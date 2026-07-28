Скончался историк и заслуженный деятель науки Татарстана Рамзи Валеев

Он проводил научные исследования по изучению истории национально-революционного движения татар, изучал судьбы интеллигенции и общественно-политических деятелей

Фото: скриншот с сайта КФУ

Сегодня на 89-м году жизни скончался доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Татарстана и заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Рамзи Валеев. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

Валеев родился 7 мая 1937 года в деревне Карашам Татарской АССР. Учился в Казанском университете на историко-филологическом факультете. Его путь в преподавании начался с должности ассистента кафедры философии. В 1992 году Валеев стал профессором кафедры современной отечественной истории исторического факультета.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рамзи Калимович проводил научные исследования по изучению истории национально-революционного движения татар. В сфере его внимания были судьбы татарской интеллигенции и общественно-политических деятелей. Своими оригинальными трудами он заслужил авторитет и признание татарстанского и университетского исторического сообщества, — говорится в сообщении.

В 1981 году Рамзи Валеев был назначен заместителем декана исторического факультета, затем неоднократно избирался деканом. Входил в диссертационный совет по историческим наукам КФУ. Под его руководством были подготовлены и защищены две докторские и более 10 кандидатских диссертаций.

Галия Гарифуллина