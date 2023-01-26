«Мы фактически столкнулись с необъявленной кибервойной»

Татарстан подвел итоги Года цифровизации: интернет в отдаленные села, дефицит кадров и новый завод ICL

Фото: Динар Фатыхов

Президент Татарстана выступил в поддержку татарстанского производителя ICL, попросившего федеральные льготные кредиты для разработки отечественного ПО. Тему поддержки IT-компаний обсудили на итоговой коллегии Минцифры РТ. Рустам Минниханов также был вдохновлен практическими результатами проекта «Безопасный город», чьи видеокамеры сдерживают «криминалитет», и дал согласие на строительство нового здания техникума информационных технологий и связи в Казани.

IT-индустрия после 24 февраля: первые эскизы



«У 80% иностранного софта есть российские аналоги», — c завидной смелостью уверял глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, выступая на заседании правительства в IT-парке им. Рамеева в центре Казани. Здесь сегодня днем президент Рустам Минниханов принимал большой отчет министра цифрового развития об итогах 2022 года, объявленного Годом цифровизации в Татарстане. Особый статус отчетной коллегии обязал собраться на расширенном заседании правительства всех отраслевых министров и руководителей ведомств.

Айрат Хайруллин дипломатично обошел то, что с началом СВО отечественный IT-рынок покинули почти 80% иностранных компаний. И сосредоточился на том, как придется перестраиваться бизнесу в республике после ухода зарубежных игроков. Но прежде дал общую характеристику ситуации. По его словам, численность IT-компаний выросла — до 3 049 (плюс 95 новых компаний), и наибольший прирост происходит в ОЭЗ «Иннополис». Выручка IT-индустрии выросла до 150 млрд рублей, сообщил министр.

Если кратко, то главные итоги отрасли таковы. Общий объем инвестиций в развитие сетей мобильной связи в Татарстане составил 1,6 млрд рублей, поддержано создание новых государственных инфраструктурных IT-проектов на 3,5 млрд рублей, 46 компаний Татарстана получили финансовую помощь на 740 млн рублей, создана Единая цифровая платформа Республики Татарстан, которая уже позволила сократить расходы на разработку электронных услуг в 4 раза и сроки внедрения — в 5 раз.



Общий объем инвестиций в развитие сетей мобильной связи в Татарстане составил 1,6 млрд рублей

Особая гордость министерства — высокий уровень проникновения широкополосного интернета в республике. В крупных городах и районных центрах он достигает 79%, но в сельской глубинке его недостаточно. Для устранения несправедливости Айрат Хайруллин предложил внедрить программу по прокладке интернета в населенных пунктах от 300 до 500 человек.

«Совместное использование», или Как сотовым операторам обновлять станции

При этом министр высказал беспокойство уровнем проникновения сотовой связи вдоль автомобильных дорог. Для этого сотовым операторам предстоит закупить 350 базовых станций и 750 модернизировать. По словам Хайруллина, МТС установила 10 станций вдоль М-7, чего недостаточно, а «Вымпелкому» придется заниматься оснащением трассы Казань — Альметьевск — Бавлы. Но есть ли возможность приобретать станции у западных поставщиков, как всегда делали сотовые операторы? В качестве возможного решения Айрат Хайруллин предложил компаниям прибегнуть к «совместному использованию оборудования». Зато поблажек в переносе воздушных сетей под землю не будет. Министр продемонстрировал задания, кто сколько смог «убрать». Оказалось, что больше всех убрал МТС — 61,8 км.

Новое дыхание получит проект «Безопасный город», предусматривающий оснащение городского пространства видеокамерами наблюдения. До сих пор их устанавливали в Казани. В будущем году количество камер увеличится в девяти крупных городах республики (до 1 127). Всего в Татарстане работает 99 тысяч камер видеонаблюдения, благодаря которым удается раскрывать большую часть преступлений.

Айрат Хайруллин обеспокоен нехваткой кадров: ежегодно республике нужно около 10 тысяч специалистов, а выпускается вдвое меньше. Для ускоренной подготовки кадров предложил построить в Казани новое здание техникума информационных технологий и связи.

Айрат Хайруллин обеспокоен нехваткой кадров: ежегодно республике нужно около 10 тысяч специалистов, а выпускается вдвое меньше

В условиях необъявленной кибервойны



В прошлом году на первом плане большинства татарстанских компаний оказалась защита от хакерских атак IT-инфраструктуры. Айрат Хайруллин сообщил, что в прошлом году Центр предотвращения кибератак отразил 380 тысяч инцидентов — в 10 раз больше, чем в 2021 году. Именно своевременность создания Центра в республике позволила отразить DDoS-атаки без остановки работы информационной инфраструктуры, отметил он.

При этом спектр атак оказался безграничным, поэтому без специальных защитных решений справиться с современными киберугрозами невозможно, пояснил позднее глава компании Innostage Айдар Гузаиров:

— Мы фактически столкнулись с необъявленной кибервойной, так как по итогам года около 10% всех мировых атак пришлось на интернет-пространство России. Мне кажется, что ни для кого ни секрет, что цель этих атак — нанести максимальный ущерб. Есть масса украинских и проукраинских телеграм-каналов, где собирают армию хакеров-активистов. Наверное, не все из них являются профессиональными хакерами, но в этих телеграм-каналах просто объясняют, что делать, чтобы вызвать ту же DDOS-атаку. Поэтому любой желающий мог воспользоваться инструкцией и начать атаковать интернет-ресурсы, — рассказал он.

