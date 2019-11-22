Айрат Хайруллин: «Рожденные в 2019 году дети водительских удостоверений не получат»

Глава Минцифры Татарстана о будущем беспилотного движения и суверенном интернете в республике

Айрат Хайруллин уже почти шесть месяцев возглавляет Министерство цифрового развития Татарстана. Сегодня он пригласил журналистов ведущих изданий республики, чтобы в неформальной обстановке рассказать о стратегии развития Минцифры, инфраструктуре суверенного интернета, перспективах IT-разработок и многом другом. Хайруллин уверен: хакеры, взломавшие портал госуслуг, вскоре смогут легально на этом заработать, и предположил, что дети, рожденные в этом году, никогда не смогут получить водительские права. Почему — подробнее в материале «Реального времени».

Некабинетная обстановка, пестрые носки

Встреча журналистов с министром прошла не в официальной кабинетной обстановке, а в креативном пространстве «Телеграф space», где даже интерьер располагает к разговору в формате «без галстуков». Впрочем, этот аксессуар на министре все же был, равно как и строгий деловой костюм. Чиновничий дресс-код нарушали лишь яркие сине-желто-голубые носки, выглядывающие из-под брюк. Сам разговор получился длинным (почти двухчасовым) и довольно интересным.

Цифровизация — как кислород

Министр начал с тезиса о том, что мы все уже живем в цифровую эпоху. Доказательство этому — у каждого в кармане. Речь про смартфоны с установленными на них приложениями для вызова такси. А ведь, казалось бы, совсем недавно, чтобы поймать машину, нам приходилось стоять на тротуаре и голосовать.

Еще одна примета цифровой эпохи — одни профессии исчезают, другие появляются.

— Когда я работал в Альметьевске, в кинотеатры не ходил — было некогда. А в этом году, уже в Казани, дети все же вытащили меня на мультфильм «Король Лев». Каково было мое удивление, когда оказалось, что за те годы, что я не был в кинотеатрах, там исчезли кассиры. Их заменили автоматы, — поделился министр наблюдениями.

По образному выражению Хайруллина, цифровизация сродни кислороду: ее не видно, пока все хорошо работает, но как только происходит сбой, все сразу это замечают. При этом у процесса цифровой трансформации нет начала и конца, это постоянный процесс.

Татарстан вступил в активную фазу цифровизации в числе первых регионов страны — еще в 2005 году, когда ведомства республики перешли на электронный документооборот. С тех пор республика в цифровом авангарде.

— Мы лидеры в ПФО по распространенности мобильного интернета, числу пользователей (3,5 миллиона человек) и смартфонов, — немного похвастался Айрат Хайруллин.

За паспортом — по СМС

Однако почивать на лаврах в вопросах цифровизации не приходится. Жизнь каждый день задает новые задачи, которые предстоит решить команде молодого (в декабре Хайруллину исполнится всего 38 лет) министра. О некоторых из них он подробно рассказал.

Это, например, суперсервисы. Это своего рода пакеты госуслуг, предоставляемые человеку. Хочет, к примеру, гражданин построить дом. Обращается в госорган за разрешением на строительство, а ему тут же предлагают то, что еще может пригодиться: ипотека, услуги кадастрового инженера и т. д.

Или вот еще: проактивные услуги. В качестве примера министр привел необходимость замены паспорта в 45 лет.

— Человеку исполнилось 45 лет. Сейчас он обязан пойти, подать заявление, собрать документы и через какое-то время получить паспорт, — говорит Хайруллин. — Должно быть (и со временем будет) иначе: в день 45-летия гражданину приходит СМС-сообщение: «Иван Иванович, поздравляем с днем рождения, ваш новый паспорт готов, заберите его по такому-то адресу». Государство знает, что Ивану Ивановичу исполнилось 45? Знает. Знает о том, что он должен заменить паспорт? Да. Так зачем ждать от него заявления?

