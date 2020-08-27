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«Непривычно видеть живых людей — до этого все проходило в двухмерном формате»

00:00, 27.08.2020

Очная коллегия Минцифры РТ — о цифровой трансформации, ликвидации «белых пятен» связи и «радиофобии» населения

«Непривычно видеть живых людей — до этого все проходило в двухмерном формате»
Фото: Максим Платонов

За полгода в Татарстане на 9% упало число абонентов стационарной телефонной связи, а количество клиентов сотовых операторов, напротив, возросло на 6,6% — до 7,6 млн человек. Мобильный интернет-трафик вырос на 43% — тенденция усилилась во время самоизоляции и с тех пор сохраняется. Данные озвучили на коллегии Минцифры Татарстана по итогам первого полугодия 2020-го. Корреспондент «Реального времени» выслушал доклады министра и его заместителей о развитии технологии 5G, достижениях в продвижении Интернета, непомерных тарифах «Почты России» и агрессивных противниках установки вышек мобильной связи.

Как глава Минцифры «соскучился по живому общению»

— Честно говоря, непривычно видеть живых людей, — заметил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, открывая совещание в «IT-парке». — До этого все проходило в двухмерном формате, в режиме видеоконференций. Надо сказать, я соскучился по живому общению.

Глава Минцифры подчеркнул: важно не только подвести итоги, но и сформулировать задачи, которые нужно решить до конца года. Хайруллин напомнил о недавнем указе Президента России о новых национальных целях, и что одна из пяти целей, установленных указом Путина, касается непосредственно Минцифры и темы совещания:

— Это цифровая трансформация, увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к телекоммуникационной сети Интернет до 97 процентов. Я считаю, что мы не только обязаны это досрочно выполнить, но и перевыполнить.

Основной доклад — замминистра Альберта Яковлева изобиловал оптимистичными цифрами

Интернет школам

Основной доклад — замминистра Альберта Яковлева изобиловал оптимистичными цифрами. Начал спикер с новостей про обеспечение доступом в интернет учебных заведений и других социально значимых объектов. Госконтракт на эти работы ценой 1,1 млрд рублей по проекту «Информационная инфраструктура» выиграл «Таттелеком».

За эти деньги к концу 2021 года по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) в Татарстане к Интернету должно быть подключено 1913 объектов, из них 613 объектов — в 2020 году. В том числе в рамках федерального финансирования подключат 546 школ, и еще 499 — по республиканской программе. Таким образом, к началу учебного года в Татарстане не останется ни одной школы без высокоскоростного Интернета. Больше всего школ, заметил замминистра, подключат в Арском районе — 67, Кукморском — 45, Альметьевском и Мамадышском — по 40, Актанышском — 35. Также до конца года в 587 школах будет обеспечен Wi-Fi.

— В 2020 году в республике было построено 533 километра волоконно-оптических линий связи. Но в республике Татарстан остается еще 420 сельских населенных пунктов с численностью населения 64 626 человек, где отсутствуют ВОЛС, — напомнил о необходимости устранения «цифрового неравенства» населения республики Альберт Яковлев, заканчивая тему доступности Интернета.

По данным Минцифры, в республике за полгода на 9% уменьшилось количество абонентов фиксированной (проводной) телефонной связи — оно упало до 649 тысяч человек

Телефон — беспроводной, интернет — «фиксированный»

По данным Минцифры, в республике за полгода на 9% уменьшилось количество абонентов фиксированной (проводной) телефонной связи — оно упало до 649 тысяч человек. А вот количество абонентов сотовых операторов, напротив, выросло на 6,6% — до 7,6 млн человек.

Однако отказываясь от стационарных телефонов, люди не уходят от «стационарных» операторов: количество абонентов «фиксированного» Интернета выросло в 2020 году на 5% — до 1,061 млн, а количество абонентов кабельного телевидения — на 1%, до 692 тыс.

Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса внесла коррективы и в интернет-трафик: общий объем вырос на 43% и составил около 140 тыс. Тб, на одного абонента пришлось по 12 Гб.

Некрасиво получается

У этих впечатляющих цифр, как выяснилось, есть и оборотная сторона: министр Айрат Хайруллин после доклада Яковлева раскритиковал операторов связи, которые тянут провода, что называется в каждый дом, не под землей, а по воздуху — на покосившихся столбах, которые никак не украшают улицы населенных пунктов. Всего спрятать под землю в республике предстоит более 1621 км подвесных линий связи, а операторы с этим не торопятся.

По данным Минцифры, ПАО «МТС» должно было по плану убрать 61,4 км подвесных коммуникаций, а убрало 28,8 км (46%), ПАО «Вымпелком» из плановых 72 км убрало 28,7 км (39%), АО «Эр-телеком» — из 35 км убрал 19 км (56%).

Самоизоляция в связи с пандемией коронавируса внесла коррективы и в интернет-трафик: общий объем вырос на 43% и составил около 140 тыс. Тб, на одного абонента пришлось по 12 Гб

А глава поселения — против...

