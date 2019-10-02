100 дней Тимура Нагуманова — вызовы и начинания главы Альметьевска

От экологии и выстраивания отношений с «Татнефтью» до старта отопительного сезона и дорожной карты МСБ

Сегодня ровно 100 дней с момента, когда бывший бизнес-омбсудсмен республики Тимур Нагуманов фактически возглавил нефтяной район-донор Татарстана. За это время новый глава Альметьевска ключевых преобразований в вверенном муниципалитете совершить не успел, зато сделал несколько важных заявлений и был причастен к значимым инициативам. Какие вызовы перед Тимуром Нагумановым стоят сегодня, говорить непросто по той же причине, по какой непросто было отделить заслуги экс-главы Альметьевского района, ныне главы Цифрового министерства Татарстана Айрата Хайруллина, от заслуг «Татнефти». Но газета «Реальное время» все же попыталась.

8 сентября по Западному одномандатному округу №15, в который вошли четыре участка, наибольшее число голосов избирателей получил бывший бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов, который в соответствии с Уставом города Альметьевска был признан избранным депутатом Альметьевского городского Совета. 13 сентября на заседании городского Совета его избрали главой города. Однако представили его в качестве и.о. главы исполкома еще 24 июня. Сегодня исполняется 100 дней его руководства нефтяным районом.

1. Выдержать сравнение с Айратом Хайруллиным

Между прочим, главное, с чем столкнется, да уже и столкнулся Тимур Нагуманов, это сравнения с прежним, тоже молодым руководителем района Айратом Хайруллиным, о главных проектах и достижениях которого мы писали 6 июня. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин 24 июня, представляя Нагуманова на внеочередной сессии городского и районных советов, отметил, что при Хайруллине Альметьевск преобразился, и добавил: «Много начато, продолжить надо, не теряя времени».

Айрат Хайруллин ответственен (наряду, разумеется, с «Татнефтью»), например, за то, что по итогам января — июля Альметьевский район лидирует среди муниципалитетов РТ по объему отгруженной продукции, что отмечено в рейтинге социально-экономического развития Минэкономики Татарстана. За семь месяцев 2019 года предприятия Татарстана в общей сложности отгрузили продукции на 1 трлн 640 млрд рублей, а наиболее высокие результаты зафиксированы в Альметьевском районе, где было отгружено продукции на 599 млрд рублей, то есть 37,5% всей республиканской продукции. Для сравнения, в Нижнекамском районе отгружено продукции на 322 млрд рублей, в Казани — на 240 млрд рублей.

При этом на Нагуманова ложится ответственность и за сдачу социально-значимых объектов, заложенных еще при прежнем главе. Так, к началу сентября должны были открыться сразу два детских сада, каждый на 220 мест. Однако, судя по субботнему заседанию 28 сентября с участием президента РТ Рустама Минниханова, ввод детсадов откладывается: достроить их не успели. За ввод этих объектов в ближайшее время будет отвечать не только экс-бизнес-омбудсмен, но и Минстрой во главе с Иреком Файзуллиным.

2. Выстроить нормальные отношения с «Татнефтью»

Тимур Нагуманов на той же сессии объявил Альметьевск «не просто третьей или второй, или даже нефтяной столицей», но «ключевой точкой роста экономики нашей республики». И сразу же упомянул в следующей фразе «Татнефть», которая, по его словам, и далее будет развиваться. Фарид Мухаметшин тогда же заметил, что у главы «не сработается» в районе, если он не сможет сработаться с «Татнефтью» и ее руководством. В «Татнефти» же на любых «варягов» у себя в районе смотрят, как известно, подозрительно, и предпочли бы видеть во главе Альметьевска в худшем случае местного чиновника, в лучшем — своего человека.

От того, как будут выстроены отношения между Наилем Магановым и Тимуром Нагумановым и будут ли выстроены вообще, во многом зависит и районный бюджет, и, как следствие, строительство социально-экономической инфраструктуры. В той или иной степени Тимур Нагуманов должен будет курировать и сами «татнефтевские» проекты, влияющие на Альметьевск, записывая их в том числе и себе в актив. Так, себе в актив мог бы записать Айрат Хайруллин и ввод в эксплуатацию в конце августа второй установки по первичной переработке нефти ЭЛОУ-АВТ-6, позволившей увеличить мощности по переработке до 15,6 млн тонн в год. На ней вырабатываются углеводородный газ, прямогонная бензиновая фракция, керосиновая и дизельная фракции, вакуумный газойль и гудрон.

3. Заполнение ОЭЗ «АлмА» и курирование химического кластера

Нагуманову в тесной связке с нефтяниками придется работать над развитием ОЭЗ «АлмА», появившейся в апреле этого года еще при прежнем главе Альметьевского района. Она займет 462 га в Альметьевском, Лениногорском и Нижнекамском районах. Инвестиции в создание ОЭЗ, преимущественно частные, оцениваются в 55 млрд рублей. Очевидно, отдачу от этой ОЭЗ, если она окажется эффективной, должен получить и местный бюджет. Якорным резидентом зоны станет ПАО «Татнефть». К началу августа уже заключенв соглашения с четырьмя потенциальными инвесторами на 50 млрд рублей. Химический кластер займет территорию примерно в 300 га. Какие предприятия разместятся здесь, пока неизвестно.

При этом в самом Альметьевске или неподалеку от него на 150 га планируется разместить производство полипропилена, углепластиков, изделий на основе пенополистирола и выпуск малеинового ангидрида компанией ООО «Малеик», учредителем которой стало ООО «Нефтегазохимический кластер» (на 90% принадлежит и управляется ООО «Татнефть-актив»). Производство малеинового ангидрида на территории Миннибаевского газоперерабатывающего завода (ныне пустует) в поселке Нижняя Мактама (находится в ОЭЗ «АлмА») в 10 км от Альметьевска планируют запустить уже через 2 года. О необходимости этого производства в 2012 году говорил и президент РТ Рустам Минниханов: открытие производства малеинового ангидрида важно с точки зрения импортозамещения. В РФ этот ангидрид почти не производят (в ОАО «Оргсинтез» Тульской области его производство незначительно).

В январе этого года старт производству малеинового ангидрида дал «Сибур» в Тобольске. Между тем, согласно исследованию рынка, вещество это необходимо России, и сегодня его импортируют в основном из Китая, Тайваня и Германии. Изначально объект планировали ввести в 2022—2023 годах, но уже летом этого года сроки скорректировали: «Татнефть» хочет опередить «Сибур» — кто быстрее запустит завод, тот окажется в более выгодном положении на рынке. Предполагается, что к 2022 году объем производства малеинового ангидрида на заводе «Татнефти» составит 2,2 млн тонн в год — на $3,2 млрд в год. Предприятие расположится на пустующих площадях Миннибаевского газоперерабатывающего завода в 10 км от Альметьевска.

4. Решать проблемы экологии

Тесно связана с вышеупомянутым кластером и другая задача: быть «подушкой безопасности» между противниками строительства этого завода, жителями Альметьевска и экологами вообще — и «Татнефтью». Экология — больной вопрос для любых промышленно развитых районов РФ и РТ, а для агломераций, где производят нефтехимическую продукцию, тем более. Просто закрыть глаза на проблему в XXI веке при нынешнем развитии соцсетей уже не получится. Тимуру Нагуманову придется непросто, особенно потому, что в районе он человек новый. Одновременно он должен заручиться поддержкой главного «кошелька» района, нефтегиганта — и понравиться жителям Альметьевска, которые в первые месяцы будут к новому главе присматриваться. С лета часть жителей города, как и поселка Нижняя Мактама, например, потребовали разместить строящиеся заводы подальше от населенных пунктов: они уверены, что появление производства малеинового ангидрида ухудшит экологическую обстановку в районе.

