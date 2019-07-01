Первый заместитель министра информатизации и связи РТ Вандюков покинул пост
Премьер-министр РТ Алексей Песошин освободил от должности первого заместителя министра информатизации и связи Татарстана Дмитрия Вандюкова.
Согласно постановлению, которое было подписано 28 июня, Вандюков покинул пост по собственному желанию. Он освобожден от должности с 29 июня.
Ранее должность министра информатизации и связи занял глава Альметьевского района и мэр Альметьевска Айрат Хайруллин.ОбществоВласть Татарстан
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