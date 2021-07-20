Татарстанцам доступны 70 новых муниципальных и госуслуг в электронном виде

Фото: Максим Платонов

Оформить разрешение на строительство, получить удостоверение многодетной семьи, подать заявку на работу таксистом или пройти аттестацию педагогического работника — все это татарстанцы теперь могут делать, не выходя из дома. Населению республики стали доступны 70 новых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Подробнее о них и колоссальном социально-экономическом эффекте портала госуслуг — в материале «Реального времени» по итогам брифинга в Доме правительства, где выступил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Какие именно электронные услуги теперь доступны для жителей Татарстана?

Весь перечень новых электронных услуг доступен на сайте. Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин детальнее остановился на нескольких, на его взгляд, наиболее важных:

1. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ.

Выдача разрешительных документов на строительство. Возможность получить эту услугу на портале в удобном дистанционном формате в минимальные сроки, по словам министра, поможет бороться с бюрократизмом и излишне долгими сроками согласования строительства и получения необходимых документов.

— Любой застройщик, риелтор, индивидуальный предприниматель может обратиться за услугой онлайн и получить то или иное разрешение без личного посещения ведомства.

К новым услугам относятся: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, государственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий.

2. Услуги Министерства образования и науки.

Родители школьников на портале могут подать электронное заявление для организации отдыха своего ребенка во время каникул.

Педагогические работники на портале могут пройти аттестацию или сдать квалификационные тесты. Для загруженных работой учителей такую возможность сложно переоценить.

3. Услуги Министерства транспорта.

Таксистом теперь можно стать гораздо проще и быстрее. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде и получить разрешение — также в электронном виде.

Минтранс республики теперь имеет возможность оформлять в электронном виде свидетельства на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам.

Стала возможной выдача разрешения в электронном виде на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог.

Почти половина всех полученных заявлений по 70 новым услугам касаются получения социальных выплат для семей с детьми. Фото: Максим Платонов

4. Министерство труда и социальной защиты.

Услуги этого ведомства наиболее востребованы у жителей Татарстана — почти половина всех полученных заявлений по 70 новым услугам касаются получения социальных выплат для семей с детьми.

На портале теперь можно получить удостоверение о статусе многодетной семьи, больше нет необходимости многодетной маме идти в органы социальной защиты, чтобы оформить нужное заявление — можно просто зайти в интернет на портал с телефона или компьютера, — поделился новостью министр.

5. Услуги Министерства спорта.

Теперь онлайн можно присвоить спортивный разряд (Татарстан — один из первых регионов вместе с Санкт-Петербургом и Тульской областью, кто сделал услугу доступной в электронном виде).

Новыми услугами также являются: государственная аккредитация общественных организаций для наделения их статусом республиканских спортивных федераций, присвоение квалификационных категорий спортивных судей.

Портал государственных и муниципальных услуг не взимает комиссий при оплате услуг ЖКХ. Комиссии взимает банк, — утверждает министр. Фото: tatarstan.ru

Как не платить комиссию при оплате ЖКХ

Портал государственных и муниципальных услуг не взимает комиссий при оплате услуг ЖКХ. Комиссии взимает банк, — утверждает министр. Это связано с моделью, которую устанавливает международная платежная система Visa и MasterCard — при каждой транзакции списываются деньги.

Есть два варианта не платить комиссию:

Комиссия не взимается при оплате услуг через Ак Барс Банк. На портале государственных и муниципальных услуг можно эмитировать виртуальную карту до 15 000 рублей, пополнить счет и оплачивать без комиссии.

Все социально значимые услуги — в электронный вид

В России все социально значимые государственные и муниципальные услуги планируется перевести в электронный вид до конца 2022 года. Но в Татарстане поручение президента удастся выполнить уже к концу 2021-го, убежден глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, первый этап республика досрочно выполнила: на данный момент появилось 70 новых государственных и муниципальных услуг, категоризированных по различным типам жизненных ситуаций, которые доступны любому жителю Татарстана в любом муниципальном районе: 32 муниципальных услуги, 38 услуг региональных министерств и ведомств. К ним относятся услуги социальной защиты, услуги, оказываемые министерством транспорта, муниципалитетами и другие. Работа коснулась 16 министерств и ведомств и 43 муниципальных районов.

