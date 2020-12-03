Минцифры хочет переселить в свой «суперсервис» соседские вотсап-чаты Татарстана

«Добрососедский» сервис за 42 млн рублей

На подготовку приложения «Я — гражданин», одного из «суперсервисов», разрабатываемых под патронажем Минцифры Татарстана, потратят не менее 42 млн рублей. На эту сумму уже объявил тендер подведомственный министерству Центр цифровой трансформации. Запустят приложение в 2021 году

Предполагается, что новое приложение «объединит на одной платформе жителей, местный бизнес и государство» и будет своего рода инструментом для решения проблем локальных сообществ в пределах например, одного двора. Глава Минцифры Айрат Хайруллин говорил о намерении с помощью этого приложение «вернуть атмосферу добрососедства — создать некий «Двор 2.0.»

Глава Минцифры Айрат Хайруллин говорил о намерении с помощью этого приложение «вернуть атмосферу добрососедства. Фото: digital.tatarstan.ru

В пресс-службе ведомства рассказали, что через это приложение можно будет, например:

общаться с управляющими компаниями по вопросам ЖКХ и благоустройства. Компании, в свою очередь, смогут уведомлять через приложение о событиях вроде отключения горячей воды или ремонтных работах.

пользоваться виртуальной «доской объявлений» для двора, в том числе сдавать такие объявление самостоятельно.

добавления инициативы по благоустройству придомовой (уличной) территории из перечня, доступного к реализации силами управляющей компании или муниципальных органов власти. К инициативе можно будет прикрепить голосование в ее поддержку.

локальный бизнес же получит возможность рассказывать в приложении о своих акциях и предоставляемых услугах, пользователи — ставить этому бизнес оценки.

В приложении появятся классические элементы социальной сети

Свое приложение с чатами и сторис

Однако, как следует из информации министерства и документации тендера, в приложении появятся классические элементы социальной сети.

У пользователей предложения будет свой профиль, куда можно выкладывать информацию о себе, фотографии и упомянутые выше объявления.

В своем профиле пользователи смогут постить сторис наподобие тех, которые есть в инстаграме — такие же короткие фото и видео, исчезающие через сутки.

В приложении появятся чаты — в том числе групповые и индивидуальные. Как правило, сейчас основной площадкой для «соседских» чатов служит WhatsApp — пока неясно, за счет чего у приложения получится с ним конкурировать в этом вопросе.

Не обошлось и без пресловутой геймификации — ее вводят и в другом республиканском сервисе, «Я — школьник». За активность в приложении пользователю будут выдавать некие виртуальные очки, которые будут повышать статус в приложении. Впрочем, что будет давать этот статус — пока неясно.

Александр Артемьев