По словам Хайруллина, главный критерий, по которому министерство будет отбирать направления для своей работы, — экономия времени человека или бизнеса, ведь время — самый ценный, невозобновляемый ресурс, которым мы обладаем. Например, сейчас ведомство работает над тем, чтобы госпошлину за ту или иную госуслугу можно было оплатить прямо в кабинке специалиста МФЦ — с помощью терминала.

Центр цифровой трансформации — как дизайнер, которого нанимают перед тем, как делать ремонт

Рассказал министр и о новом Центре цифровой трансформации (ЦЦТ), созданном в РТ две недели назад. Для чего он нужен? В первую очередь для концентрации в одних руках всей работы по цифровизации госуслуг и работы власти. К сожалению, цифровые сервисы, которые создают разные ведомства, довольно автономны, замкнуты и «не дружат» друг с другом. Хайруллин назвал их «цифровыми островами». ЦЦТ будет выступать в роли единого заказчика таких сервисов, чтобы они работали в рамках единой инфраструктуры. Это и упростит работу сервисов, и удешевит процесс их создания, ведь одна из задач Минцифры — работать в рамках имеющихся бюджетов и штатной численности. Сейчас бюджет цифровизации Татарстана составляет 1,4 миллиарда рублей в год.

— Все делали в квартире ремонт, но не все привлекают для этой работы профессионального дизайнера, который сделает так, чтобы полы сочетались с потолком и стенами, подберет нужные обои и плитку. Если не привлекать дизайнера — все плохо сочетается друг с другом. Так вот ЦЦТ будет таким «дизайнером» в вопросах цифровизации. А IT-компании — «отделочниками», которое лишь воплотят техзадание.

Суверенный интернет — подстраховка на всякий случай

Поговорили на встрече с министром и о злободневной теме «суверенного интернета», закон о котором недавно вступил в силу. По мнению Хайруллина, хранение каталогов ip-адресов, на серверах, находящихся на территории России, не ведет к ограничению свободы использования интернета, а является лишь подстраховкой на случай, если, не дай бог, вхождение трафика в Россию будет каким-то образом заблокировано.

— Это как резервный источник электроснабжения, который в обязательном порядке должен иметься у любого важного объекта здравоохранения, — снова провел аналогию Хайруллин.

На вопрос о том, есть ли инфраструктура «суверенного интернета» в Татарстане, министр ответил утвердительно.

— У нас эта работа проводилась еще с 2009 года, не в рамках суверенного интернета. У нас порядка 10 тысяч объектов — школы, больницы, муниципалитеты, пожарные части, все социальные объекты подключены к интернету, по единому контракту. Точка выхода в интернет находится в казанском IT-парке, там центр обработки данных, и есть резервный центр обработки данных в Доме правительства — на случай, если в IT-парке вдруг случится пожар или наводнение. Это, в данной логике, тоже «суверенный интернет».

Приз тому, кто взломает госуслуги

Продолжая тему цифровой уязвимости, Хайруллин поделился с журналистами идеей: провести хакатон, предложив «белым хакерам» приз за поиск уязвимостей в цифровом коде портала госуслуг.

— Мы этот цифровой код разместим на отдельном сервере, без данных, и предложим представителям IT-сообщества «взломать» его. Кто сможет — тому приз. Так мы узнаем свои слабые места, — пояснил Хайруллин.

О размере приза пока ничего не известно. Он будет зависеть от щедрости спонсоров.

«Дети, родившиеся в 2019 году, не смогут получить водительские права»

Журналисты спросили Айрата Хайруллина о судьбе эксперимента по внедрению беспилотного такси в Иннополисе. По словам министра, эксперимент проходит нормально, и он всем рекомендует воспользоваться беспилотным такси, поскольку это наше ближайшее будущее.

— Я уверен, что дети, рожденные в 2019 году, водительских удостоверений не получат, такого права через 18 лет не будет, так как появится серьезная инфраструктура беспилотного вождения, перевозки пассажиров и грузов, — предсказал министр.