Министр назвал портал государственных муниципальных услуг маркетплейсом всех муниципальных услуг и сервисов: услуги не только оцифровывают, но и делают удобными в использовании для жителей. Хайруллин отметил, что задачей 2021 года является возможность получить любую услугу, которая есть на портале, как в электронном виде, так и при обращении в МФЦ.

По словам министра, важно, чтобы новый формат сокращал время, которое тратится на традиционное очное обращение в исполком для подачи заявления. Фото: Роман Хасаев

Сейчас татарстанцам доступен 381 электронный сервис и услуга. Более 2,5 млн жителей республики имеют зарегистрированный личный кабинет, 750 тыс. жителей являются активными пользователями. Каждая четвертая семья в республике оплачивает услуги ЖКХ, в том числе подает сведения по приборам учета, через портал — это один из самых востребованных сервисов.

Рассказал Айрат Хайруллин и о том, как идет работа в муниципалитетах:

— Сейчас идет режим пусконаладки: со всеми муниципалитетами провели обучение. С сегодняшнего дня любой, кто зайдет на портал государственных муниципальных услуг uslugi.tatarstan.ru и авторизуется через ЕСИА — единую систему идентификации и аутентификации — сможет подписать электронное заявление электронной подписью.

В ряде муниципальных районов население уже активно пользуется новыми услугами. Наибольшая активность наблюдается в части услуг, оказываемых Министерством труда и социальной защиты, министерством образования и науки, комитетом по биологическим ресурсам, — отметил министр.

Министр подчеркнул значимость безопасности, удобства и простоты формата дистанционного обращения в органы государственной власти. По его словам, важно, чтобы новый формат сокращал время, которое тратится на традиционное очное обращение в исполком для подачи заявления.



Каждая четвертая семья в республике оплачивает услуги ЖКХ, в том числе подает сведения по приборам учета, через портал — это один из самых востребованных сервисов. Фото: Максим Платонов

Важно не автоматизировать хаос, иначе мы хаос и получим, а посмотреть на услугу глазами жителей

За вывеской «Электронные услуги» лежит большая кропотливая работа, которую вели на протяжении последних 6 месяцев, отметил Хайруллин.

— Чтобы услугу перевести в электронный вид, важно не автоматизировать хаос — иначе мы хаос и получим, — а посмотреть на услугу глазами жителей, налогоплательщиков, как эта услуга оказывается в жизни, — считает министр.

Регламенты оказания услуг, по словам министра, прописаны хорошо, но на практике все несколько иначе. Задача оптимизации услуг при переводе их в электронный вид состоит в том, чтобы сделать многие процессы параллельными, минимизировать избыточные процессы или исключить их.

— Мы провели работу, чтобы сотрудники на местах имели автоматизированный доступ к системе межведомственных электронных взаимодействий. Простыми словами: если человек приходит в исполком, чтобы подать заявление и получить разрешение на строительство, приносит документы на землю, сотрудник исполкома должен убедиться, что право собственности или право аренды на эту землю зарегистрировано за заявителем. Раньше приходилось писать письма в Росреестр, чтобы получить выписку. Теперь это делается автоматическим образом с помощью СМЭВ-запроса — все необходимые дополнительные сведения «подтягиваются» из существующих государственных информационных систем. Это позволяет не требовать эти документы с заявителя. Сейчас на портале госуслуг уже настроено 20 видов СМЭВ-запросов, планируется довести их число до 50. Это позволит минимизировать сверку данных, которые гражданин подает через портал госуслуг.



Надзорные органы перестанут «кошмарить» бизнес. Все лицензии будут в общем реестре.



