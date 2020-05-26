Минцифры готовит к перезапуску «Карту жителя Республики Татарстан»

В ведомстве готовы переосмыслить свой проект — рост выдачи карты в 2019 году фактически остановился

Фото: Олег Тихонов

«Карту жителя Республики Татарстан» с момента старта пилотного проекта за три с половиной года выдали менее чем половине жителей Зеленодольска: при плане в 80 тысяч карт на руки их получили 40 тысяч человек. Мало того, с 2018 года рост фактически приостановился, за 2 года карту выдали менее чем 4 тысячам зеленодольцев. В Минцифре РТ, поделившись данными, дали понять газете «Реальное время» о возможном пересмотре параметров проекта: во всяком случае, не исключают некоторого его «переосмысления», как, впрочем, и масштабирования.

О чем мечтал Никифоров 10 лет назад

В этот день 10 лет назад тогдашний глава Минсвязи Татарстана Николай Никифоров озвучил инициативу о создании единой «электронной карты гражданина». Чуть позже, в 2011 году, отметив, что эпоха бумажного правительства уходит в прошлое, он выразил уверенность, что «с внедрением универсальных электронных карт, которые мы начнем выдавать в республике в следующем году, гражданину даже запрашивать информацию не надо будет».

По его словам, государство само ее адресно предоставит каждому: «Чтобы узнать о платежах за ЖКХ, наличии штрафов ГИБДД, налоговой задолженности, достаточно вставить карту в инфомат и зайти в личный виртуальный кабинет». Команда Министерства информатизации и связи на тот момент работала над созданием специальных мобильных приложений для iPhone и Android. Планировалось, что в течение ближайших полутора лет республика сможет полностью отказаться от таких бумажных квитанций, как протоколы ГИБДД, счета-фактуры за услуги ЖКХ. Такая информация должна была приходить гражданам на мобильный телефон. Прошло 10 лет, и эта инициатива готовится к перезапуску.

Проект введения универсальной электронной карты (УЭК) забуксовал, команда Никифорова рассматривала возможность перехода к так называемому электронному паспорту, ожидался поэтапный отказ от бумажных паспортов и их замена на пластиковые, с электронным чипом. Фото tatarstan.ru

Как и почему амбициозный проект «универсальной электронной карты» не пошел на федеральном уровне

Уже став федеральным министром связи, Никифоров в 2013 году предположил, что к 2018 году 70% граждан России — около 100 млн человек — будут получать государственные услуги в электронном виде. Стратегия реформ системы государственного управления была прописана в Указе Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года, в том числе и о предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде. Однако «личные кабинеты» для получения таких услуг в электронном виде на тот момент имели всего около 4 млн человек.

Проект введения универсальной электронной карты (УЭК) забуксовал, команда Никифорова рассматривала возможность перехода к так называемому электронному паспорту, ожидался поэтапный отказ от бумажных паспортов и их замена на пластиковые, с электронным чипом. Однако, по словам даже самого министра, проект УЭК оказался затратным, прежде всего для самих регионов (федеральных компенсаций за их введение предусмотрено не было). По расчетам, если бы в Татарстане выдавали УЭК каждому жителю — республике это обошлось бы в 725 млн рублей.

Чиновники вынуждены были вносить в федеральный закон №210 изменения, согласно которым статья об обязательной выдаче УЭК должна была быть отменена. Сегодня в этом законе главы 6 «Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт», собственно, больше нет. Она вообще утратила силу с 1 января 2017 года — проект, что называется, не взлетел.

Татарстанские чиновники осторожно запустили похожий как две капли воды проект в пилотном режиме, «подопытными кроликами» стали жители Зеленодольска. Фото Олега Тихонова

…но запустился на региональном — в Татарстане, вместе со Сбербанком и «Ак Барс Банком»

Однако годом ранее Татарстан проявил собственную инициативу, и УЭК, спустившись в регион, превратился в «Карту жителя республики Татарстан». Пока федералы с прискорбием положили закон об обязательной выдаче карты в долгий ящик, татарстанские чиновники осторожно запустили похожий как две капли воды проект в пилотном режиме, «подопытными кроликами» стали жители Зеленодольска.

Еще в июле 2015 года соглашение о реализации проекта подписали президент Сбербанка Герман Греф и на тот период временно исполняющий обязанности президента Татарстана Рустам Минниханов. Проект «Безналичный Татарстан» предполагал максимальный перевод всех расчетов в безналичные. Каждому жителю города старше 18 лет должны были выдать одну из на тот момент выпущенных 80 тысяч универсальных пластиковых карт. При численности жителей в 2016 году в 98 763, это покрыло бы более 80% населения города.

Ожидалось, что с помощью таких карт жители города смогли бы получать государственные, муниципальные и социально-значимые услуги. В числе 11 услуг была возможность оплатить проезд в общественном транспорте, счет за парковку, услуги ЖКХ, запись к врачу и т. д. Оператором проекта стал Центр информационных технологий РТ. Но чиновники были не одни, возможность бесплатного оформления карты предоставляли банки-партнеры, которыми стали «Ак Барс Банк» и Сбербанк, их также выдавали учреждения, подведомственные Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ. Еще одним участником стала компания Mastercard.

