, как в целом в цифровой экономике должно быть! Все эти операции в считанные секунды должны происходить, — убежден он.



«Для ведомств раньше было быстрее сделать собственные базы и системы, нежели согласовывать их с кем-то»

Как же так вышло, что находящийся в авангарде IT-строительства Татарстан построил систему «Электронного правительства», где собственные базы министерств и ведомств слабо взаимодействуют друг с другом и федеральными системами? Потому что у каждой организации были и есть ведомственные ограничения по безопасности данных, полагает Марат Бикмуллин, депутат Казанской городской думы, председатель совета директоров ООО «Информационные системы». И для ведомств раньше было быстрее сделать собственные базы и системы, нежели согласовывать их с кем-то и приходить к единым стандартам.

— Согласование это требует очень трудоемкого межведомственного забюрократизированного взаимодействия. На это [разобщенность систем министерств и ведомств] повлияли и законодательные ограничения по персональным данным, они очень строгие. Да еще недостаточно наработанной практики у нас касательно взаимодействия ведомств, — перечислил проблемы Бикмуллин.

— Но очень хорошо, что сегодня у нас новый министр связи Айрат Хайруллин, у него есть видение четкое, как эту проблему решать, и он очень грамотный руководитель, опытный в этих делах. Можно также приветствовать приход Михаила Мишустина [новый премьер-министр РФ в ФНС решал как раз проблемы цифровизации баз данных]. Я ожидаю резкого поворота в деле налаживания взаимодействия между ведомствами и создания единой системы, удобной для граждан и предприятий, — резюмировал Марат Бикмуллин.

