ICL построит в Казани третью площадку «Иннополиса» за 1 миллиард

Фото: Максим Платонов

ОЭЗ «Иннополис» совместно с компанией ICL построит 19-этажный технопарк на пересечении улицы Родины и проспекта Победы рядом с Горкинско-Ометьевским лесом. По предварительным оценкам группы компаний Виктора Дьячкова, объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей. К строительству могут приступить уже в конце этого года. Якорным арендатором технопарка станет сама ICL, оставшиеся площади предложат другим резидентам «Иннополиса». Инвестор рассчитывает на налоговые льготы и возможные преференции при подключении к инженерным сетям. Подробности — в материале «Реального времени».



«Ведем переговоры с еще одной компанией»

В Казани появится третья площадка особой экономической зоны «Иннополис». Ее создадут совместно с компанией ICL. Напомним, вторую площадку «умного» города также открывала группа Виктора Дьячкова — в прошлом году на территории Лаишевского района. Пресс-служба ОЭЗ сообщила, что в этот раз речь идет о 19-этажном технопарке площадью около 16 тысяч кв. м. Здесь смогут разместиться до 1,5 тысячи человек.

Как рассказал «Реальному времени» заместитель премьер-министра по цифровой экономике РТ Роман Шайхутдинов, это как раз тот случай государственно-частного партнерства, который позволяет работать над развитием инфраструктуры «Иннополиса». Он подчеркнул, что сотрудничеством с ICL дело не ограничится — власти ищут и других инвесторов.

— Идет развитие проекта «Иннополис», и мы пытаемся привлекать как можно больше проектов и компаний, в том числе используем инфраструктуру, созданную на частные средства. В частности, речь идет о компании ICL, которая продолжает свое развитие и также строит технопарк для поддержки роста рабочих мест в области IT, — рассказал корреспонденту «Реального времени» Роман Шайхутдинов. .

Технопарк у Горкинско-Ометьевского леса

«Реальному времени» удалось выяснить детали проекта технопарка ICL. Как рассказал нашему изданию председатель совета директоров АО «АйСиЭл-КПО ВС» Виктор Дьячков, новый технопарк должен появиться на пересечении проспекта Победы и улицы Родины. Он отмечает, что местоположение будет выигрышным за счет имеющейся развитой транспортной инфраструктуры.

— Кроме того, согласно последним данным, недалеко от данной площадки планируется строительство станции метро, что сделает ее более доступной, а располагающийся поблизости парк — еще и более привлекательной для резидентов, — считает Дьячков.

Добавим, что планы ICL по осуществлению девелоперского проекта на этом участке были озвучены еще 2 года назад. Однако тогда речь шла о строительстве торгово-офисного центра.

Цена вопроса — более 1 млрд рублей

Виктор Дьячков затруднился назвать точный размер инвестиций по новому технопарку, поскольку рабочий проект находится в стадии разработки. Тем не менее отметил, что по предварительным оценкам стоимость проекта будет свыше 1 млрд рублей.

— В настоящее время ведется рабочее проектирование, которое согласно графику, будет завершено в lV квартале. Что касается строительных организаций, то решение по подрядчику будет приниматься по результатам тендера. Как только станет понятен объем необходимых инвестиций в проект и требования к подготовке площадки, ОЭЗ совместно с «АйСиЭл-КПО ВС» приступят к переговорам с потенциальными инвесторами, — рассказал Виктор Дьячков.

У ICL уже есть опыт строительства технопарка в ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе. Фото tatarstan.ru

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, будет ли компания вкладывать собственные средства или планирует привлекать заемные, Дьячков пояснил, что ICL рассматривает разные сценарии, которые будут зависеть главным образом от стоимости проекта.

Напомним, у ICL уже есть опыт строительства технопарка в ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе. При реализации этого проекта финансовую помощь ICL оказал банк ВТБ, выдавший кредит на 500 млн рублей.

Список потенциальных резидентов, которые разместятся в новом технопарке на Проспекте Победы пока неизвестен. Предполагается, что якорным резидентом будет группа компаний ICL, однако площади будут предлагать в аренду и другим резидентам «Иннополиса».

— Алгоритм получения площадей в аренду является единым для всех резидентов ОЭЗ, и будет применяться также и на этой площадке, — отметил Виктор Дьяков.

Налоговые льготы и дешевые сети для инвесторов

Какие же преимущества получит ICL, построив на собственные деньги технопарк, в котором будут размещаться другие резиденты «Иннополиса»? Одна из возможностей «отбить» средства — получение налоговых льгот.

— Условия реализации данного проекта в рамках государственно-частного партнерства дают огромные возможности. Мы как государственная компания окажем содействие в создании и реализации данного проекта в части инфраструктуры, предоставим налоговые льготы ОЭЗ, как это было сделано в совместном проекте с ICL на площадке в Лаишевском районе. А компания ICL в свою очередь выступит инвестором в данный объект и будет им управлять, — рассказал «Реальному времени» гендиректор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов.

О каких именно налоговых льготах для резидентов идет речь? Во-первых, резиденты ОЭЗ в первые 5 лет платят только 2% налога на прибыль в федеральный бюджет. Для сравнения: для всех остальных компаний в России налог на прибыль в федеральный бюджет составляет 3%, в региональный — 17%. Следующие 5 лет налог на прибыль для резидентов ОЭЗ увеличивается до 7% (добавляются 5%, уходящие в республиканский бюджет). По истечении 10 лет ставка для резидентов составляет 15,5%.

Во-вторых, резиденты на 10 лет освобождаются от налога на транспорт и от налога на имущество, на 5 лет — от налога на землю. Также существуют льготы по страховым и социальным начислениям.

Кроме того, на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Вернеуслонском районе резидентам предоставляется возможность бесплатного технологического присоединения и подключения к инженерным сетям. Но какие именно льготы получит ICL при строительстве технопарка в Казани — вопрос пока открытый.

Напомним, о необходимости поддержки со стороны государства при строительстве в том числе казанской площадки для Иннополиса говорили и на итоговой коллегии Минсвязи РТ. В частности, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов обращался к зампредседателя правительства России, курирующему вопросы связи и цифровой экономики, Максиму Акимову с просьбой о снижении ставки страховых взносов для резидентов особой экономической зоны.

В этом же ключе в рамках заседания выступал генеральный директор АО «ICL — КПО ВС» Виктор Дьячков. Он подчеркивал, что потребуется поддержка на федеральном уровне в получении кредитов для строительства в Казани нового здания для размещения полутора тысяч специалистов.

— Помимо этого, нам, конечно, необходимо, чтобы условия работы в ОЭЗ были приравнены к условиям на территориях опережающего развития. Сегодня рынок труда в области IT открыт, и конкурируют за специалистов не только компании, а целые страны. Если раньше мы конкурировали на международном рынке, например, с Индией, то сегодня привлекательные условия для работы предлагают многие европейские страны. Очень активно зовут открывать офисы в Голландии, Германии и Швейцарии, а там условия в целом лучше, чем у нас по стране. К примеру, если говорить об ОЭЗ Швейцарии, то там в течение 3—5 лет резидентов вообще освобождают от налогов, —говорил Дьячков.