Айрат Хайруллин: «Проблем со связью в Татарстане нет — есть локальные истории»

В Минцифре республики подвели итоги работы ведомства за 9 месяцев и обозначили основные приоритеты

В Минцифре Татарстана провели коллегию по итогам 9 месяцев текущего года, посвященную качеству связи в республике. Как оказалось, уровень покрытия сетями сотовой связи в республике составляет 99,8%, однако «белые пятна» — в ряде населенных пунктов и на трассах — все еще остаются. В частности, в 22 населенных пунктах (1 067 человек) Татарстана до сих пор покрытие мобильной связи отсутствует полностью. По какой причине — выясняло «Реальное время».

Связь как показатель качества жизни

Коллегия Минцифры РТ, посвященная вопросу качества связи в республике, прошла на базе казанского IT-парка. С основным докладом, подводящим итоги 9 месяцев работы министерства в 2019 году, выступил замглавы министерства Альберт Яковлев. Его шеф высказался о результатах работы чуть позже.

Как сообщил спикер, количество активных абонентов мобильной связи в Татарстане выросло на 3,1% и на данный момент составляет 7,4 млн человек. Также увеличилось число абонентов, активно пользующихся мобильным интернетом — на 11,2% — и составило 3,8 млн человек.

— Высокий уровень проникновения мобильной связи в городе является одним из наиболее ощутимых индикаторов качества жизни. В том числе от качества связи складывается впечатление горожан и гостей города о Казани, — выступил Альберт Яковлев. — На базе министерства был создан оперативный штаб, им еженедельно проводятся заседания по качеству мобильной связи, и уже были выявлены причины возникновения проблем со связью в Казани.

Как сообщил Яковлев, количество активных абонентов мобильной связи в Татарстане выросло на 3,1% и на данный момент составляет 7,4 млн человек

Основными причинами, по словам замминистра, являются охранные зоны объектов культурного наследия, а также стоимость аренды земли. Дело в том, что, согласно законодательству, в центральной части Казани и ряде других территорий запрещено размещение антенных опор базовых станций сотовой связи.

Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин сообщил, что для решения этого вопроса был разработан специальный дизайн опор, которые было бы позволительно установить на данных территориях. Отметим, что сейчас Комитет по охране объектов культурного наследия РТ вносит в проект свои коррективы.

Что касается второй проблемы, заключающейся в стоимости аренды земли под размещение опор, то здесь Минцифры РТ работает с исполкомом Казани, а также Минземимущества РТ, дабы сделать процедуру ценообразования более прозрачной.

Белые пятна

Еще одна «головная боль» республиканских «связистов» — покрытие мобильной связи вдоль федеральных автомобильных трасс и железных дорог. Замеры, проведенные оперативным штабом при Минцифры РТ, показали, что наибольшая протяженность дороги с отсутствием связи на трассе М7 относится к операторам «Вымпелком» — 12 км и «Т2 Мобайл» — 10 км. По трассе Казань — Оренбург «просел» оператор ТМТ — 7,5 км, а на трассе Казань — Ульяновск белые пятна имеются у компаний МТС и ТМТ — по 1,6 км.

Также из доклада замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ стало известно, что уровень покрытия связи в республике составляет 99,8%

— В связи с тем, что планы по ликвидации белых пятен на автодорогах приняты не всеми операторами мобильной связи, Минцифры Татарстана направило письма в головные офисы компаний с просьбой включить в инвестиционные планы по развитию сетей обозначенные проблемные участки, — заявил Альберт Яковлев.

Также из доклада замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ стало известно, что уровень покрытия связи в республике составляет 99,8%. При этом в 22 населенных пунктах (1 067 человек) Татарстана до сих пор полностью отсутствует покрытие мобильной связи.

— В числе этих населенных пунктов находятся села: Новое Ямкино, Полянка, Сосновка, Глазово, Дусай, Тюрюш и другие. Хотел бы обратиться к мобильным операторам: это ваши абоненты, наши сограждане. Как бы трудно ни было, необходимо обеспечить покрытие данных зон мобильной связью, — выступил чиновник. — Помимо этого, 107 населенных пунктов (3 097 человек) в Татарстане имеют покрытие только одним оператором связи.

Решить и двигаться вперед

Подводя итоги за 9 месяцев текущего года, Минцифры РТ также проанализировало жалобы на качество услуг мобильной связи: если в прошлом году число обращений составило 334, то в 2019 оно увеличилось до 390.

Если же говорить об услугах проводной связи, то количество жалоб на телефонию в текущем году заметно снизилось, а вот число обращений по поводу проблем с интернетом подросло, достигнув 52 (для сравнения, в прошлом году поступило всего 37 жалоб).

Если же говорить об услугах проводной связи, то количество жалоб на телефонию в текущем году заметно снизилось

— Проблем со связью в Татарстане нет — есть локальные места, истории, которые просто нужно решить и двигаться вперед — к новым технологиям, которые уже стоят на пороге нашей экономики, — подытожил вчерашнее заседание министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

После этого участники коллегии единогласно проголосовали за проектное решение, которое ляжет в основу работы профильного министерства.