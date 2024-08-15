Татарстан включился в гонку за право открыть первую российскую криптовалютную биржу

«Реальное время» выяснило перспективы республики на участие в эксперименте

Фото: Максим Платонов

Первая российская криптобиржа имеет все шансы открыться в Татарстане, заявил «Реальному времени» депутат Госдумы от Татарстана, член думского Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Законодательное решение о создании криптобиржи планируют подготовить к осенней сессии. О бонусах, которые наша республика получит, если обойдет конкурентов в соревновании за право стать экспериментальной площадкой для доработки правового режима биржевых торгов криптовалютой, а также о подводных камнях, подстерегающих первопроходцев на этом пути — в нашем материале.



«Открывает для региона новые возможности»



С 1 сентября Банк России может утвердить программу экспериментального правового режима для таких торгов. Официальные криптобиржи в стране могут быть созданы сроком на 2 года в условиях экспериментального правового режима. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, отметив, что Татарстан сегодня — лучший регион для открытия первой криптобиржи.

— Именно в нашей республике есть все условия для создания криптобиржи, — рассказал он «Реальному времени». — Их можно коротко описать тремя словами — вовлеченность, готовность, управляемость экономики. У нас имеется мощнейшая инфраструктура, а экспертный и профессиональный потенциал республики делает ее лучшей площадкой для реализации такого проекта. Пока решение не принято, но Татарстану вполне могут доверить его реализацию.

Конкуренцию нашей республике в борьбе за право стать первопроходцами, по его мнению, могут составить передовые субъекты России, прежде всего Москва и Санкт-Петербург. Перспектива стать площадкой для первой российской криптобиржи открывает для региона возможности сделать огромный рывок вперед сразу в нескольких областях — это инновационная деятельность, которая позволяет осуществлять платежи в мировом масштабе, а также развитие предприятий, занимающихся разработками в области кибербезопасности и программного обеспечения.



— В связи с санкциями экономика России испытывает большие проблемы, в частности с осуществлением платежей между дружественными странами, — отметил Фаррахов. — И развитие криптобиржи станет серьезным шагом в этом направлении. Но это — тактическая задача, решаемая в ходе реализации проекта криптобиржи. А есть и стратегические цели: появляется новый вид экономической деятельности, которого еще не было. Это обеспечит формирование новых профессиональных качеств у работников.

На вопрос «Реального времени», какие у Татарстана имеются предпосылки для успешной реализации проекта криптобиржи, депутат перечислил: развитая инфраструктура, наличие технопарков, Иннополиса, а также сама стратегия развития республики.

«Может стать хорошим драйвером для развития своей IT-индустрии»

Финансовый эксперт, член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности, кандидат экономических наук Ян Арт считает, что открытие первой криптовалютной биржи само по себе станет исключительно позитивным событием, а если она откроется в Татарстане, это станет серьезным толчком для дальнейшего развития экономики республики.

— В мире есть три типа законодательства, которые в последние годы реализуются по отношению к криптовалютам вообще и к майнингу в частности, — сказал он «Реальному времени». — Первый — абсолютно либеральный, самый крайний его вариант был осуществлен в Сальвадоре, где биткоин сделали платежным средством. Он опасен тем, что ситуация может выйти из-под контроля. Второй путь — средневзвешенный, когда майнинг регулируется и контролируется, поскольку криптовалюты по большому счету нарушают 500-летнюю монополию государственного выпуска денег. А третий — это все запретить. На мой взгляд, очень позитивно, что Россия пошла по второму пути, как и большинство стран мира, понимая, что это часть технического и информационного прогресса.

Ян Арт подчеркнул, что криптобиржа имеет огромные отличия от обычной, в связи с чем для ее организации и работы потребуются новые специалисты и даже новые профессии, прежде всего в области IT-технологий:



— Криптобиржа — это тоже организация электронных торгов, принцип организации торгов такой же, как на классической бирже, а вот суть активов совершенно иная. Поэтому для Татарстана открытие криптовалютной биржи может стать хорошим драйвером для развития своей IT-индустрии.

Важно, чтобы после легализации майнинга в России интересы граждан — потребителей электрической энергии, были защищены путем контролирования расходования электроэнергии на майнинг в жилых домах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, отметил эксперт издания, важно, чтобы после легализации майнинга в России интересы граждан — потребителей электрической энергии были защищены путем контролирования расходования электроэнергии на майнинг в жилых домах.

«Если биржа будет торговать стейблкоинами — это будет разумным»

Более аккуратен в своих высказываниях о перспективах биржевой торговли криптовалютой эксперт «Реального времени», частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

— Крипторынок — это очень сложное образование, — рассуждает он. — Начнем с того, что криптовалюта не имеет под собой никакой экономической подоплеки, это работа неких вычислительных мощностей по созданию уникального криптокода. Большую актуальность имеют так называемые стейблкоины — это криптоактив, подкрепленный реальными активами. И если биржа будет торговать именно стейблкоинами — это будет разумным.

«Криптовалюта не имеет под собой никакой экономической подоплеки». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Но само появление криптобиржи на территории Татарстана, по его мнению, в любом случае республике будет полезно прежде всего тем, что ее открытие обеспечит появление новых рабочих мест.

— А если будет разрешена торговля криптовалютами на территории Российской Федерации, то появление подобной биржи, скорее всего, будет не совсем частным предприятием, а будет предполагать некое государственное участие либо сильный государственный контроль. Такая площадка может оказаться более стабильной, чем многие биржи в мире, которые по сути своей являются оффшорными предприятиями, которые ничем и никем не контролируются.

Для легализации криптовалюты и крипторынка Кочетков в открытии криптобиржи видит только плюсы, но в своих осторожных оценках перспектив нового предприятия исходит из того, что рынок криптовалют сегодня построен в основном на доверии и интересе к этим активам. Он подчеркнул, что у него имеется очень высокая волатильность, на которой можно зарабатывать, но легко можно и потерять очень много денег:

— Для частных лиц, наверное, это лишний соблазн и не стоит ему поддаваться сразу, лучше все-таки изучить функционирование этого рынка, потому что криптовалюты, в отличие от акций или просто валют, — совершенно другая сфера, там не работают какие-либо экономические принципы.