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Почти 4 тысячи учащихся Татарстана скачали мобильное приложение «Я школьник»

13:52, 05.10.2020
Почти 4 тысячи учащихся Татарстана скачали мобильное приложение «Я школьник»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Почти 4 тысячи школьников Татарстана установили мобильное приложение «Я школьник», запущенный 30 сентября, и активно им пользуются, сообщает Минцифра РТ.

С помощью сервиса ученики школ могут пользоваться электронным дневником edu.tatar.ru, наблюдать за динамикой успеваемости и планировать выполнение домашних заданий. Сервис показывает комментарии от учителя и сообщает о теме урока.

twitter.com

После запуска сервиса в первые дни сервис вошел в топ-50 чартов App Store и Google Play благодаря большому интересу и положительным отзывам.

В день активации сервиса сообщалось, что все 447 тысяч школьников Татарстана получили доступ к приложению.

ОбществоОбразованиеТехнологииIT Татарстан Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан
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