В казанском Кремле ответили на критику Госсовета РТ по языковому вопросу

На брифинге в кабмине представитель казанского Кремля Лилия Галимова высказалась по следам вчерашнего выступления депутатов Госсовета РТ по поводу внесения изменений в закон об образовании:

«Президент с пониманием относится к эмоциональному выступлению депутатов, которые накануне подняли этот вопрос на сессии Госсовета РТ. Президент убежден, что вопросы, касающиеся интересов наций, народов РФ требуют тщательного взвешивания решений и только после широчайшего обсуждения».

Также спикер отметила, что «некоторые горячие головы» публично пытаются увязать языковой вопрос с так называемым «татарстанским сепаратизмом».

«Татарстан является субъектом РФ, а вопрос сохранения языков касается всех регионов. Этот вопрос касается не только татар, поэтому не стоит паразитировать на том, что реально волнует людей», — цитирует Галимову журналист «Реального времени».

На вопрос о том, не противоречит ли позиция депутатов Госсовета РТ позиции президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил на заседании в Йошкар-Оле, Галимова заявила: «Я бы не стала противопоставлять высказывания президента РФ и обращение депутатов Госсовета РТ. Противоречит или нет — юристы должны давать оценку».



Накануне на очередной сессии Госсовета РТ депутаты парламента долго обсуждали законопроект, который должен сделать изучение национальных языков в школах добровольным. В числе прочего депутаты заявили, что президент РТ Рустам Минниханов мог бы проявлять большую активность в этом вопросе.