Пользователи Интернета на самоизоляции-2020 начали гораздо чаще жаловаться на его качество. В 2019 году за первые полгода поступила 41 такая жалоба, а в 2020-м — 98. Больше всего претензий в пересчете на 100 тыс. абонентов получил «Вымпелком» — 24,9 против прошлогодних 10,67. Показатели «Ростелекома» — 13,49 (в 2019 — 5,06), «Таттелекома» — 12,63 (в 2019 — 5,71), «МТС» — 6,73 (в 2019 — 1,34).

Но Интернет — это цветочки, хуже — когда даже позвонить невозможно. В 2019 году, сообщили на коллегии, 22 населенных пункта РТ не имели сотовой связи с миром вообще. К концу 2020 года их должно остаться 8.

Чтобы улучшить качество связи операторы ставят новые вышки. Но и с этим не все гладко: вышки ставят на муниципальной земле, а проживающие поблизости граждане препятствуют их установке, мотивируя это угрозой здоровью. Не далее как во вторник, напомнил министр, случился «бунт» в Айшинском сельском поселении Зеленодольского района республики и возглавил его сам глава поселения. Узнав об установке вышки сотовой связи, которая, по словам Айрата Хайруллина, необходима для ликвидации «белого пятна» (из-за отсутствия покрытия сотовой связью на подъезде к Казани у пассажиров поездов отключаются телефоны), местные жители вышли на сход и постановили: вышке не стоять. Пожаловался на «радиофобию» населения и директор Казанского филиала ООО «Т2 Мобайл» Марат Кабанов:

— Жгут вышки!

Отвечая на вопросы «Реального времени» по окончании совещания, Айрат Хайруллин сказал, что таких «белых пятен» на территории республики много, и даже в Казани достаточно, и что вышки для их ликвидации ставятся только при наличии всех разрешительных документов, но с населением об установке надо договариваться «в рамках правового поля» и только мирным путем — разъясняя и безопасность и необходимость их установки. И сказал, что в некоторых городах республики операторы связи уже научились маскировать эти вышки, чтобы они народ не пугали. Например, под деревья — стоит с виду обычная сосна, а на самом деле, в искусственном дереве спрятано оборудование.

Айрат Хайруллин позднее напомнил журналистам, что правительство РФ до сих пор не приняло решение о присвоении 5G частот, и что пилотный проект, который тестируется в Татарстане на ПАО «Камаз», — лишь часть внутрипроизводственного процесса

И придет 5G

Альберт Яковлев призвал операторов «активнее заниматься внедрением технологии 5G» и «подавать заявки на выделение частот и получение лицензий». По словам замминистра, в мире услуги связи пятого поколения поставляют 115 операторов, развернуто 15 тыс. локаций сетей, например, в Китае в текущем году планируется построить 250 тыс. базовых станций 5G, число их пользователей превысило 36 млн:

— Очевидно, что Китай возглавит этот растущий рынок.

Айрат Хайруллин позднее напомнил журналистам, что правительство РФ до сих пор не приняло решение о присвоении 5G частот, и что пилотный проект, который тестируется в Татарстане на ПАО «Камаз», — лишь часть внутрипроизводственного процесса.

Но в Татарстане, по его словам, планируется в пилотном режиме запуск сетей 5G: в Казани, Иннополисе и в Арске. В частности, в Казани такие вышки собираются установить на территории Дворца Земледельцев и около театра кукол «Экият». Это, по словам министра, поможет решить вопросы безопасности, например, когда требуется установка устройств видеонаблюдения с системой распознавания лиц:

— Здесь важно, чтобы радиоспектр частотный появился. И самое главное, сервисы или те решения, которые это будет давать.

Михаил Пейсахович рассказал, что в первом полугодии на фоне самоизоляции в 10 раз выросло количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении ведомства

Дорогая почта

За почтовую связь ответил на совещании территориальный управляющий по электронной коммерции АО «Почта России» Михаил Пейсахович. Он рассказал, что в первом полугодии на фоне самоизоляции в 10 раз выросло количество посылок, оформленных онлайн на сайте и в мобильном приложении ведомства, а количество электронных заказных писем увеличилось в два раза.

При этом, по данным Минцифры РТ, в республике на 21 % выросло количество отправленных посылок, но на 5% упал обмен письменной корреспонденцией, а количество почтовых переводов уменьшилось на 15 %. Одна из причин этого, по мнению Айрата Хайруллина, — непомерные тарифы почты на услуги доставки.

— Ваша цена доставки... — укоряюще обратился он к спикеру и заметил, что у конкурентов стоимость услуг ниже, и оператору надо подумать, как ее снизить хотя бы для госучреждений.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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Инна Серова, фото Максима Платонова
ТехнологииITИнфраструктураОбразованиеБизнесУслугиОбщество Татарстан

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