Татарстанцы смогут общаться с управляющими компаниями через приложение

Чаты с УК и дворовые сообщества

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане создадут новую информационную систему (ИС) для вовлечения граждан в процессы развития и благоустройства окружающей среды. Заказчиком работ выступает ГУП «Центр информационных технологий РТ». Начальная цена тендера — 48 миллионов рублей.

Подрядчика выберут 26 октября. Система должна быть создана в минимальные сроки — до 15 декабря 2020 года. Исполнитель обязан гарантировать, что созданное программное обеспечение ИС будет функционировать не менее одного года с даты подписания договора. При этом заказчик допускает незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для получения результатов от эксплуатации системы. Срок хранения данных системы должен составлять 5 лет. В ней одновременно будут работать до пяти тысяч пользователей.

Для создания системы привлекут большую команду IT-специалистов, в том числе iOS- и Andrоid-разработчиков. Это говорит о том, что система также появится и на этих двух популярных мобильных платформах.

Помимо привлечения граждан система должна решить следующие моменты:

упростить взаимодействие жителей с управляющими компаниями и сбор их мнений;

интегрировать малый бизнес в городскую среду и стимулировать его на повышение качества оказываемых услуг;

­ формировать локальные сообщества во дворах жилых кварталов.

В итоге должны быть автоматизированы выдвижение и отслеживание инициатив по улучшению и благоустройству окружающей среды, создание чатов дворов, проведение голосований и опросов жителей, а также взаимодействие жителей с управляющими компаниями и бизнесом.

Платформа имеет несколько модулей:



«Мой двор» (главная страница) — отображает информацию из других модулей в виде виджетов, организованных как новостная лента;

«Профиль жителя» — содержит личные данные пользователя;

«Профиль Коммерческой организации» — через него можно будет отправить сообщение и или позвонить напрямую, организовать, а также указать реакцию на него;

«Чаты» — для организации общения соседей между собой и с управляющей компанией;

«Идеи» — для создания объявлений пользователями и отправка его в чат, а также акции;

«Авторизация» — для авторизации и аутентификации данных пользователей. Зарегистрироваться можно будет по номеру телефона с использованием смс-подтверждения номера телефона или через цифровой профиль физлица;

«Профиль УК», предназначенный для взаимодействия с жителями, обработку заявок от жителей.

«Приложение выходит за рамки простого цифрового сервиса»

Как выяснилось, речь идет о суперсервисе «Я — гражданин», которые создается для приема инициатив жителей республики в сфере благоустройства городской среды, дворов и общественных пространств.



В Минцифре Татарстана пояснили, что приложение станет «инструментом добрососедства, образования внутридомового комьюнити и директивных инициатив для управляющей компании дома». По словам разработчиков, приложение выйдет за рамки простого цифрового сервиса и возьмет на себя объединяющую функцию между жителями, локальным бизнесом, ЖКХ и государством.

— Разрабатываемый сервис «Я-гражданин» станет первой в России инновационной цифровой платформой, которая объединит жителей, бизнес и государство в одном виртуальном пространстве, — отметили в Минцифре РТ, — В приложении предприниматели смогут использовать гиперлокальный таргетинг, создавать акции, получать верифицированный рейтинг и видеть обратную связь от реальных клиентов — местных жителей. В суперсервисе не будет внутренних ботов и накруток, так как пользоваться им смогут только реальные жители, зарегистрированные в ЕСИА. Это выгодно отличает приложение от чатов в мессенджерах, в которых из-за большого объема информации невозможно увидеть реальные проблемы и темы, волнующие жителей.

«Я гражданин» выйдет «на бой» в начале 2021 года

Авторы инициативы рассказали подробнее о гиперлокальности в сервисе и о том, как это работает. «В доме, где находится ваш бизнес, а также в соседних домах, проживают люди, которые смогут сразу же узнать про вас, ваши активности и акции с помощью нашего приложения. Такой гиперлокальности нет ни в одной социальной сети, а также иных суперсервисах» — уверяют они.

— В приложении жителям можно будет объединяться по интересам, получать актуальную информацию от УК. Мы постараемся расширить зону комфорта до масштабов двора, предоставим простые рычаги влияния на окружающее пространство, сместим фокус с негатива в сторону инициативности и добрососедства, а также добавим элементы геймификации, — добавили в Минцифре.



Планируется, что сервис будет состоять из нескольких блоков: «Локальные сообщества», «Инициативы», «Голосование и опросы», «Интеграция с бизнесом» и «Управляющие компании». К работе над проектом привлекут 17 специалистов, кроме iOS- и Android-разработчиков — это будут дизайнеры и инженеры тестирования. Сообщается, что разрабатываемый сервис пройдет тестовой контур в этом году и «на бой» выйдет уже в начале 2021 года.

Дарья Пинегина