ГИБДД отключила портал госуслуг Татарстана от базы штрафов

Республиканский портал госуслуг прекратил отправлять смс-сообщения о штрафах, а результаты фотофиксации на нем стали недоступны для просмотра

Фото: Олег Тихонов

Без вины виноватыми оказались некоторые татарстанские автовладельцы — вовремя не оплатили штрафы за нарушения, зафиксированные автоматическими камерами и понадеявшиеся на подписку на СМС-рассылку сайта «Госуслуги РТ». Как выяснило «Реальное время», уже с конца июня с этого сайта не только не приходят сообщения о новых штрафах — стал также недоступным просмотр административных протоколов о нарушениях. Фактически сервис отключен с сентября — все оповещения теперь проходят только через федеральный портал госуслуг и по каналу «Почты России». В республиканской Минцифре признали, что удобный и привычный для татарстанских автомобилистов сервис отключен в связи с централизацией услуг на федеральном портале. Впрочем, шансы на восстановление его работы невелики, но пока еще есть.

«Возникла проблема»



— Я водитель дисциплинированный, нарушаю правила редко, но как только на «Госуслугах РТ» появилась функция проверки штрафов, стал ей пользоваться, — рассказывает казанец Камиль Х. — И никогда не становился злостным нарушителем: приходила эсэмэска о штрафе — сразу платил. Хотя нет, не сразу — смотрел вначале протокол. Потому что лет восемь назад была история, когда мой номер перепутали, и штраф за чужое нарушение пришел мне, пришлось разбираться. А недавно останавливают меня для проверки документов, и инспектор говорит, что есть неоплаченный штраф. Причем просроченный. Стал я разбираться, кучу времени потратил. Оказалось, оштрафовали меня законно, а известить об этом забыли. Так я стал злостным неплательщиком не по своей воле, ведь на «Госуслуги РТ» я захожу минимум раз в месяц — плачу за квартиру. Начисления за квартиру там высвечиваются, а штрафы — нет. Нашел я уведомление об этом штрафе только на российском сайте «Госуслуг». Без протокола и результатов фотофиксации, то есть проверить, действительно ли я виноват — невозможно.

Рассказ читателя корреспондент «Реального времени» готова удостоверить — сама чуть не стала злостной неплательщицей. Случайно обнаружила на сайте «Госуслуги РФ» уведомление о штрафе. Ни СМС-сообщений, ни уведомлений с местного сайта госуслуг не получала. А в ответ на попытку просмотреть протокол российские «услуги» невозмутимо ответили: «Часть данных недоступна. Возникла проблема с получением сведений из ГИБДД. Попробуйте снова чуть позже». Сколько ни пробовала — результат нулевой.

А летом знакомому водителю пришло уведомление о штрафе без фото с адресом места совершения правонарушения «улица Журналистов, 50 при движении в направлении улицы Сибирский тракт» (это, если кто не знает — место на пересечении улиц Халитова и Журналистов). Если верить тексту постановления, он там ехал со скоростью, превышающей 80 километров в час. Кто там ездит, тот знает, что так там не разгоняются, поскольку в районе перекрестка — яма на яме. Мало того, товарищ никак не может вспомнить, когда там вообще последний раз проезжал — ему это место никуда не по дороге.

Так что оплачивать штрафы только на основании коротких уведомлений, что нарушение зафиксировано, выходит, не с руки. Потому что так ведь можно и штраф с Луны получить.

Непонятливые роботы…

На вопросы, почему прекратили хождение эсэмэски и перестала работать проверка штрафов на родном портале Госуслуг, невозмутимый электронный разум в чате отвечает: что все операторы заняты. И рекомендует обратиться за ответом через форму обратной связи. Корреспондент «Реального времени» обратилась — ответ не пришел. На портале же сразу предупреждают: «Если письменное обращение не будет содержать четкого описания возникшей проблемы или пожелания, ответ предоставлен не будет». Я, конечно, старалась как можно более четко сформулировать проблему, указала, что ни уведомлений, ни протоколов, ну и прочее… Тем не менее, похоже, меня не поняли.

Не понял журналиста и приветливый робот Макс на портале «Госуслуги РФ». Уж я ему и так, и эдак объясняла про уведомления и необходимость предъявлять нарушителю веские доказательства нарушения в виде протокола с фото, а он упорно подсовывал в ответ стандартные ответы на стандартные вопросы.

Написала в чат оператору — там ответили: «Инициатором рассылки уведомлений о штрафах через государственную электронную почтовую систему (Госпочта) является ведомство ГИБДД. Уведомления на Госуслуги могут не поступать по следующим причинам: если учетная запись пользователя не подтверждена; если в федеральной базе ГИБДД нет информации о постановлении; если ГИБДД не отправило уведомление; если инициатором штрафа является не ГИБДД. При этом Вам могут поступать уведомления об электронных заказных письмах от Почты России, в которых содержится информация о штрафах от других ведомств. Также рекомендуем проверить, подключен ли у Вас интересующий тип уведомлений… Обращаем Ваше внимание, что СМС-информирование о штрафах на текущий момент не производится».

Фото: auto-pravda.online

Мысленно проставила галочки напротив всех пунктов ответа — все, вроде, сделано правильно, а с сайта на мою электронную почту приходят самые разные уведомления — от QR-кода до предложения самопереписаться, но только не о штрафах, а попытка просмотреть на сайте даже старые протоколы приносит нулевой результат.

Написала обращение на сайт «Госуслуги РФ». Там после длительных препирательств меня вежливо послали… пешком в ближайшее отделение ГИБДД: «К сожалению, произошла ошибка при обработке данных из базы ГИБДД, поэтому на портале отображается неполная информация о штрафе (или не открывается постановление). Разобраться в ситуации и проверить, есть ли у Вас неоплаченные штрафы, помогут в ведомстве. Для этого обратитесь в отделение, где выписан штраф, через интернет или лично. Как обратиться через интернет: Заполнить форму «Прием обращений» на сайте гибдд.рф. Приложить копию постановления о штрафе. В ГИБДД обрабатывают обращения через интернет в течение нескольких дней. Если Вы сейчас в городе, где Вам выписали штраф, обратитесь лично в отделение, чтобы разобраться в ситуации, не теряя времени. Как обратиться лично в отделение: Проверить название отделения в постановлении. Найти адрес отделения на сайте гибдд.рф. Взять с собой постановление о штрафе».

Особенно интересным кажется последнее предложение — неизвестно где взять то самое постановление, в поисках которого я и обратилась в службу поддержки. Такое впечатление, что на вопрос отвечал не специалист, а все тот же робот Макс, неспособный выйти за рамки раз навсегда впечатанного в цифровые мозги алгоритма.

Фото: auto-pravda.online

…и «витрина» для информсистемы

Ответ Минцифры России на вопрос о доступе владельцев автомобилей к доказательствам правонарушения в режиме онлайн оказался очень формализованным и, по сути, совершенно бесполезным:

— В соответствии с Постановлением Правительства РФ №947 от 19 июня 2021 года экземпляр постановления об административном правонарушении и материалы, полученные с применением средств фото- и видеофиксации, поступают на портал Госуслуг в личный кабинет лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в формате электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица. Данный электронный документ направляется в личный кабинет на Госуслугах из информсистемы отправителя посредством информационной системы организации федеральной почтовой связи АО «Почта России». Таким образом, портал Госуслуг выступает в качестве витрины для отображения информации, поступившей от отправителя через информсистему АО «Почта России». Портал Госуслуг не использует канал СМС для дополнительного информирования об уведомлениях, для этого используются push-уведомления, если установлено мобильное приложение Госуслуг, и email-уведомления, если пользователь не отказался от них в настройках.

«Реальное время» запросило «Почту России», почему протоколы о нарушениях ПДД не доходят до сайта «Госуслуги РФ» — по получении мы опубликуем ответ.

В республиканском же управлении ГИБДД МВД по РТ подтвердили, что согласно упомянутому выше 947-му правительственному постановлению, остался единственный путь направления постановлений: ГИБДД передает их в электронном виде агрегатору почтовой связи (почте России), которая во взаимодействии с порталом «Госуслуги РФ» пересылает эти постановления в личные кабинеты пользователей портала, имеющих подтвержденные учетные записи ЕСИА, а постановления, адресованные тем, кто на портале госуслуг не зарегистрирован, распечатывает и отправляет в конвертах. И не обнадежили на будущее, указав, что раз направление протоколов на портал «Госуслуги РТ» этим постановлением не предусмотрено, то они попросту не вправе посылать их туда, где доступ к ним не представлял сложности.

Фото: auto-pravda.online

Вся надежда — на дипломатию родной Минцифры?

За комментариями о причинах, по которым всеобщая цифровизация толкает водителей в долговую яму, «Реальное время» обратилось также и в республиканскую Минцифру. Там, в отличие от порталов госуслуг, ответили вполне понятно и даже, вопреки ожиданиям, обнадежили:

— Сервис по штрафам ГИБДД на Портале услуг РТ ранее работал через региональную базу Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. Эта система поддерживала рассылку уведомлений (постановлений) и предоставляла фотофакт нарушения. Летом 2021 года в региональной системе участились сбои, пользователи Госуслуг РТ жаловались, что видят уже оплаченные штрафы, новые штрафы появлялись с большим запозданием. В сентябре Госавтоинспекция приняла решение отключить региональную систему. В данный момент команда разработки Госуслуг РТ полностью переделывает сервис ГИБДД путем интеграции с федеральными системами. Оплата штрафов уже восстановлена, до конца года планируется завершить работы по доставке пользователям уведомлений о новых штрафах. Что касается фотофиксации, тут прогнозы неутешительные, на данный момент доступ к необходимой федеральной системе нам не предоставляется, продолжаем дипломатические активности в данном направлении.

«Государству это выгодно, автовладельцу — нет»

— Новый порядок крайне невыгоден автовладельцам, — считает юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем. — Человек имел возможность уплатить штраф с пятидесятипроцентной скидкой, а сейчас шансы узнать о нем вовремя и сэкономить резко уменьшились. Зато это очень выгодно государству — появилась возможность собирать вдвое больше денег. При этом в системе передачи информации появилась необязательная, по сути, лишняя прокладка в виде «Почты России» — что мешало состыковать базы данных напрямую? Так было бы надежнее и экономнее…

По мнению Копвиллема, изменить новый, неудобный порядок вполне реально. Например, можно обратиться к депутатам от Татарстана в Госдуме, чтобы они выступили с инициативой об изменении порядка утвержденного правительственным постановлением:



— Достаточно внести в него один пункт — об обязательной пересылке электронного постановления о штрафе с результатами фотофиксации на указанный владельцем автомобиля электронный адрес — и проблема будет решена. Обосновать внесение изменений легко: пользователям неудобно.