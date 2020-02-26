МТС развязал демпинговую войну в Татарстане

Оператор «большой четверки» установил для абонентов республики самый низкий в России тариф на пакет услуг связи

Ценовая конкуренция между федеральными телеком-операторами и «Таттелекомом» за перетягивание абонентов в Татарстане достигла апогея. МТС опустил цену на комплексный пакет услуг — домашний интернет, телевидение плюс мобильная связь — до беспрецедентного для регионов минимума в 340 рублей в месяц. Это примерно вдвое ниже, чем у нынешних лидеров проводной связи операторов республики и чем тарифы того же оператора в других регионах России. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что МТС «душит» своих ближайших конкурентов, чтобы получить треть рынка фиксированной связи в республике. Между тем в «Таттелекоме» заявили, что намеренно «не вступают в ценовые войны», так как «такая история может иметь печальные последствия и для клиентов, и для оператора».

Казань получила «красную цену» от МТС

МТС устроил настойчивый обзвон абонентов в Татарстане с предложением покупки комплекса услуг связи под названием «Весь МТС». Пакет, состоящий из домашнего интернета с декларируемой скоростью до 100 мегабит в секунду, цифрового телевидения (до 141 каналов) и мобильной связи 400/400 (минут/sms), предлагается приобрести по тарифу в 340 рублей в месяц.

«Казанская цена» у МТС — почти в два раза ниже, чем в остальных городах России. Как следует из сервисной платформы федерального оператора, стоимость на схожий пакет услуг в Нижнем Новгороде составляет 600 рублей (тут, правда, подарок побольше — 1200/1200 минут/sms), точно такой тариф в Ульяновске и в Саратове. Чуть выше цена в Оренбурге — 650 рублей и в Ижевске — уже 700 рублей. А Самаре и в Уфе таких предложений вообще нет. В «родных» для МТС столичных мегаполисах — Москве и Санкт-Петербурге — тариф составляет 650 и 750 рублей соответственно. Полистав на сайте оператора тарифы по городам всех 79 регионов присутствия МТС, корреспондент «Реального времени» убедился, что цены ниже предложенной татарстанцам, нет больше нигде. Эту информацию подтвердил нашему изданию руководитель одной из дочерних компаний МТС в Татарстане, заметив, что обо этом знает весь телекоммуникационный рынок России.

Провокационно низкая цена на услуги связи у МТС действует не только для Казани, но и для жителей еще 10 городов Татарстана (Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск и других). Исключение составляют Зеленодольск и два города на юго-востоке — Бавлы и Актюбинский. Там, вероятно, из-за инфраструктурных особенностей, действует повышенный тариф «Весь МТС Спутник» стоимостью 850 рублей в месяц.

Провокационно низкая цена на услуги связи у МТС действует не только для Казани, но и для жителей еще 10 городов Татарстана

«Акция «Весь МТС», в рамках которой абоненты получают выгодные условия при пользовании сразу несколькими услугами компании — мобильной связью, домашним интернетом и ТВ, — соответствует стратегии МТС на предоставление абонентам лучших условий на рынке и лучшего клиентского опыта благодаря наличию собственной экосистемы продуктов, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе МТС. — Она действует по всей стране, тарифообразование акции в отдельных регионах учитывает конкурентную и рыночную ситуацию в данном регионе».

Добавим, что, по сути, демпинговые условия действительны еще с 21 октября 2019 года. Раньше тарифный план «Весь МТС» назывался «Фит Комфорт», говорится в описании тарифного плана. О штрафных санкциях в случае досрочного расторжения договора (то есть до истечения одного года с момента подключения) не упоминается.

«Таттелеком»: демпинг всегда носит временный характер

Основные игроки телекоммуникационного рынка республики расценили промоакцию МТС как провокацию. Сегодня среднерыночная стоимость месячного обслуживания домашнего интернета и телевидения у традиционных проводных операторов сложилась на уровне 600—700 рублей. Всего на рынке республике в этой нише работают пять крупных игроков, которые делят между собой около 2 млн абонентов республики.

«Таттелеком» и «ЭР-Телеком», исторически занимающие лидирующие позиции в сегменте фиксированной связи Татарстана, единодушны, что политика демпинга «ломает» рынок и создает риски ухудшения качества услуг. Обычно максимально сдержанные и «толерантные» по отношению к действиям конкурентов, на этот раз они не смогли сдержать негодования. «В результате ценовой борьбы, демпинга со стороны отдельных игроков средняя стоимость, к примеру, доступа в интернет для физических лиц в Казани существенно ниже предложений в других сопоставимых городах страны, — дипломатично, но жестко констатировали в «Таттелекоме». — Но нужно понимать, что в нормальной ситуации домашний интернет, в целом связь не могут стоить копейки — необходимы инвестиции в строительство сетей, их обслуживание и модернизацию».

