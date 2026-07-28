В Казани после проверки Роспотребнадзора приостановили деятельность клиники «Дейли-Фарм»
Специалисты выявили многочисленные нарушения обязательных требований, в том числе по обращению с медицинскими отходами
В Казани суд принял решение о запрете деятельности клиники «Дейли-Фарм» на 20 суток. Ранее учреждение с плановой проверкой посетили специалисты Управления Роспотребнадзора по Татарстану.
В клинике выявили многочисленные нарушения обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства. В их числе:
- неправильное обращение с медицинскими отходами;
- отсутствие обязательного обеззараживания отходов класса Б;
- смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости;
- отсутствие планового и внепланового бактериологического контроля;
- несоблюдение графика профилактических прививок и медицинских осмотров и др.
В отношении «Дейли-Фарм» составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещения опечатаны.
Напомним, месяц назад в Казани суд временно приостановил работу кафе «Кишмиш». Роспотребнадзор по Татарстану заявил о зафиксированных нарушениях санитарных норм. В кафе не соблюдались правила приготовления и хранения еды, инвентарь не был промаркирован, а сотрудники не проходили обязательные медосмотры.
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