Выезд за город, неправильный формат данных, отсутствие прописки: Минцифры отвечает на вопросы о SMS-пропусках

Фото: Максим Платонов

За 2 недели действия татарстанский сервис получения SMS-пропусков для выхода из дома претерпел несколько изменений и заработал в полную силу. При этом жители республики по-прежнему сталкиваются с определенными трудностями в процессе использования системы. «Реальное время» собрало наиболее популярные вопросы татарстанцев, касающиеся сервиса, и ответило на них вместе с Минцифры РТ.

Обновления системы

1 апреля в Татарстане начала работать система получения SMS-пропусков на выход из дома. Спустя 4 дня с момента запуска разработчики решили упростить ее и внести несколько изменений.

Во-первых, заметно сократился текст сообщения для регистрации в системе. Теперь житель республики должен отправить SMS на короткий номер 2590 следующего содержания: «Регистрация#серия и номер паспорта» (без пробелов). Гражданин другой страны в качестве документа должен использовать вид на жительство, миграционную карту или визу.

После прохождения регистрации необходимо отправить на 2590 сообщение с номером цели из перечня (к примеру: «Цель 1»). В ответ вы получите SMS с уникальным кодом на выход и можете спокойно идти по своим делам. Отметим, что власти республики недавно увеличили время действия пропуска на поездку на дачу с одного до двух часов, а на переезд на новое место жительство выделили до шести часов. При этом количество разрешений на последнюю цель ограничили до одного в 3 дня.

Также у пользователей есть возможность пройти регистрацию через веб-интерфейс на специальном сайте covid19.tatarstan.ru. В случае возникновения трудностей татарстанцам предлагается обратиться по телефону горячей линии 8 800 250-90-33, которая оперативно решает проблемы, связанные с системой SMS-пропусков.

Сообщения без ответа и вопрос регистрации

— Не снизит ли эффективность системы отсутствие указания фактического адреса проживания (места самоизоляции) при регистрации? И не возникнет ли теперь проблем с регистрацией у тех, кто не имеет татарстанской прописки?



— Главное иметь пропуск, в котором указана цель. А находиться рядом с домом можно и без пропуска, согласно перечню постановления Кабинета министров РТ. Только при запросе «Цель 9» житель должен будет указать новый адрес самоизоляции. Что касается второго вопроса, то ограничений по прописке нет. — При попытке регистрации в системе в ответ приходит сообщение: «Неправильный формат данных». Вводил все по инструкции. Что делать?



— Необходимо еще раз проверить данные. Иногда пользователи вместо # ставят двоеточие. Или ставят пробелы там, где не нужно. Также можно попробовать отправить SMS-сообщение на номер 8939-509-25-90, вместо короткого 2590. — Почему такие длительные задержки ответа от системы (ждал порядка трех часов)?



— В первые дни работы системы у людей возникали определенные трудности при оформлении SMS-пропусков. Была большая нагрузка на стороне операторов связи. Специалисты Минцифры РТ провели необходимую работу. В настоящее время среднее время получения кода идентификации — 56 секунд (в 90% запросов сообщение приходит в пределах 20 секунд). На всякий случай можно продублировать сообщение на номер 8939-509-25-90. — Когда закончится тестовый режим работы сервиса и проблемы исчезнут?



— Система уже работает в полном режиме. На четвертый день работы системы в ней за сутки прошли регистрацию почти 100 тысяч человек. Общее количество пользователей на четвертый день работы — 285 тысяч человек. — Я беспокоюсь за безопасность персональных данных. У нас постоянные утечки происходят — то у банков, то у госорганов. Как обеспечивается защита этой системы? Почему я не должен бояться?



— Система SMS-информирования развернута в приватном облаке ABCloud, созданным в прошлом году Ак Барс Банком в кооперации с группой компаний «Татнефть». Наличие внутри республики безопасной облачной инфраструктуры для работы с персональными данными жителей Татарстана было ключевым фактором при выборе варианта реализации цифрового пропуска.

Фото Максима Платонова

Загородные поездки



— Выпустят ли меня сотрудники ДПС из Казани, если я укажу в SMS-системе, что меняю место проживания (я хочу уехать в другой город республики до конца карантина)? И что делать, если ехать до пункта назначения 3 часа, а разрешение система дает на час?



— Необходимо выбрать «Цель 9». Сейчас время действия пропуска продлили до шести часов. — Что делать, если на несколько дней покидаешь город? Уезжаешь в деревню или на дачу на неделю? Как потом обратно вернуться? Так же с SMS-сообщением?



— Необходимо отправить SMS с текстом «Цель 9». При возвращении также необходимо оформить цифровой пропуск. — Я живу в Казани, а мой близкий родственник живет за городом. Как мне получить разрешение для выезда на машине, чтобы навещать его и как часто это можно делать?



— Необходимо оформить пропуск с указанием «Цель 6». Он действует в течение двух часов. В сутки можно оформлять не более двух пропусков.