«Демпинг всегда носит временный характер», — убеждены в «Таттелекоме». Фото tattelecom.ru

По мнению представителей компании, такая искусственно созданная ситуация с бросовыми ценами замедляет глубокое развитие сетей, приводит к ухудшению качества связи и оттоку клиентов. В конечном итоге, это закончится тем, что цены вернутся в той или иной форме к прежнему рыночному уровню. «Демпинг всегда носит временный характер», — убеждены в «Таттелекоме».

Солидарны с ним и в «ЭР-Телекоме». «Ценовая конкуренция и гонка цен разрушают рынок, — прокомментировали в пресс-службе компании. — Операторы должны оказывать качественные услуги, получая при этом достойный доход. Это с одной стороны компенсирует инвестиционные затраты, а с другой, позволяет создавать конкурентные продукты и услуги. Наша компания на всей территории страны стремится предоставлять своим клиентам достойный по соотношению цена — качество продукт».

В «Ростелекоме» и «Вымпелкоме» воздержались от комментариев.

Удержать в «пакете»

Опасения крупных игроков понятны. Традиционные услуги фиксированной связи в таких развитых регионах, как Татарстан, демонстрируют признаки насыщения. Темпы роста продаж снижаются до уровня 2-3% в год. Это обостряет и без того сильную конкуренцию локальных игроков с операторами «большой четверки». В погоне за перетягивание абонентов крупные игроки переходят на оказание комплексных пакетных сервисов.

«Таттелеком» и «ЭР-Телеком» не отстают от конкурентов и выводят пакетные предложения, включая в них традиционный набор «интернет — телевидение» плюс стационарная связь. В отличие от них сотовые операторы включают в пакет своих услуг бонус в виде мобильной связи. Немного дополнительных минут на сотовом зачастую оказывается достаточным, чтобы клиент ушел к другому оператору. Таким образом, «цифровая» трансформация телеком-индустрии объективно приводит к общему снижению цены на цифровые услуги ежедневного спроса.

«Операторы должны оказывать качественные услуги, получая при этом достойный доход. Это с одной стороны компенсирует инвестиционные затраты, а с другой, позволяет создавать конкурентные продукты и услуги», — считают в «ЭР-Телекоме». Фото yamobi.ru

Татарстанский «Таттелеком» пытается не отставать от федеральных конкурентов, развивая собственный бренд мобильной связи. По состоянию на начало 2019 года количество мобильных абонентов достигло 700 тысяч и превысило количество абонентов проводной телефонной связи. Услугами ПАО «Таттелеком» в области телевидения пользовались более 450 тысяч домохозяйств (примерно каждая третья семья в республике, в основном за пределами крупных населенных пунктов).

Акция — бессрочная

Между тем МТС не собирается сворачивать программу по притоку новых клиентов, подтачивая абонентскую базу проводных операторов. В рекламных материалах оператора уточнялось, что акция стартовала в ноябре прошлого года и завершится 28 февраля 2020 года. Однако операторы кол-центра МТС сейчас уверяют, что пакетное предложение на тариф «Весь МТС» действует бессрочно. Иначе говоря, МТС готов воевать за Казань до победного?

«Да тариф крайне низкий, — согласился руководитель одной из дочерних компаний МТС в Татарстане в разговоре с «Реальным временем». — Но, учитывая размеры бизнеса МТС в Татарстане (по мобильной связи), понятно, что мы очень хорошо зарабатываем. И благодаря этому мы смогли привлечь абонентов, в том числе и на фиксированную сеть». По словам собеседника издания, стратегия МТС направлена на создание целой экосистемы для абонентов. «У нас есть мобильная связь, спутник, МТС-банк — мы создаем ауру вокруг наших абонентов. Когда тарифы упакованы в единый пакет по одной цене — оттока практически нет. Если люди к нам переходят, пользуясь банком, спутниковым телевидением, связью и интернетом, то остаются с нами надолго. Оттуда нет оттока. На это была сделана ставка».

Низкая цена — чтобы перетянуть клиентов других операторов. «Это действительно самое недорогое предложение, — признает он. — Хотя конкуренты нам тоже ответили еще в прошлом году. Но заметных успехов я не увидел у них. Мы остаемся лидерами по приросту в России. Мы не скажем, какой прирост в Татарстане — не раскрываем эти цифры. Но мы знаем, сколько абонентов переходит, переезжает и мигрирует», — отмечает собеседник нашего издания в МТС. По его словам, в настоящее время в Татарстане выстраиваются очереди на подключение.

