В Татарстане начнут производить собственные базовые станции сотовой связи

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане планируют начать производить базовые станции сотовой связи. Об этом на коллегии заявил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин.

Министр рассказал, что для запуска производства в регионе есть все предпосылки. Речь идет о научной базе КНИТУ-КАИ, подразделениях «Концерна Радиоэлектронные технологии» и «Ростеха», которые сделали прототип 4G-станции.

При этом производить станции начнут не раньше 2025 года. В то же время сроки могут быть сдвинуты, уточнил Айрат Хайруллин. Он считает, что для успеха необходимо гарантировать спрос со стороны операторов.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Также Айрат Хайруллин рассказал, что объем инвестиций операторов мобильной связи в развитие инфраструктуры в этом году в Татарстане будет на уровне предыдущего года и составит более 2 млрд рублей. За первое полугодие 2023 года установлено и модернизировано 914 базовых станций.

Интернетом в Татарстане в 2022 году пользовались 95,6% татарстанцев. Это больше, чем в целом по стране, на 24%. При этом чуть меньше 41% сельчан в республике заказывали через интернет товары и услуги. Такой же возможностью воспользовались 71,8% горожан.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов