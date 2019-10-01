Айрат Хайруллин: «Татарстан сейчас вовлечен в глобальную гонку по цифровой трансформации»

В Казани открылся Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей — IoT & AI World Summit Russia

Фото: Максим Платонов

С 1 по 2 октября на площадке «Казань Экспо» проходит Всемирный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT & AI World Summit Russia). Мероприятие проводится в республике уже третий раз и не прекращает бить собственные рекорды: в этом году на него съехались более 1500 делегатов и 200 отраслевых экспертов-практиков из 25 стран. Для сравнения: в 2018 году саммит принял порядка 900 делегатов из 25 стран. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия саммита IoT. Подробности — в материале «Реального времени».

О Татарстане снова говорят

Не успел в «Казань Экспо» отгреметь финал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», как площадку снова «оккупировали» гении от IT — сегодня здесь стартовал двухдневный цифровой саммит по технологии интернета вещей (IoT & AI World Summit Russia).

Третий год подряд мероприятие собирает на своих полях представителей крупнейших компаний из различных сфер (нефтегаз, ретейл, финансы, госуправление, ЖКХ), которые щедро делятся с аудиторией саммита всеми тонкостями, сложностями и результатами внедрения проектов в области цифровизации.

Стоит заметить, что из года в год число участников не уменьшается — в этом году IoT & AI World Summit Russia посетят 1,5 тыс. делегатов — по сравнению с 900 в 2018-м. Организаторы заявляют, что мероприятие позволит им получить реальный, практический опыт в области применения цифровых технологий, оптимизировать затраты своей компании и внедрить рабочие цифровые модели для быстрого повышения прибыли.

Из года в год число участников не уменьшается — в этом году IoT & AI World Summit Russia посетят 1,5 тыс. делегатов — по сравнению с 900 в 2018-м

— Такие площадки помогают нам собраться вместе, обменяться мнениями, послушать экспертов, которые действительно в этом разбираются, посмотреть пилотные проекты, которые уже были внедрены, — описала эффект от проведения саммита глава АИР Талия Минуллина. — Это инвестиционно привлекательное для нас мероприятие с точки зрения того, что о Татарстане снова говорят. К нам снова приехали гости из 25 стран мира.

В свою очередь министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин заявил, что ожидает от саммита «правильных контактов».

— Здесь находятся компании, которые не приехали продавать презентации — они здесь для того, чтобы приземлить и показать продукты, которые есть на рынке. От форума в первую очередь ожидаем правильных контактов. Задача государства — свести один бизнес с другим, — высказался министр.

Цифровизация, Лукьяненко и роботы

Церемония открытия IoT & AI World Summit Russia проходила в формате коротких бесед с высокопоставленными гостями: модератор пытался, к примеру, выведать у них подробности о готовящихся проектах на основе технологии интернета вещей или же просил оценить степень проникновения IoT во все сферы нашей жизни.



Талия Минуллина: «Я считаю, что уровень инвестиций в информационные технологии в Татарстане не просто растет, а растет кратно»

— Я считаю, что уровень инвестиций в информационные технологии в Татарстане не просто растет, а растет кратно. Что касается уровня цифровизации по сравнению с другими регионами, то она во многом сопряжена с инновациями, а, как вы знаете, председателем Ассоциации инвестиционных регионов Российской Федерации является президент Татарстана, — высказалась Талия Минуллина.

Помимо этого, спикер поделилась ближайшими планами по запуску в РТ проектов цифрового формата: «Мы думаем о том, чтобы создать центр циркулярной экономики, которая во многом сопряжена с вопросами диджитализации. Мы хотим открыть его на базе Энергоуниверситета. Мы только-только прописали его концептуальную стратегию, и по итогам это должно дать эффект минимизации издержек».

Также на мероприятии выступил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, констатировавший, что «Татарстан сейчас вовлечен в глобальную гонку по цифровой трансформации».

— Задача нашего министерства — посмотреть на это с точки зрения жителя: те же самые госуслуги, вопросы, связанные с утилизацией мусора, и так далее. К слову, накануне в правительстве РТ прошло совещание с участием президента, по итогам которого было принято решение, что с помощью интернета вещей мы будем мониторить качество сбросов наших очистных сооружений. Интернет вещей позволяет получать объективную информацию о происходящем 24 часа в сутки и принимать на этой основе управленческие решения, — высказался министр.

Официальная часть первого дня саммита была пропитана духом футуризма: к примеру, на сцене появлялась робот-гуманоид Эльза — с флейтой в кибернетической руке

В целом официальная часть первого дня саммита была пропитана духом футуризма: модератор церемонии открытия общался не только с экспертами и высокопоставленными гостями, но и с роботами. К примеру, на сцене появлялась робот-гуманоид Эльза — с флейтой в кибернетической руке и в компании своих создателей. По просьбе ведущего она подыграла на своем инструменте одному из ребят, исполнившему на гитаре главную тему сериала «Игра престолов». Также свою минуту славы заполучил Promobot, разработанный одноименной пермской компанией, основанной Олегом Кивокурцевым. Ведущий пытался загнать робота в угол странными вопросами и неуместными шутками, но, стоит признать, он достойно держал удар и не оставлял выпады модератора без ответа.

Также общую футуристическую картину дополняло участие в саммите известного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, который со сцены выразил надежду на то, что некоторые из описанных им вариантов будущего никогда не сбудутся, а также добавил, что у писателей-фантастов есть свойство довольно точно предсказывать появление тех или иных изобретений, однако многие его коллеги по цеху частенько забывают оформлять патенты, о чем потом долго жалеют.

Ждем сотрудничества

По традиции саммит сопровождался масштабной выставкой, на которой были представлены компании и их передовые разработки в области технологии интернета вещей. Среди стендов можно было заметить «Лабораторию Касперского», «Татнефть», Softline, Neoflex, Oracle и многих других, но мы решили поинтересоваться, с какими решениями на мероприятие пришли небольшие местные компании.

По традиции саммит сопровождался масштабной выставкой, на которой были представлены компании и их передовые разработки в области технологии интернета вещей

Как рассказал «Реальному времени» специалист по работе с крупными корпоративными клиентами дата-центра STACK24 Михаил Финкер, его проект в каком-то роде уникален, поскольку славится высокой отказоустойчивостью, о которой многие компании заявляют, но, к сожалению, не дают на самом деле.

— Что касается участия в IoT & AI World Summit Russia, то могу сказать, что мы стараемся появляться на всех подобных мероприятиях, где наш ресурс может быть действительно оценен по достоинству, — рассказал Финкер. — Думаю, как и любые представители компаний, мы ждем заинтересованности со стороны потенциальных заказчиков. Ждем сотрудничества. Это узконаправленная площадка, то есть здесь ожидания именно от тех решений, которые на сегодняшний день себя зарекомендовали. Также это возможность познакомиться и задать интересные вопросы.

Впереди у участников саммита полтора дня насыщенной программы: мастер-классы, переговоры и панельные сессии, посвященные тому, как искусственный интеллект и IoT уже сегодня меняют целые отрасли.



1 / 61 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов