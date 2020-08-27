«Непривычно видеть живых людей — до этого все проходило в двухмерном формате»

Очная коллегия Минцифры РТ — о цифровой трансформации, ликвидации «белых пятен» связи и «радиофобии» населения

Фото: Максим Платонов

За полгода в Татарстане на 9% упало число абонентов стационарной телефонной связи, а количество клиентов сотовых операторов, напротив, возросло на 6,6% — до 7,6 млн человек. Мобильный интернет-трафик вырос на 43% — тенденция усилилась во время самоизоляции и с тех пор сохраняется. Данные озвучили на коллегии Минцифры Татарстана по итогам первого полугодия 2020-го. Корреспондент «Реального времени» выслушал доклады министра и его заместителей о развитии технологии 5G, достижениях в продвижении Интернета, непомерных тарифах «Почты России» и агрессивных противниках установки вышек мобильной связи.



Как глава Минцифры «соскучился по живому общению»



— Честно говоря, непривычно видеть живых людей, — заметил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, открывая совещание в «IT-парке». — До этого все проходило в двухмерном формате, в режиме видеоконференций. Надо сказать, я соскучился по живому общению.

Глава Минцифры подчеркнул: важно не только подвести итоги, но и сформулировать задачи, которые нужно решить до конца года. Хайруллин напомнил о недавнем указе Президента России о новых национальных целях, и что одна из пяти целей, установленных указом Путина, касается непосредственно Минцифры и темы совещания:

— Это цифровая трансформация, увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к телекоммуникационной сети Интернет до 97 процентов. Я считаю, что мы не только обязаны это досрочно выполнить, но и перевыполнить.

Основной доклад — замминистра Альберта Яковлева изобиловал оптимистичными цифрами

Интернет школам

Основной доклад — замминистра Альберта Яковлева изобиловал оптимистичными цифрами. Начал спикер с новостей про обеспечение доступом в интернет учебных заведений и других социально значимых объектов. Госконтракт на эти работы ценой 1,1 млрд рублей по проекту «Информационная инфраструктура» выиграл «Таттелеком».

За эти деньги к концу 2021 года по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) в Татарстане к Интернету должно быть подключено 1913 объектов, из них 613 объектов — в 2020 году. В том числе в рамках федерального финансирования подключат 546 школ, и еще 499 — по республиканской программе. Таким образом, к началу учебного года в Татарстане не останется ни одной школы без высокоскоростного Интернета. Больше всего школ, заметил замминистра, подключат в Арском районе — 67, Кукморском — 45, Альметьевском и Мамадышском — по 40, Актанышском — 35. Также до конца года в 587 школах будет обеспечен Wi-Fi.

— В 2020 году в республике было построено 533 километра волоконно-оптических линий связи. Но в республике Татарстан остается еще 420 сельских населенных пунктов с численностью населения 64 626 человек, где отсутствуют ВОЛС, — напомнил о необходимости устранения «цифрового неравенства» населения республики Альберт Яковлев, заканчивая тему доступности Интернета.



По данным Минцифры, в республике за полгода на 9% уменьшилось количество абонентов фиксированной (проводной) телефонной связи — оно упало до 649 тысяч человек

Телефон — беспроводной, интернет — «фиксированный»

По данным Минцифры, в республике за полгода на 9% уменьшилось количество абонентов фиксированной (проводной) телефонной связи — оно упало до 649 тысяч человек. А вот количество абонентов сотовых операторов, напротив, выросло на 6,6% — до 7,6 млн человек.

Однако отказываясь от стационарных телефонов, люди не уходят от «стационарных» операторов: количество абонентов «фиксированного» Интернета выросло в 2020 году на 5% — до 1,061 млн, а количество абонентов кабельного телевидения — на 1%, до 692 тыс.

Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса внесла коррективы и в интернет-трафик: общий объем вырос на 43% и составил около 140 тыс. Тб, на одного абонента пришлось по 12 Гб.



Некрасиво получается

У этих впечатляющих цифр, как выяснилось, есть и оборотная сторона: министр Айрат Хайруллин после доклада Яковлева раскритиковал операторов связи, которые тянут провода, что называется в каждый дом, не под землей, а по воздуху — на покосившихся столбах, которые никак не украшают улицы населенных пунктов. Всего спрятать под землю в республике предстоит более 1621 км подвесных линий связи, а операторы с этим не торопятся.

По данным Минцифры, ПАО «МТС» должно было по плану убрать 61,4 км подвесных коммуникаций, а убрало 28,8 км (46%), ПАО «Вымпелком» из плановых 72 км убрало 28,7 км (39%), АО «Эр-телеком» — из 35 км убрал 19 км (56%).

Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса внесла коррективы и в интернет-трафик: общий объем вырос на 43% и составил около 140 тыс. Тб, на одного абонента пришлось по 12 Гб

А глава поселения — против...

Пользователи Интернета на самоизоляции-2020 начали гораздо чаще жаловаться на его качество. В 2019 году за первые полгода поступила 41 такая жалоба, а в 2020-м — 98. Больше всего претензий в пересчете на 100 тыс. абонентов получил «Вымпелком» — 24,9 против прошлогодних 10,67. Показатели «Ростелекома» — 13,49 (в 2019 — 5,06), «Таттелекома» — 12,63 (в 2019 — 5,71), «МТС» — 6,73 (в 2019 — 1,34).

Но Интернет — это цветочки, хуже — когда даже позвонить невозможно. В 2019 году, сообщили на коллегии, 22 населенных пункта РТ не имели сотовой связи с миром вообще. К концу 2020 года их должно остаться 8.

Чтобы улучшить качество связи операторы ставят новые вышки. Но и с этим не все гладко: вышки ставят на муниципальной земле, а проживающие поблизости граждане препятствуют их установке, мотивируя это угрозой здоровью. Не далее как во вторник, напомнил министр, случился «бунт» в Айшинском сельском поселении Зеленодольского района республики и возглавил его сам глава поселения. Узнав об установке вышки сотовой связи, которая, по словам Айрата Хайруллина, необходима для ликвидации «белого пятна» (из-за отсутствия покрытия сотовой связью на подъезде к Казани у пассажиров поездов отключаются телефоны), местные жители вышли на сход и постановили: вышке не стоять. Пожаловался на «радиофобию» населения и директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Марат Кабанов:

— Жгут вышки!

Отвечая на вопросы «Реального времени» по окончании совещания, Айрат Хайруллин сказал, что таких «белых пятен» на территории республики много, и даже в Казани достаточно, и что вышки для их ликвидации ставятся только при наличии всех разрешительных документов, но с населением об установке надо договариваться «в рамках правового поля» и только мирным путем — разъясняя и безопасность и необходимость их установки. И сказал, что в некоторых городах республики операторы связи уже научились маскировать эти вышки, чтобы они народ не пугали. Например, под деревья — стоит с виду обычная сосна, а на самом деле, в искусственном дереве спрятано оборудование.

Айрат Хайруллин позднее напомнил журналистам, что правительство РФ до сих пор не приняло решение о присвоении 5G частот, и что пилотный проект, который тестируется в Татарстане на ПАО «Камаз», — лишь часть внутрипроизводственного процесса

И придет 5G

Альберт Яковлев призвал операторов «активнее заниматься внедрением технологии 5G» и «подавать заявки на выделение частот и получение лицензий». По словам замминистра, в мире услуги связи пятого поколения поставляют 115 операторов, развернуто 15 тыс. локаций сетей, например, в Китае в текущем году планируется построить 250 тыс. базовых станций 5G, число их пользователей превысило 36 млн:

— Очевидно, что Китай возглавит этот растущий рынок.

Айрат Хайруллин позднее напомнил журналистам, что правительство РФ до сих пор не приняло решение о присвоении 5G частот, и что пилотный проект, который тестируется в Татарстане на ПАО «Камаз», — лишь часть внутрипроизводственного процесса.

Но в Татарстане, по его словам, планируется в пилотном режиме запуск сетей 5G: в Казани, Иннополисе и в Арске. В частности, в Казани такие вышки собираются установить на территории Дворца Земледельцев и около театра кукол «Экият». Это, по словам министра, поможет решить вопросы безопасности, например, когда требуется установка устройств видеонаблюдения с системой распознавания лиц:

— Здесь важно, чтобы радиоспектр частотный появился. И самое главное, сервисы или те решения, которые это будет давать.

Михаил Пейсахович рассказал, что в первом полугодии на фоне самоизоляции в 10 раз выросло количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении ведомства

Дорогая почта

За почтовую связь ответил на совещании территориальный управляющий по электронной коммерции АО «Почта России» Михаил Пейсахович. Он рассказал, что в первом полугодии на фоне самоизоляции в 10 раз выросло количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении ведомства, а количество электронных заказных писем увеличилось в два раза.

При этом, по данным Минцифры РТ, в республике на 21 % выросло количество отправленных посылок, но на 5% упал обмен письменной корреспонденцией, а количество почтовых переводов уменьшилось на 15 %. Одна из причин этого, по мнению Айрата Хайруллина, — непомерные тарифы почты на услуги доставки.

— Ваша цена доставки... — укоряюще обратился он к спикеру и заметил, что у конкурентов стоимость услуг ниже, и оператору надо подумать, как ее снизить хотя бы для госучреждений.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов