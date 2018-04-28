Виновник ночного тарана: «Я хотел только от погони оторваться»

Молодой человек извинился перед родными погибшего сотрудника ГИБДД и заявил, что уже раскаялся в содеянном

Фото: Мария Горожанинова

Перевязанный, весь в ушибах, явился сегодня на избрание себе меры пресечения Артур Сатрутдинов, по вине которого 27 апреля погиб сотрудник ГИБДД. Домашнего ареста он себе не просил, а только извинялся перед родными погибшего и говорил о своем раскаянии. Даже сам молодой человек не нашел объяснений своим действиям в ту ночь. Корреспондент «Реального времени» наблюдала, как нарушителя арестовали до 27 июня, а в коридоре его с ненавистью провожали знакомые, отказавшиеся представляться. Подробности — в нашем материале.

После ДТП пришло раскаяние

Арест 31-летнего Артура Сатрутдинова, протаранившего на мамином BMW автомобиль с сотрудниками ДПС, судья Ольга Мельникова проводила в самом большом зале заседания Советского района. Во всех других журналисты, освещающие резонансное ДТП с трагическим исходом, попросту бы не вместились. Виновник происшествия заходил в зал с опущенной головой — видимо, не хотел засветиться на многочисленных камерах, направленных на него.

Сатрутдинов, который пока носит статус подозреваемого, в ответ на вопросы судьи рассказал, что, оказывается, он вовсе не безработный и трудится монтажником, правда, трудовая характеристика у него отрицательная. С его же слов стало известно, что он разведен и детей на иждивении не имеет. Зато имеет за спиной уголовный срок.

Заседание по его аресту было одним из самых коротких на памяти корреспондента «Реального времени». Следствие попросило арестовать нарушителя до 27 июня, прокуратура ходатайство поддержала.

Сам Сатрутдинов все это время сидел в клетке, низко опустив голову, поэтому присутствующие видели только его макушку. Просить более мягкую меру пресечения он не стал, использовав данное ему слово для того, чтобы рассказать всем, что он раскаивается.

— Я раскаиваюсь в том, что сделал. Полностью, — прозвучал глухой голос по ту сторону «клетки».

Услугой государственного адвоката подозреваемый не воспользовался — его интересы представлял Ринат Гимранов по договору. Без уверенности в голосе он заявил суду, что достаточных оснований для ареста на данный момент не имеется.

— Да, действительно, он имеет непогашенные судимости и подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Вместе с тем данные обстоятельства не могут служить безусловным основанием для избрания в его отношении наиболее строгой меры пресечения. При этом нужно учитывать, что, как пояснил Сатрутдинов, он раскаялся в содеянном, — отметил адвокат. Он попросил Сатрутдинову домашний арест.

«Я извиниться хочу перед всеми»

В ходе процесса Сатрутдинов прятаться от прессы перестал. А в перерыве до объявления решения суда даже раздавал комментарии, которые преимущественно также касались его раскаяния.

Журналистов интересовало, как же вся эта ситуация вообще могла произойти? Но подозреваемый сам не знал ответа на этот вопрос, комментируя, что «нет объяснения этому, вообще нет».

— Я хотел только от погони оторваться, — объяснил свои намерения Сатрутдинов. Ранее сообщалось, что пьяным за рулем он не был. По словам самого нарушителя, и наркотики тогда он тоже не употреблял. Впрочем, насколько известно, медицинское освидетельствование молодого человека не проводилось.

По его словам, убивать сотрудника ГИБДД он не хотел и сейчас пребывает в шоковом состоянии.

— Я извиниться хочу перед всеми. Перед детьми, перед женой. Я извиняюсь, — глухо произнес нарушитель в ответ на вопрос, хочет ли он что-то сказать семье погибшего.

Напомним, что у Юрия Матренина остались жена с двумя дочками 8 и 11 лет. Семья живет в однокомнатной квартире, взятой в соципотеку. В ГИБДД девочек уже взяли под опеку, назвав их дочерьми ГАИ. Пообещали коллеги Метренина и приложить все усилия, чтобы взять расходы семьи на ипотеку на себя.

Решение суда после перерыва было как никогда ожидаемым. Артур Сатрутдинов после заседания отправился в СИЗО-1, где он пробудет до 27 июня. В коридоре его провожали не только журналисты. Отдельной группой нарушителя ждали трое мужчин и одна стройная блондинка в кожаных штанах — на самом заседании эти люди не присутствовали. Наблюдая за тем, как на молодого человека снова надевают наручники и выводят из «клетки», девушка с нескрываемой ненавистью сквозь зубы прошипела: «Скотина!» и, не сдерживая эмоций, замахала в его сторону кулаком. Сатрутдинов своих знакомых узнал и в ответ на гневные жесты даже попытался сам что-то изобразить и ответить блондинке, но был уведен под руки для поездки в СИЗО.