При этом активность киберпреступников заметно снизилась, когда в сентябре начались проблемы с украинской энергетической инфраструктурой. Новый бум произошел под конец года, но они стали точечными и узконаправленными. Причем атаки происходили даже в Новый год, заметил спикер. Специалисты Innostage были включены в оперативный штаб Минцифры России, и они оказались единственной не московской компанией.

Без специальных защитных решений справиться с современными киберугрозами невозможно, пояснил Айдар Гузаиров

В условиях необъявленной кибервойны Innostage готовила специалистов для борьбы с хакерами с режиме реального времени. А компаний с подобными компетенциями очень и очень немного.

Глава АО «БАРС Груп» Тимур Ахмеров согласился с тем, что кибербезопасности государственной информационной системы пришлось уделять большое внимание во всех регионах:

— Этот вопрос поднимался и на федеральном уровне. Безусловно, такие инциденты случаются, но в рамках своих информационных систем мы выстраиваем защиту. В нашей платформе заложены программные решения. Мы уделяем большое внимание регламентированию задач в системе защиты, делаем все необходимое для работы ресурсов в штатном режиме, что позволяет избежать инцидентов.

Иннополис в условиях ухода зарубежных гигантов показал небывалый рост выручки. По прогнозу Романа Шайхутдинова, выручка всех 542 компаний составит более 39 млрд рублей. Это на 36,5% больше, чем в 2021 году. «Но больше всего возросло федеральное финансирование — на 65%, до 7,34 млрд рублей», — уточнил вице-премьер. Еще больше увеличилась выручка резидентов и компаний-партнеров ОЭЗ «Иннополис» — более 58 млрд рублей.

По прогнозу Романа Шайхутдинова, выручка всех 542 компаний составит более 39 млрд рублей

«Росэнергоатом» успел отстроить первую стойку

Важным событием станет введение в этом году первой очереди ЦОД «Иннополис». Его строительство ведет «Росэнергоатом», мощность — 1000 стоек.

— В 2022 году «Росэнергоатом» завершил проектирование и приступил к строительству Центра обработки и хранения данных в Иннополисе, — рассказал Роман Шайхутдинов. — В декабре текущего года ожидается ввод в эксплуатацию первого из двух блоков площадью 7,5 тыс. кв. м на 1000 стоек. Компания уже принимает заявки и ведет переговоры по предоставлению ресурсов ЦОД с потенциальными пользователями.

«Росэнергоатом» входит в топ-10 крупнейших операторов ЦОД России. В его ведении находится Xelent, один из крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга на 954 стойки, и ЦОД StoreData на 160 стоек в Москве, который будет специализироваться на предоставлении кастомизированных услуг для клиентов. В прошлом году соглашения на резерв 500 стоек под свои нужды подписали «ИТ-Парк», Stack Kazan, Университет управления ТИСБИ.

Виктор Дьячков: нет доступного кредита

Председатель совета директоров ICL Виктор Дьячков, выступая на коллегии, сообщил, что быстро занять освобождающиеся ниши по замещению зарубежного софта не удается:

— Мы сами инвестируем в разработку программных продуктов. У нас более 30 продуктов, которые требуют более 500 млн рублей инвестиций. А доступного кредита, чтобы можно было проводить такие работы, нет. К сожалению, нет льгот для инвестиций в разработку ПО.

Дьячков отметил, что «льготное кредитование для разработки импортозамещающего ПО может стать реальностью, и процесс ускорится»

По его словам, в течение года компания пыталась попасть в федеральные программы по получению льготных кредитов до 5 млрд рублей, но не смогла: «Мы потратили много времени, но получить реальную поддержку не удалось. Айрат Ринатович, прошу помочь нам», — обратился он к министру. Дьячков отметил, что «льготное кредитование для разработки импортозамещающего ПО может стать реальностью, и процесс ускорится».

Основатель ICL сообщил, что в этом году будет построен завод материнских плат мощностью 1 млн штук. Это позволит занять 10% рынка в области производства оборудования.

Глава Ассоциации содействия цифровому развитию РТ Рифкат Минниханов обратил внимание на необходимость унификации новых цифровых решений, чтобы эксплуатировать в едином протоколе. По его словам, новые программные продукты внедряются без учета существующих решений, что нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Рифкат Минниханов: среди студентов появились миллионеры

В продолжение темы глава ассоциации призвал более тщательно относиться к выбору подрядчиков для модернизации государственных информационных систем. Он привел в пример случай, когда специалисты из Хабаровска выиграли закупку на модернизацию сложной системы за 4 дня, которая ранее была разработана казанским АО «БАРС Груп».

— Это несмотря на то, что еще в 2020 году президентом республики была поставлена задача разработки порядка привлечения нереспубликанских компаний к созданию, модернизации государственных систем, — отметил Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов обратил внимание на необходимость унификации новых цифровых решений, чтобы эксплуатировать в едином протоколе

По его словам, результат закупки так и не достигнут. Не обошел он и проблему студенческих стартапов. Во-первых, разработки молодых ребят не загружаются в платформу: гранты раздавали, а учета, кроме экселевской таблицы, не было, так что среди них появилось немало миллионеров. Во-вторых, некоторые стартапы не имеют коммерческого применения и «оторваны от реальных потребностей рынка». Тем не менее третья волна конкурсного отбора будет вскоре объявлена, а Иннополис и IT-парк должны активизировать работу в этом направлении.

В заключительном слове президент Татарстана выступил в поддержку татарстанского производителя, попросившего федеральные льготные кредиты для разработки отечественного ПО.

— С одной стороны, тяжело, а с другой — все рынки открыты для нас. Главное, что ICL есть, но он нуждается в федеральной и нашей поддержке, — заключил Рустам Минниханов.