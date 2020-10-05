Почти 4 тысячи учащихся Татарстана скачали мобильное приложение «Я школьник»
Почти 4 тысячи школьников Татарстана установили мобильное приложение «Я школьник», запущенный 30 сентября, и активно им пользуются, сообщает Минцифра РТ.
С помощью сервиса ученики школ могут пользоваться электронным дневником edu.tatar.ru, наблюдать за динамикой успеваемости и планировать выполнение домашних заданий. Сервис показывает комментарии от учителя и сообщает о теме урока.
После запуска сервиса в первые дни сервис вошел в топ-50 чартов App Store и Google Play благодаря большому интересу и положительным отзывам.
В день активации сервиса сообщалось, что все 447 тысяч школьников Татарстана получили доступ к приложению.ОбществоОбразованиеТехнологииIT Татарстан Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан
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