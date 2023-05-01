«Татлизинг» отреставрирует здание главпочтамта в центре Казани

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Контракт подешевел более чем на полмиллиона

Ремонтом и реставрацией здания по ул. Кремлевской, 8 в Казани, где располагается Минцифры Татарстана, займется ГУП «Татлизинг», выяснило «Реальное время». Контракт с предприятием, принадлежащим Минземуществу республики, Главное инвестиционно-строительное управление региона заключило на 120,8 миллиона рублей.

В ходе тендера его стоимость снизилась на 607,1 тысячи рублей. Начальная цена контракта, объявленная ГИСУ Татарстана, составляла 121,4 миллиона рублей. Профинансируют работы по обновлению исторического объекта в центре Казани из республиканского бюджета.

Всего на участие в тендере заявились два конкурсанта. Оба запросили за свои услуги одинаковые до копеек суммы.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Общее состояние здания по Кремлевской, 8 оценивается как удовлетворительное. Подрядчик по заданию Главинвестстроя Татарстана должен выполнить в нем строительно-монтажные и прочие работы по ремонту и реставрации, в том числе установку и монтаж оборудования. Эксперты, например, рекомендовали восстановить рустовку, следы которой обнаружили при устройстве зондажей в первом этаже здания. Для этого рабочим потребуется расширить существующий слой штукатурки до глубины в 3 м.

Вместе с эти специалисты, чтобы привести объект культурного наследия к историческому облику, указали на необходимость рассмотреть возможность замены заполнений проемов на аналогичные подлинным. Завершить все работы в здании на одной из главных улиц Казани хотят до начала зимы.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Ремонтные работы на объекте уже проводились, но десять лет назад. В 2013—2014 годах специалисты заменили кровлю, часть окон и перекрасили фасады.

Образец торгового дома начала XX века

Дом по ул. Кремлевской, 8 в Казани признан объектом культурного наследия республиканского значения — это образец торгового дома начала прошлого века. Стиль его эксперты определяют как неоклассицизм с элементами модерна. Известен объект как «Здание главпочтамта, 1913, арх. В.А. Трофимов, Ф.П. Гаврилов». К слову, почта в нем располагается и по сей день.

На месте современного объекта в начале XIX века было построен дом Геронтьевых, но затем в 1842 году случился пожар, после которого его владелица заново отстроила обгоревший двухэтажный дом в семь окон по фасаду по проекту архитектора П. Г. Пятницкого. В 1862-м была надстроена правая часть дома, в которой располагался магазин, и второй этаж с четырьмя арочными окнами. В 1877 объект приобрел купец М. Ф. Сапожников.



— В карнизной части поздний штукатурный слой следует отбить для раскрытия подлинного подкарнизного пространства с надписью «Сапожниковъ. Торговый домъ». В случае утраты подлинной надписи ее следует воссоздать на основании исторических фотоматериалов, — рекомендовали эксперты, которое обследовали объект.

Скриншот документации

Согласно документации, двухэтажный дом, состоящий из двух частей, перестроили в 1913 году и надстроили двумя этажами. Наиболее ранняя — левая, в семь окон по фасаду, в первой половине XIX века являлась основным объемом усадьбы, состоявшей из жилого дома и каменных служб во дворе. Нижний этаж — служебно-хозяйственный, на что указывают своды в интерьерах, верхний — жилой, в анфиладным расположением комнат.

Из воспоминаний редактора будущей «Красной Татарии» Юрия Фемидина известно, что в 1919 году в годы Гражданской войны здание подверглось обстрелам. В результате повреждения получила стена по ул. Кремлевской.

В годы Гражданской войны в здании некоторое время здесь располагалась редакция «Знамени революции». В 1930-е в здании обосновалась редакция информационного агентства ТатРОСТА и почта. В годы Великой Отечественной войны его помещения приспособили под госпиталь.



Как указали при обследовании объекта, композиция современного фасада здания симметрична. Центральная часть выделена ризалитом с портиком входной группы на двух колоннах. У первого этажа витринные окна, обрамленные наличниками с несложным профилем, а фасад второго и третьего этажей равномерно раскрепован рядами прямоугольных окон, обрамленных архивольтами, опирающимися на пилястры.

Под окнами второго этажа здания есть филенки. По горизонтали фасад расчленен междуэтажным поясом, здание завершает также профилированный карниз. Дворовый фасад из архитектурных элементов имеет междуэтажный пояс и венчающий карниз.

Скриншот документации

Стоит также отметить, что здание располагается на территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место: Культурный слой исторического центра города Казани, XI—XVIII вв.» и входит в границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского Кремля, XVI—XVIII вв.», включенного в список Всемирного наследия.



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Татьяна Демина