Отдельно отметим, что изначально власти РТ попытались запустить проект «Карты жителя РТ» на основе отечественной платежной системе «Мир», этого добивалась и «Национальная система платежных карт» (НСПК), оператор отечественной системы «Мир», в пользу «Мира» в начале 2016 года высказывался и Рустам Минниханов, чтобы «максимально поддерживать» национальную платежную систему.

Ожидалось, что с помощью таких карт жители города смогли бы получать государственные, муниципальные и социально-значимые услуги. Фото Олега Тихонова

Безналичных расчетов в Зеленодольске стало больше — хотя и меньше в сравнении с остальной Россией

К концу 2017 года, по данным самих чиновников, в Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске в рамках пилотного проекта выдали лишь 37,4 тыс. «карт жителя Татарстана», что составило менее половины от намеченных показателей. И это несмотря на то, что власти РТ, предприняв меры для активизации проекта в Зеленодольске, даже заблокировали действовавшие на тот момент социальные транспортные карты и предложили вместо них пользоваться «картами жителя».

К 2018 году, однако, зеленодольский пилот реализовывался с большим скрипом. Выяснилось, например, что республика значительно отстает от других регионов РФ по проникновению безналичных расчетов, что следовало из рейтинга, составленного одним из участников проекта, Сбербанком, по итогам первого полугодия 2018 года. В лидеры неожиданно вырвались северные регионы — самыми безналичными оказались не самые богатые: Коми, Карелия, Мурманская область. А в топ‑100 городов с наиболее быстрыми темпами роста доли безналичных платежей Казань, например, оказалась лишь на 52-м месте: если в 2017 году в городе картами было оплачено 34% суммы покупок, то в текущем — 42%.

Правда, в Зеленодольске дела шли заметно лучше. Он занял седьмое место среди российских городов с наилучшей динамикой безналичного торгового оборота, но и там, хотя рост доли «безналички» составил 8,7%, он достиг лишь 32%. Для сравнения, в среднем по России картами оплачивалось до 45% покупок (в Казани — 42%). «Доля безналичных оборотов в Республике Татарстан с начала проекта (2015 год) выросла в два раза и росла выше среднероссийских темпов», — настаивали в региональном отделении Сбербанка. С «небольшим отставание в объеме безналичной оплаты» соглашались в «Ак Барс Банке» , но также обращали внимание на положительную динамику. В Минсвязи РТ, однако, отметили, что проект «Безналичный Татарстан» в настоящее время сводится лишь к «пилотному проекту «Карта жителя Республики Татарстан».

Сегодня карта жителя включает в себя четыре сферы — социальную защиту, медицину, транспорт и финансы — и выдается моментально, за одно посещение «Ак Барс Банка» или Сбербанка в Зеленодольске. Фото Олега Тихонова

На 100 тысяч жителей — 40 тысяч карт: в Минцифре готовы переосмыслить свой же проект

Как рассказали «Реальному времени» в Минцифре РТ (ранее Минсвязи), с 2016 по 2019 год было выдано «более 40 тысяч карт при населении Зеленодольска в 99 тысяч жителей». То есть за один год прирост владельцев «Карты жителя Республики Татарстан» составил от силы 3 тысячи. Сегодня карта жителя включает в себя четыре сферы — социальную защиту, медицину, транспорт и финансы — и выдается моментально, за одно посещение «Ак Барс Банка» или Сбербанка в городе Зеленодольске, с фотографией владельца, а также с квалифицированной электронной подписью. В Минцифре дали понять, что в скором времени похоже пересмотрят параметры самого проекта и задумаются о его масштабировании в новом виде, но пока неизвестно в каком:

— Сейчас мы анализируем опыт реализации карты в Татарстане, в дальнейшем мы допускаем некоторое переосмысление проекта и его масштабирование — сообщили в министерстве.

Интересно, что слова о масштабировании также звучат и в ответе «Ак Барс Банка»:

— Проект продолжает функционировать, граждане по-прежнему могут обратиться в отделения «Ак Барс Банка» за выдачей «Карты жителя» в городе Зеленодольск. Проект «Карта жителя РТ» в настоящее время реализован лишь на территории города Зеленодольск. Вопрос масштабирования проекта на весь Татарстан находится в проработке, — рассказали в кредитном учреждении.

На сегодняшний день «Ак Барс Банком» выдано более 10 тысяч таких карт. На вопрос, насколько они востребованы сегодня, в банке сообщили, что «Карта жителя» активно используется для оплаты проезда в общественном транспорте, а также для оплаты услуги покупок в магазинах-партнерах проекта с целью получения дополнительных скидок. В Сбербанке не ответили на вопросы «Реального времени» о ходе проекта.