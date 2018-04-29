Скандалы недели: крах «Спартака», «Бахетле» против домохозяек и «Кубок Татарина»

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Одной из главных тем для обсуждения на уходящей неделе стала «бархатная революция» в Армении — после десятидневной акции протеста премьер-министр Серж Саргсян подал в отставку. На уровне Татарстана резонанс вызвало заседание Госсовета РТ, на котором депутаты устроили разнос внесенному в ГД РФ предложению о добровольном изучении государственных языков (досталось даже президенту РТ). К сожалению, не обошлось без серьезных происшествий: в ночь на пятницу в Казани произошло ДТП, унесшее жизнь сотрудника ДПС, пытавшегося остановить нарушителя. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

«Ночной таран»

В ночь на 27 апреля в Казани, на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов, произошло ДТП, в котором один сотрудник ГАИ погиб, а второй получил серьезные травмы. По информации источника «Реального времени» в МВД, иномарка попала в поле зрения сотрудников ДПС около часа ночи на улице Восстания: полицейские заметили, что левая сторона серебристого BMW полностью разбита. Внутри находились двое мужчин, лица которых почти полностью скрывали капюшоны.

Завидев инспекторов, водитель попытался свернуть, чтобы уклониться от встречи с ними, а жест пытавшегося остановить машину инспектора проигнорировал и, напротив, резко прибавил скорость. В погоню за нарушителем двинулось несколько экипажей ДПС, и в 01.16 на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградской, проскочив светофор на красный, BMW врезался в двигавшийся ему навстречу со спецсигналами патрульный автомобиль.

Оба инспектора, находившихся в патрульном авто, и водитель BMW были доставлены на скорой в горбольницу №7. Один из инспекторов — Юрий Матренин — получил несовместимые с жизнью травмы и скончался, не приходя в сознание, а его коллега Вячеслав Морозов, госпитализированный в отделение нейрохирургии с черепно-мозговой травмой, находится в удовлетворительном состоянии.

В ночь на 27 апреля в Казани, на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов, произошло ДТП, в котором один сотрудник ГАИ погиб, а второй получил серьезные травмы. Фото из соцсетей

В отношении предполагаемого виновника аварии Артура Сатрутдинова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Отметим, что, по данным «Реального времени», на подозреваемого могут возбудить второе уголовное дело по ст. 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Его расследование могут доверить СУ СКР по РТ. «Героя» тарана отправили под арест.

Депутаты Госсовета РТ взялись отстаивать татарский язык

Мощный резонанс на уходящей неделе вызвало 37-е заседание Госсовета РТ, на котором депутаты устроили разнос внесенному в ГД РФ предложению о добровольном изучении государственных языков. Чиновники категорически высказались о «глупости, нелогичности» и даже «подлости» нового законопроекта. Досталось на сессии Госсовета РТ и его председателю Фариду Мухаметшину с президентом республики Рустамом Миннихановым, которые, по мнению депутатов, могли бы активнее отстаивать татарский язык.

Отметим, что в казанском Кремле ответили на критику Госсовета РТ по языковому вопросу. «Президент с пониманием относится к эмоциональному выступлению депутатов, которые накануне подняли этот вопрос на сессии Госсовета РТ. Президент убежден, что вопросы, касающиеся интересов наций, народов РФ, требуют тщательного взвешивания решений и только после широчайшего обсуждения», — высказала официальную позицию представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Также в интервью «Реальному времени» свое мнение об изучении татарского языка высказал депутат Госсовета РТ Разиль Валеев. С ним вы можете ознакомиться здесь.

Серьезную дискуссию в обществе вызвало заявление владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой о том, что мамы в декрете, пекущие торты на заказ, обирают ее сеть. Фото Олега Тихонова

Муслима Латыпова против instagram-предпринимателей

Серьезную дискуссию в обществе вызвало заявление владелицы «Бахетле» Муслимы Латыповой о том, что мамы в декрете, пекущие торты на заказ, обирают ее сеть. Бизнесвумен назвала их «недобросовестными конкурентами» и «псевдопредпринимателями» и попросила Рустама Минниханова «остановить это», обратившись к нему в рамках восьмого заседания Совета по предпринимательству при президенте РТ.

— Они в соцсетях все заполонили. Они один пирог приготовили, входят в кураж, переманивают специалистов и у нас, добросовестных производителей, забирают объемы. Что только не производят — весь ассортимент «Бахетле»! А в каких условиях? В квартире, гараже, бане. Там ведь есть домашние животные! — возмутилась Латыпова.

Выступление бизнесвумен вызвало резкую критику в соцсетях. Мамочки в декрете, которых обвинили в том, что они создают угрозу крупному бизнесу, возмутились: «Платите не 50 рублей пособия по уходу за ребенком в месяц, а 50 тысяч, тогда будете иметь право бороться с домашними тортами». Стоит заметить, что трудиться женщин заставляет не желание уничтожить крупный бизнес, а элементарная нехватка средств. Государство практически не оказывает декретницам социальной поддержки, а службы соцзащиты советуют им не выпрашивать пособия, а идти «пилить ногти и клеить ресницы».