Хайруллин выразил надежду, что в скором времени в республике будет доступна реестровая модель оказания услуг, получения лицензий. Концепция заключается в следующем: у государства должен быть реестр всех выданных лицензий, и когда проверяющий приходит к какому-либо предпринимателю, он не должен требовать лицензию в бумажном виде, потому что у сотрудника должен быть доступ ко всей базе электронных лицензий, например, лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Это позволит не «кошмарить» бизнес, не требовать от предпринимателя ничего лишнего: каких-то бумаг, документов на разрешение установки рекламной конструкции и тому подобное. Все документы должны быть в информационных ресурсах, к которым сотрудник надзорных органов будет иметь доступ.

Сокращение ввода первичной информации сокращает время, которое тратится на подачу заявления. Фото: digital.tatarstan.ru

Министр отметил важность быстрого и качественного обслуживания запросов жителей республики в части получения государственных услуг дистанционно:

— Заявление должно быть не просто оцифровано, но и оптимизировано, чтобы запрашивать как можно меньше сведений у заявителя, — считает Хайруллин.

В качестве примера можно привести подачу заявления на портале государственных муниципальных услуг: такие данные, как ФИО, номер СНИЛС, паспортные данные уже будут указаны. Эти данные берутся из цифрового профиля заявителя на портале. Сокращение ввода первичной информации сокращает время, которое тратится на подачу заявления.

— Мы заинтересованы в том, чтобы любой житель республики, вне зависимости от возраста, мог разобраться и подать заявление в удобном для себя виде, отслеживать его статус, сроки — получать уведомления в виде смс, письма на электронную почту или уведомления в мобильном приложении. Это позволит минимизировать бюрократические процедуры.

Хайруллин отметил актуальность проблемы появления посреднических организаций при оказании населению государственных услуг:

— Там, где рядом с государством появляется много посреднических организаций, там работа ведется неэффективно — очень сложно для заявителя выстроен процесс. Задача состоит в том, чтобы эту ситуацию исправить: чтобы человеку не пришлось платить деньги для экономии собственного времени посреднику, который пройдет этот процесс по доверенности.

В качестве примера министр рассказал о сложностях согласования перепланировки помещений в многоквартирном жилом доме: чтобы узаконить перепланировку, нужно получить согласие муниципалитета, нужно заказать проект у проектной организации. На этой волне, отметил министр, и появляются посредники между жителями и органами государственной власти, органами местного самоуправления.

В качестве примера министр рассказал о сложностях согласования перепланировки помещений в многоквартирном жилом доме. Фото: mosoblreg.ru

Итоги большой работы

Были пересмотрены и переработаны 1 510 регламентов министерств и ведомств, исполнительных комитетов. Регламенты прошли публичное обсуждение.

Чтобы сотрудники муниципалитетов и органов государственной власти вовремя рассматривали заявления, чтобы для них это было максимально удобно и комфортно, провели их обучение, так как именно они на своем автоматизированном рабочем месте будут получать электронные заявления, подписанные электронной подписью заявителя.

Также удалось интегрировать портал государственных муниципальных услуг с электронным документооборотом (в Татарстане работает с 2010 года, 44 тыс. пользователей).

По словам министра, это нужно для оптимизации утверждения или выдачи разрешений — результат его рассмотрения должен автоматически попадать в электронный документооборот, где должностное лицо его подписывает своей электронной цифровой подписью, а дальше решение уже попадает в личный кабинет заявителя.

О планах на текущий год

До конца года на портале будут реализованы и доступны жителям республики еще 44 новых услуги.

Подводя итоги, министр рассказал о том, какой социально-экономический эффект оказывают государственные услуги, предоставляемые на портале, на экономику республики: годовой социально-экономический эффект портала порядка почти 16 млрд рублей по итогам 2020 года(по сравнению с предыдущим годом вырос на 8,8%). Размер этого эффекта, по словам министра, 0,6% вклада в валовый региональный продукт Татарстана. Достигается он благодаря тому, что людям не приходится получать услуги традиционным образом: ходить в банки, исполкомы, РОНО, школы, тратить личное, часто рабочее время, в которое приходится отпрашиваться, чтобы подать то или иное заявление, оплатить услуги ЖКХ. Показатель рассчитан на основании времени, которое люди экономят и средней заработной платы в республике.