Представители «Татнефти» на встрече с жителями заверили в безопасности производства и отметили, что на предприятии будет «система круглосуточного контроля предельно допустимой концентрации нескольких видов веществ». Сам Наиль Маганов заявил, что производство под Альметьевском «будет намного экологичнее существующих, на нем установят оборудование, останавливающее завод в случае опасности». Тем не менее не все с ним согласны, в июле опубликовали в Сети петицию, собравшую 5,5 тысячи подписей: она адресована президенту России Владимиру Путину, президенту Татарстана Рустаму Минниханову, главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову. В петиции отмечалось, что строительство завода обойдется в 70 млрд рублей. Сам Нагуманов до того, как был официально избран, ситуацию пока никак не комментировал.

А в понедельник, 30 сентября, «Татнефть» определила экологического куратора, которому передали полномочия по надзору за предстоящим исполнением Парижского соглашения об изменении климата (Киотский протокол). Им стал член совета директоров «Татнефти» — венгр Ласло Гереч, управляющий директор G Petroconsulting Ltd. «Татнефть» объяснила появление «уполномоченного по климату» необходимостью контролировать и вести учет парниковых выбросов во исполнение обязательств по Киотскому протоколу, к которому Россия присоединяется с будущего года. Однако новую должность нефтяники ввели и для того, чтобы успокоить общественность, протестующую против строительства нового нефтегазохимического завода компании.

Это лишь один пример, но сами жители Альметьевска проблемы экологии ставят далеко не на последнее место, и ими Нагуманову придется заниматься не меньше, чем предыдущему главе. Напомним, Хайруллин активно продвигал идею своевременного вывоза мусора. В результате город попал в рейтинг «Самые чистые города России», который учитывал только удовлетворенность местных жителей вывозом мусора (а не экологией вообще, как можно было бы судить по названию), заняв в нем 17-е место. Для сравнения, Нижнекамск оказался на 7-м, а Казань — на 37-м. Альметьевск летом прошлого года был упомянут организацией «Гринпис» как один из лидеров по развитию инфраструктуры для раздельного сбора мусора, опередив Казань, Москву и Санкт-Петербург: 86% жителей Альметьевска имели доступ к этой инфраструктуре, тогда как в столице РТ, например, лишь 50%. Кроме того, уже при новом главе в Альметьевске успели обсудить стратегию озеленения города, связанную с масштабным проектом по реконструкции улицы Ленина.

5. Сохранить город в «топах» и улучшить его позиции

При Айрате Хайруллине Альметьевск регулярно попадал в различные федеральные «топы», побеждая в интернет-рейтингах. Задача нового главы: не выпасть из них, сохранив позиции, и даже нарастить результат. В конце сентября в рейтинге финансового благосостояния Альметьевск занял 91-е место среди 200 российских городов. Исследования провели специалисты портала Domofond, опросив 90 тысяч респондентов, которые оценили утверждение «Моего ежемесячного дохода достаточно для комфортного проживания; меня устраивают стоимость товаров у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», 10 — «полностью согласен». Средняя оценка по России составила 3,9 балла. Альметьевск набрал 3,8 балла, что уже хуже показателя прошлого года. Для сравнения, Казань заняла 20-е место (4,6 балла), Нижнекамск оказался на 32-м месте (4,4 балла), Набережные Челны — на 72-м (4 балла).

Зато в рейтинге безопасных городов России, опубликованном в начале сентября, Альметьевск занял 27-е место, оценив утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», 10 — «полностью согласен». По результатам опроса Альметьевск набрал 7,3 балла, а Казань заняла лишь 42-е место в общем рейтинге (7,1 балла). Нижнекамск оказался на 71-м месте, Набережные Челны — на 70-м с одинаковым количеством баллов — 6,9.