Отвечая на вопросы о том, позволяет ли им имеющаяся емкость сетей привлекать все больше абонентов, в компании сообщили, что ежегодно МТС инвестирует в цифровую инфраструктуру Татарстана от 1 до 1,5 млрд рублей. «Мы видим заранее, у нас есть математическая модель, с помощью которой рассчитывается нагрузка. И сразу планируем строительство и устанавливаем рядом еще одну базовую станцию, которая снимает накал. То же самое связано с интернетом. Есть запас по емкости — нельзя на одной сети захватить весь мир, ничего не строя, ничего не делая. Мы не зря инвестируем 1—1,5 млрд рублей — чтобы как раз обеспечить емкость, чтобы поддержать скорость на высоком уровне», — заверил наш источник. Правда, точные параметры свободной базы емкостей не назвал. Сколько новых клиентов удалось привлечь МТС, также осталось неизвестным.

«Ценами «задушить» они могут, что и делают»

Эксперты считают, что МТС нацелен на захват трети рынка фиксированной связи, которую он может «откусить» от проводных операторов.

— Казань — достаточно крупный рынок, на котором они представлены не так хорошо, как хотели. Поэтому они пытаются демпингом перетащить потребителей к себе, — говорит эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Ресурсов у них больше, чем у локальных игроков. Соответственно, ценами «задушить» они могут, что и делают. Это стандартно, когда называется срок окончания акции, но на самом деле она оказывается бессрочная. Они попытаются перетянуть клиентов, которые сидят у проводных интернет-провайдеров.

По его мнению, Казань является точкой роста для МТС, и оператору достаточно будет отхватить треть рынка фиксированной связи: «В Поволжье у них средние позиции, плохо на Урале». Источник на рынке указал, что сейчас МТС принадлежит 40% рынка сотовой связи в республике, а в Казани компания занимает первое место по числу абонентов мобильной связи. А по количеству абонентов фиксированной связи МТС входит в тройку лидеров после «Таттелекома» и «ЭР-Телекома», но перед ним стоит задача усилить позиции.



В «Таттелекоме» понимают, что МТС не зря раскручивает привлекательные тарифы, но не собираются втягиваться в гонку преследования. «Татарстан — регион с высоким уровнем жизни, один из немногих субъектов, где есть сильный местный оператор связи с существенной долей рынка. Интерес к республике питают федеральные игроки, кто-то даже готов пойти на демпинг», — указывают на причину ценовой политики в «Таттелекоме».

«Потребители будут бежать. Потом они горько пожалеют»

Но идти по его следам «Таттелеком» не намерен, объясняя свою позицию разумной ценовой политикой. «У нас приемлемая стоимость услуг и мы не вступаем в ценовые войны, — заявили в компании. — Мы считаем, что такая история может иметь печальные последствия и для клиентов, и для любого оператора». По мнению специалистов компании, при проведении маркетинговых акций нужно учитывать, что возможности проводных и беспроводных сетей ограничены. «Благодаря аномально низкой цене и активному продвижению привлечь тысячи новых клиентов, можно получить перегруженные сети. В результате клиенты будут испытывать с проблемы со скоростью — нас такая история не привлекает. Мы не готовы жертвовать качеством. При этом стоит отметить, что мы инвестируем в развитие нашей сети существенно больше, чем любой из других операторов, представленных на территории республики».



С другой стороны, опыт показывает, что резкое снижение и без того невысоких цен не приносит значимого результата по стратегическому росту абонентской базы. «Да, небольшая часть клиентов всегда ищет низкую цену, но подавляющее число ориентировано на качество и сервис», — резюмировали в «Таттелекоме». Муртазин разделяет позицию вокруг проблемы качества. «Эти опасения обоснованы, — заметил он. — Но потребитель голосует рублем. Причем, здесь и сейчас. В этом аспекте, то что делает МТС, выверено и действительно потребители будут бежать. Другое дело, что потом они горько пожалеют, но потребители эти два события в голове не свяжут. Тем более что они будут разведены во времени полтора — два года. Где потребитель может проверить, что качество ему будут гарантировано? Нигде! Проверить это невозможно — только на собственной шкуре. Тем более что у одного человека может быть все прекрасно, а у другого — все плохо».

В пресс-службе Минцифры РТ предпочли не комментировать ценовые войны операторов, но напомнили, что если у абонентов появятся претензии к качеству услуг, то они вправе сообщить о них в министерство.