«Кубок Татарина»

На уходящей неделе весь Татарстан обсуждал победу ХК «Ак Барс» в Кубке Гагарина. Наша команда обыграла в финальной серии со счетом 4:1 московский ЦСКА, считавшийся фаворитом. Подопечным Зинэтулы Билялетдинова для завоевания Кубка понадобилось 1164 минуты и 49 секунд.

Отметим, что это третий Кубок Гагарина и пятое чемпионство в истории казанского клуба. Экспресс-интервью Билялетдинова сразу после победы вы можете прочитать здесь.

552 работника фабрики расписались в получении уведомления об увольнении по сокращению штатов. Фото kazangost.ru



Рухнувший «Спартак» и конкурсное производство в отношении «Ривьеры»

Знаменитую обувную фабрику «Спартак», оказавшуюся невольной жертвой краха «Татфондбанка», все-таки засосало в смертоносную воронку его долговых обязательств. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось в суде признания компании несостоятельным банкротом и введения конкурсного производства для распродажи ее имущества — такое решение приняло первое собрание кредиторов «Спартака» 19 апреля.

К этому моменту 552 работника фабрики расписались в получении уведомления об увольнении по сокращению штатов (до 18 июня они остаются в оплачиваемом простое). Таким образом, предприятие со столетней историей под управлением мусинской УК «Шуз Концепт» прекращает свое существование.

Параллельно с этим история с исками о банкротстве ЗАО «Развлекательный комплекс «Ривьера», начавшаяся еще в прошлом году, получила на уходящей неделе логическое продолжение. Арбитражный суд Татарстана согласился с предложением временного управляющего должника Алексеем Бобровским и принял решение о введении конкурсного производства. Напомним, что в начале года «Татфондбанку» удалось инициировать процедуру наблюдения в отношении развлекательного комплекса. В реестр требований к должнику включились около десятка кредиторов, среди которых и «УК МДМ» с суммой требований почти на 700 млн рублей. Подробности вы можете узнать здесь.

«АСИС инвестом» завладел 25-летний предприниматель, а «Химзавод им. Карпова» принял сына Метшина

На этой неделе «Реальному времени» стало известно о том, что 29-летний Тимур Метшин, старший сын мэра Казани Ильсура Метшина, был избран в совет директоров менделеевского комбината «Химзавод им. Л.Я. Карпова», имеющего ежегодную выручку около 1 млрд рублей. С вхождением в органы управления некогда запущенного химического завода молодой человек, имеющий опыт работы на производстве, продолжит карьеру практического управленца в промышленности. «Впервые об этом назначении слышу, но, похоже, его отправили в ссылку, — смеется Айрат Метшин, брат казанского мэра. — Парню не позавидуешь: придется-таки вытаскивать «бегемота из болота».

В то же время один из крупнейших газотрейдеров, зарегистрированный в РТ, — «АСИС инвест» недавно обзавелся новым совладельцем: 75% компании отошли к 25-летнему казанскому предпринимателю Евгению Захватову. Ранее за ним числились лишь строительные микропредприятия с весьма скромной выручкой, однако именно через них можно проследить партнерские связи ближайших родственников Захватова с главой «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Ханбиковым.

Галявов не теряет надежды, что открытие станции может состояться и 8 мая, так как для этого «у подрядчиков есть все возможности». Фото Дмитрия Резнова

«Дубравную» «отфутболили» к началу мундиаля

«Я уверен, что к чемпионату мира по футболу метростроители сдадут станцию «Дубравная», — назвал новый срок ввода в эксплуатацию подземного долгостроя гендиректор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов, общаясь с журналистами во время недавнего пресс-тура по казанской подземке. Заметим, что в Казани первый матч мундиаля пройдет 16 июня.

При этом Галявов не теряет надежды, что открытие станции может состояться и 8 мая, так как для этого «у подрядчиков есть все возможности». Но с другой стороны, заметил он, эти сроки могут сдвинуться. «Из-за плохих погодных условий подрядчики не успевают довести до конца благоустройство входной зоны. Это 40 тысяч кв. метров. Лучше сразу все эти работы сделать, чем потом доделывать. Вы же сами будете потом жаловаться», — заявил Галявов.

Одним словом, дата открытия снова остается под вопросом. «Если сдадут 8 мая, то приму и начну эксплуатировать. Если сдадут 25-го, то тогда приму и будут эксплуатировать», — сказал в конце концов несколько растерянный Галявов. В итоге на «Дубравную» журналистов не повезли.