6. Первый пробный камень для Нагуманова — отопительный сезон

Удовлетворенность жителей сам Тимур Нагуманов ставит во главу угла. Поэтому прямо сейчас перед ним стоит очень простой вызов: обеспечить отопление во всех домах района. Еще 23 сентября он поручил срочно приступить к пуску тепла в Альметьевске, организовать оперативный штаб по началу отопительного сезона и провести необходимые работы. Сезон отопления должен был изначально стартовать 25 сентября, но из-за холодов новый глава предложил включить отопление пораньше: «Срочный пуск везде, в первую очередь, конечно, объекты соцкультбыта. Детские сады — в суперприоритете, дальше — школы, медицинские учреждения. Ну и у населения тоже уже запрос», — заявил он.

Однако 28 сентября на заседании глав районов с президентом РТ Рустамом Миннихановым выяснилось, что с отоплением по-прежнему проблемы. В понедельник 29 сентября Нагуманов признался, что на тот момент в 146 домов так и не подано тепло: «Нас разрывают уже жители, наши социальные сети. Огромное количество звонков поступает. И в «Открытый Альметьевск», и везде, и в Департамент. Я прошу каждого конкретно прокомментировать, в чем причина и в какие сроки это будет устранено». Нашли виновных: должным образом не подготовили дома к пуску тепла ООО «Новация», УК «Альметьевск» и ЖЭУ-13. Причины были и в аварийном розливе, и плохой циркуляции теплоносителя, и в перепаде давления в системе отопления. Кое-где пуск тепла задержали порывы на теплосетях. К утру пятницы бригады тепловиков занимались аварийными работами на шести участках. Из-за порыва трубы на магистрали центрального отопления 25 сентября без тепла остались 65 домов.

Старт отопительного сезона фактически станет пробным камнем в альметьевской карьере Нагуманова, по тому, как он будет реагировать и решать эти краткосрочные, в общем-то, проблемы, будут сделаны жителями Альметьевского района первые выводы о работе нового главы.

7. Оправдать свое знакомство с проблемами бизнеса

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, которого ряд наблюдателей в июне прочил в кресло главы Альметьевского района, в сентябре отметил, что считает положительным фактором для альметьевского бизнеса избрание главой района Тимура Нагуманова, который ранее являлся уполномоченным при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. По его словам, альметьевские бизнесмены смогут рассчитывать на поддержку главы, так как «он знает все проблемы предпринимательской деятельности изнутри». Действительно, ранее решавший проблемы малого и среднего бизнеса в городах и районах РТ в должности омбудсмена, из-за чего, по его собственным словам, к нему не испытывали большой любви главы этих районов, теперь должен сам пройти проверку на практике. Имеющего опыт ошибок и достижений в других районах РТ и ранее критиковавшего местные власти за плохие отношения с бизнесом, отныне под лупой будут наблюдать как местные предприниматели, так и его нынешние коллеги, руководители районов РТ.

1 августа Нагуманов впервые выступил в новом образе, постаравшись не ударить в грязь лицом, на стратегической сессии, где объявил о намерении подготовить дорожную карту по бизнесу на основе предложений местных предпринимателей, которых на сессию пригласили. На сессии Нагуманов отказался создавать отдельную структуру по работе с предпринимателями, сославшись на ненужность дополнительных «фильтров» по запросам бизнеса. Дорожную карту должны были сделать «за несколько недель», но пока о ней объявлено не было.

Интересно вспомнить, как сам Тимур Нагуманов, еще будучи омбудсменом, комментировал реакцию на его критику и предложения экс-главы Альметьевского района Айрата Хайруллина. Так, в сентябре 2018 года он приводил в качестве хорошего примера тот факт, что глава нефтяного района отказался от штрафования бизнеса по муниципальному контролю. И приветствовал желание Хайруллина уйти от административного давления на бизнес. Сегодня же для самого Нагуманова как главы Альметьевска штрафы могут стать «выпадающими доходами» муниципального бюджета. Сам же Айрат Хайруллин в начале 2019 года честно и скромно признавался, что его район находится в «середнячках», а ожидания бизнеса «скорее негативны, чем позитивны». По идее, Нагуманов теперь должен вытащить Альметьевск из «середнячков» в лидеры.

