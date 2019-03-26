Министерство информатизации и связи РТ разместило четыре закупки на 34 млн рублей

Министерство информатизации и связи РТ разместило несколько заявок о закупках. Информация размещена на портале госзакупок.

Так, одна из закупок связана с «поставкой серверного оборудования для модернизации существующего программно-аппаратного комплекса NetApp для обеспечения функционирования региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан». Цена контракта — 3,5 млн рублей. Также среди закупок министерства значится «поставка серверного оборудования для модернизации существующего программно-аппаратного комплекса NetApp для обеспечения функционирования портала государственных услуг Республики Татарстан». Цена контракта — 16 670 000 рублей. Общая сумма контрактов четырех размещенных закупок — 34 170 000 рублей.

Напомним, ранее министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал об успешных татарстанских IT-проектах представителям «Единой России» на форуме «Информационные технологии» в Иннополисе.



