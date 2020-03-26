Доменная зона .tatar: пик регистраций прошел в 2016 году, теперь — стагнация

В данный момент в «национальной» доменной зоне .tatar активны всего 904 домена

Пять лет назад, в марте 2015 года, стартовала свободная регистрация доменных имен в зоне .tatar. Как выяснило «Реальное время», сейчас в ней активны порядка тысячи доменных имен, а эксперты отмечают стагнацию в части регистраций. При этом собеседники нашего издания напоминают об «имиджевости» проекта и его узкой специализации, а также призывают активнее просвещать представителей бизнеса в регионе для подогрева интереса к домену.

Больше тысячи доменных имен и высокий показатель продления

Домен .tatar позиционируется, как национально-культурный проект, ориентированный на представителей татарского сообщества, проживающих не только на территории Татарстана или в пределах Российской Федерации, но в любом государстве.

По факту, регистрация в этой зоне началась в августе 2014 года, однако первые три этапа предъявляли к пользователям специальные требования в виде особого статуса (СМИ, НКО, госучреждения, органы государственной или муниципальной власти республики).

Свободная регистрация стартовала позже, 23 марта 2015 года, при этом интернет-проекты все же должны были выполнить одно условие, которое заключалось в соответствии миссии и ценностям национально-культурного домена.

— По итогам 2019 года в домене .tatar зарегистрировано свыше одной тысячи доменных имен, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ. — Показатель продления доменов в 2019 году остается стабильно высоким и держится на отметке 80%. Это очень высокий показатель для новых доменов верхнего уровня: согласно аналитическим данным, в среднем коэффициент продления в новых доменах верхнего уровня составляет 50—70%.

По итогам 2019 года в домене .tatar зарегистрировано свыше одной тысячи доменных имен, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ. Фото inkazan.ru

Также министерство уточняет, что среди зарегистрированных доменов 7% перешагнули возраст в пять лет, 43% имеют возраст более четырех лет. При этом 62% зарегистрировано исключительно татарстанскими организациями.

От пика регистраций к стагнации

Официальными регистраторами в зоне .tatar являются пять компаний. Большая часть доменов (470) находится на обслуживании в REG.RU. Как рассказал «Реальному времени» менеджер по продуктам этого хостинг-провайдера и регистратора доменов Антон Бобков, в данный момент в .tatar активны 904 домена, а всего за 5 лет было зарегистрировано порядка нескольких тысяч доменов, однако часть из них владельцы продлевать не стали.

— Пик регистраций в доменной зоне .tatar пришелся на май 2016 года — свыше 1 100 регистраций. После чего последовало плавное снижение. В 2019 году в зоне .tatar скорее наблюдается стагнация: особых изменений не происходило ни в сторону роста, ни в сторону снижения, — поделился статистикой эксперт.

Стоимость регистрации в доменной зоне .tatar составляет порядка 500 рублей. По словам Антона Бобкова, цена достаточно демократичная, «в сравнении с другими новыми доменными зонами, где регистрации могут достигать нескольких тысяч рублей и выше».

Риски запуска зоны .tatar

Озвученные цифры могут показаться достаточно скромными на фоне того, что в 2015 году сообщалось о регистрации на домене «нескольких десятков тысяч» пользователей. «Реальное время» обратилось к экспертам с просьбой прокомментировать свежую статистику.

— Мой ответ, пожалуй, будет неоднозначным, так как изначальное управление процессом запуска доменного имени представляло собой определенные риски. Во-первых, доменные зоны, состоящие не из двух букв всегда менее популярны, а следовательно перспектива роста спроса на них тоже скорее всего нелинейна. Для понимания задайте себе вопрос — сколько других доменных зон не из двух букв вам часто попадается в сети? Во-вторых, для того, чтобы эта доменная зона работала и развивалась, необходимо привлекать профессиональных регистраторов к управлению этим процессом, что по моей информации не было реализовано в должной мере, — высказался директор казанского IT-парка Антон Грачев.

При этом спикер отмечает, что в какой-то мере свою задачу данная доменная зона все же выполняет, так как «цифры далеко не обязательно характеризуют популярность доменной зоны в целом».

Имиджевый проект республики и работа с бизнесом

— Доменная зона .tatar — это имиджевый проект Татарстана, который, во-первых, направлен на национальную идентификацию сообществ и организаций в сети Интернет и продвижение национальной культуры, во-вторых, на позиционирование Татарстана как IT-региона. В этой связи, глобально само создание доменной зоны .tatar, это стало успехом для нашего региона, — считает генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов — Национальные проекты и локальные органы власти активно регистрировались в новой доменной зоне. Понятно, что большинство активных сегодня доменов .tatar не существует самостоятельно, они являются редиректом на более популярный ресурс в доменной зоне .ru. Такая ситуация характерна не только для доменной зоны .tatar. Крупным организациям, бизнесу важно зарегистрироваться на большинстве существующих доменов, чтобы предотвратить несанкционированное использование бренда и создание фейковых страниц, которые могут нанести серьезный репутационный удар.

В свою очередь, Бобков обращает внимание на то, что это узкоспециализированный домен, направленный на один регион, что изначально ограничивает круг его потенциальных пользователей.

— Не стоит ожидать одномоментного исчезновения доменной зоны .tatar, равно как и резкого скачка регистраций в ней. Однако, на мой взгляд, дополнительные просветительские работы среди представителей бизнеса в регионе (как одной из проактивных аудиторий в интернете) со стороны регистратуры .tatar могли бы повлиять на положительную динамику регистраций, — резюмирует эксперт.