8. Перестроить и благоустроить Альметьевск

В тесной связке с «Татнефтью» Тимуру Нагуманову придется провести масштабную работу по реализации проекта «Общественно-культурный центр», включая и создание «комфортной, доступной городской среды, развитию экосистемы в Альметьевске и регионе». Изменения, отметил в конце прошлой недели главный архитектор города Антон Севастьянов, коснутся не только центральных улиц, но и той части города, которая еще не охвачена и располагается от улицы Советской до реки Степной Зай. Территория в 15 га пока застроена гаражами и производственными зданиями, многие из которых не функционируют. Цель нового проекта «не просто навести здесь порядок, а подойти к освоению территории комплексно». Первоочередной задачей станет, конечно же (деньги-то «Татнефти»), достройка студенческого общежития единого кампуса Альметьевского государственного нефтяного института. Сегодня уже возводят 6-й этаж. В состав кампуса войдут научно-технологические комплексы, учебные и учебно-лабораторные корпуса, общежитие, конгресс-центр, а также объекты спортивной инфраструктуры. Строительство кампуса будет идти, уверяют городские власти, параллельно с интенсивным развитием инженерной и транспортной инфраструктуры района.

Пока за перестройку Альметьевска, различные медийные инсталляции и культурные проекты города отвечала «Татнефть», глава которой Наиль Маганов заявил в начале сентября, что его команда уже формирует генеральный план, куда расти, что делать. Проект предусматривает строительство «зон притяжения», чтобы каждый житель города имел возможность «пешим ходом в течение 15 минут дойти от одной точки притяжения до другой».

В далекой перспективе благоустройства города власти Альметьевска и руководство нефтяной компании собираются дойти до поймы реки Зай: вся территория должна стать единым пространством реки и водохранилища с рекреационными зонами, культурными точками, жилыми постройками, социальными объектами. «Как самостоятельная территория, вместе с тем она должна гармонично переплетаться с уже существующими общественными пространствами, такими как каскад прудов, городское озеро, парками и скверами. В результате пазлы сложатся и получится сложная, многофункциональная, разноплановая территория» — отметили в муниципалитете.

9. Снизить число «убитых дорог»

Еще одной ключевой проблемой для города и района сами жители называют плохие дороги. На сайте «Дорожной инспекции ОНФ», например, призванном обратить внимание чиновников на улицы, «дороги в плохом состоянии», которые значимы для жителей, уже нанесены 25 «убитых» дорог протяженностью 21 км. Всего местные дорожники отвечают за 317 км. За реконструкцию и ремонт плохих дорог будет отвечать МУП «ГУАД» Альметьевска. А финансирование ремонта, вероятнее всего, ляжет и на «Татнефть».

Сегодня, по данным главы альметьевского управления автодорог, все городские дороги минимум дважды пережили свой срок, главная причина чего в недофинансировании. Ежегодно дорожный бюджет района не превышает 30 млн рублей, а требуется в 20 раз больше. Тем не менее в 2019 году на ремонт городских дорог в Альметьевске, включая внутриквартальные проезды и дороги частного сектора, направили более полумиллиарда рублей, в том числе «нефтяных денег».

10. Быть активным в соцсетях

Наконец, как известно, бывший глава Альметьевска довольно активно вел себя в социальных сетях, заслужив первые места в рейтинге медиаэффективности и медиавлияния, причем почти не давая интервью республиканским или федеральным СМИ.

Тимур Нагуманов, впрочем, и сегодня в социальных сетях ведет себя активно и получает «обратную связь» от жителей (см. выше про реакцию на срыв срока подключения тепла в социальных сетях). И, кажется, отказываться от этого не собирается. Так, в конце августа аккаунт в «Инстаграме» экс-обмудсмена прогремел на всю Россию: перед выборами глава Альметьевского района со словами «8 сентября приглашаю всех на выборы!» выложил ролик с поющим эчпочмаком, в котором «треугольник» в тюбетейке пел песни под гитару, призывая слушателей идти на выборы депутатов в Госсовет РТ: «Я довольный треугольник, идеальный кандидат. Ровный, вкусный и умелый — каждый мне безумно рад».