АЗС разрешили поднять цены на бензин в Татарстане



Татарстанским нефтедилерам все-таки удалось убедить кабмин в необходимости повышения розничной стоимости бензина. Напомним, в начале апреля, заявив, что достигли «критической ситуации», нефтедилеры обратились в топливную комиссию при правительстве РТ со своими рекомендованными расценками для достижения уровня рентабельности. Так, 92-й предлагали поднять до 41 рубля за литр. Судя по всему, дилеров в кабмине услышали, цены разрешили поднять, хоть и не в тех масштабах, на какие рассчитывали продавцы.

О повышении стало известно еще в пятницу вечером из писем татарстанских руководителей сетей АЗС структурным подразделениям. В частности, с 21 апреля предлагалось установить следующие расценки на заправках: АИ-80 — 36,50 руб./л; АИ-92 —38,20 руб./л; АИ-92 ЭКО — 38,90 руб./л; АИ-95 — 40,90 руб./л; ДТЕ — 40 руб./л; ДТЕ-ЭКО — 41 руб./л; ДТЛ — 40 руб./л; ДТЛ-ЭКО — 41 руб./л.

Татарстанским нефтедилерам все-таки удалось убедить кабмин в необходимости повышения розничной стоимости бензина. Фото Максима Платонова

По данным аналитической службы «Реального времени», за прошедшие две недели 92-й бензин в Казани подорожал на 64 копейки (38,04 руб./л), в Набережных Челнах — на 70 (38,09 руб./л), в Нижнекамске — на 40 (37,80 руб./л), в Альметьевске — на 80 (38,20 руб./л). Другая популярная марка — 95-я — больше чем на рубль выросла в столице нефтяников (Альметьевске), здесь этот вид топлива стоит дороже всего в республике — 40,90 руб./л. Наиболее дорогой в Татарстане дизель продают в автограде — за 40,22 руб./л. Газ и 98-й остались на прежнем уровне.

Разговор с «Усами Хамитова» и новый виток конфликта ТНТ с башкирским народом

Недавнее выступление участника Comedy Club Руслана Белого в Уфе вызвало бурное негодование у башкирской общественности. Шоумен резко высказался о Салавате Юлаеве, башкирском языке и местных девушках. Возмущенные люди в соцсетях требовали от него и его руководства извинений. Помимо этого, во вторник башкирский народ потребовал от руководства республики осудить выступление комика Руслана Белого на федеральном уровне и создать комиссию для придания правовой оценки высказываниям Руслана Белого и дальнейшей передачи в прокуратуру РФ.

Напомним также, что спортсмены бойцовской команды «Тархан» настигли артиста в Ульяновске и пообщались с его директором. Соответствующее видео они выложили в интернете. Основатель и главный тренер бойцовской команды «Тархан» Динар Акмурзин в интервью корреспонденту «Реального времени» подробно рассказал, о чем башкирские парни договорились с москвичами и какая последовала реакция.

Также на этой неделе «Реальное время» пообщалось с создателями самого известного башкирского telegram-канала «Усы Хамитова» об их проекте, группах влияния на них и основном конкуренте. Собеседники в интервью нашей интернет-газете поделились своим мнением о главных действующих лицах политического театра Уфы, оценили медиаполе республики и охарактеризовали некоторые процессы, происходящие в регионе.

Собеседники в интервью нашей интернет-газете поделились своим мнением о главных действующих лицах политического театра Уфы. Фото Тимура Рахматуллина

«Бархатная революция» в Армении и ульяновский «Новичок»

Десятидневные акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении на уходящей неделе дали свой результат — руководитель страны, пообещавший народу в 2015 году, что он не задержится во главе государства еще на один срок, и не выполнивший свое обещание, проработал в должности премьера всего 6 дней и ушел в отставку, признав правоту за лидером оппозиции Николом Пашиняном. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Заметим, что Ереван пышно отмечал отставку премьера — город гудел до самого утра.

Другая новость, затрагивающая международную повестку, связана с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, однако инфоповод возник совсем не в туманном Альбионе, а в Ульяновске. Бурное обсуждение в соцсетях вызвала шутка предпринимателя из Ульяновской области Алексея Якушева: в ответ на «дело Скрипалей» фермер выпустил партию подсолнечного масла под названием «Новичок». Кто-то поспешил прозвать его «ватником», кто-то горячо поддержал, а нашему изданию свой поступок фермер объяснил очень просто:

«Здесь нет никакой пиар-акции — это просто моя шутка. Я вижу, как все это разворачивается — весь этот бред, когда обвиняют, не предъявляя доказательств, требуют сознаться в том, что у нас есть этот «Новичок», когда наши оправдываются и говорят, что давно ликвидировали все химоружие, а им на это отвечают: «Нет, не ликвидировали». На этой волне у меня и возникла идея. Раз они так хотят увидеть этого «Новичка» — я его создам».

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