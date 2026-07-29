Миллион за 5 лет в глубинке: кто стал земским работником культуры в Татарстане

Реальные истории участников программы: от переезда из Москвы до обустройства в Арске и работы в сельских ДК

Алмаз Гарипов сидит в центре в спектакле «Мы — деревенские парни». Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В Казани продлили прием заявок на участие в программе «Земский работник культуры Республики Татарстан» до 10 августа. Если в первый год в нее приняли 20 человек, то теперь состав расширили до 50 работников — все они смогут получить по 1 млн рублей при условии, что будут работать на селе в течение пяти лет. «Реальное время» пообщалось с некоторыми из победителей прошлого года: кто-то ради новой должности вернулся домой, а кто-то переехал из Москвы в деревню.

Один миллион рублей и гарантия работы на пять лет

«Земский работник культуры Республики Татарстан» — это человек, который будет трудиться в селах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. В специальном перечне 128 вакантных должностей в конкретных населенных пунктах: художественный руководитель, директор, педагог‑хореограф, заведующий, аккомпаниатор, звукорежиссер, артист драмы, балетмейстер и другие. Некоторые из вакансий пустуют с 2023 года — в том числе должность главного режиссера в Мензелинском татарском театре.

Набрать 50 участников непросто, поэтому сроки приема заявок продлены до 10 августа.

Некоторые специалисты работают там же, где родились. Так, повезло хореографу Дине Султановой — после Казанского института культуры она вновь оказалась в родном Арске, в детской школе искусств.

— Еще во время учебы я поняла, что суета шумного мегаполиса не по душе и было бы здорово работать там, где выросла, где обучалась сама, — говорит Султанова. — Перспектива переезда в район никак не пугала и не смущала. Не нужно тратить часы на дорогу, нет пробок, благодаря чему остается больше времени для семьи. Решение принять участие в программе было осознанным. Для молодого специалиста после окончания учебы особенно важно иметь стабильную работу по профессии и поддержку на старте трудового пути. Привлекло в данной программе именно гарантированное трудоустройство, возможность сразу начать профессиональную деятельность и получить практический опыт.

Часть полученных денег Султанова направила на строительство жилья. Закупила также музыкальную аппаратуру, репетиционную форму для танцев и планирует повышать квалификацию. В ДШИ ее рабочий день начинается обычно в восемь часов утра. Сначала — классический танец.

— У станка дети осваивают правильную постановку корпуса, рук, ног и головы. Я убеждена, что основа любого танцевального направления — это классическая хореография. Именно она помогает развить дисциплину, координацию и умение владеть своим телом, — говорит Дина Султанова.

Затем идут занятия по народно-сценическому танцу, а в конце — ритмика. После чего хореограф едет домой на обед, следом наступает время занятий со второй группой учеников вторых классов по той же программе. Ближе к вечеру — встречи с участниками концертной группы, постановка новых номеров, совершенствование уже поставленных танцев. «Для старших ребят я обязательно включаю в занятия упражнения на развитие силы, выносливости и укрепление всех групп мышц», — рассказывает Дина. Поздним вечером ее ждут занятия с театром мод.

— Каждый мой рабочий день наполнен движением, творчеством и общением с детьми. Именно возможность видеть их успехи, профессиональный рост и искреннюю любовь к танцу вдохновляет меня на дальнейшую работу, — делится хореограф.

Дина Султанова с ученицами. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Как Александр Козлов покинул Москву

Но не только местные жители участвуют в программе. Александр Козлов уже стал звездой «Земского работника культуры» — заведующий Микулинского сельского Дома культуры Азнакаевского района приехал в Татарстан из Москвы, где он учился в Институте культуры и искусств на трубача, также став дирижером духового оркестра и руководителем в учреждении культуры.

Козлов играл в Центральном концертном образцовом оркестре ВМФ РФ и работал в Химках в Центральной детской школе искусств. А потом переехал в Татарстан в село на 312 человек. Кроме этого, он преподает в ДШИ в поселке Актюбинский игру на медных духовых инструментах. А еще в Азнакаево можно услышать его трубу в местном духовом оркестре Дворца культуры.

Александр подавал заявки и в другие регионы, но ему особенно понравился подход наших сотрудников «Таткультресурсцентра», которые проводили отбор заявок. В Микулино он живет с женой в доме с небольшим приусадебным участком, который уже выкупил. Супруга работает в том же ДК художественным руководителем. Среди активностей — кружок йоги, секция айкидо и клуб экспериментального садоводства.

— Мой рабочий день начинается с 9 утра. Главное отличие от Москвы в том, что мне до работы идти две минуты, — говорит Александр Козлов. — График у нас ненормированный, при этом в обед работы практически нет. Допустим, я с 9 до 11 отработал, по большей части это методическая работа, а после этого я начинаю уже в 5—6 часов и до 11 вечера занимаюсь клубной деятельностью.

Козловы уже завели кур, хотя и ценят качество продуктов в местных магазинах. На вопрос, удалось ли ему вписаться в новое место, Александр рассуждает:

— Сложно сказать, потому что должность руководящая, всем угодить нельзя. Мы стараемся находить баланс между запросом управления и жителями за счет большего количества мероприятий. Я подаю план на месяц, а потом жители подходят, говорят, что нужно провести это и это.

Заманивать на мероприятия сельчан непросто. Самое аншлаговое — концерт актюбинской рок-группы, куда пришло около 35 человек.

Александр Козлов продолжает играть на трубе. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Деревенские актеры — это тоже земские работники культуры

В числе вакантных есть и актерская профессия. Выпускников театральных факультетов ждут в Буинске, Мензелинске и в Атне. Окончивший Елабужский колледж культуры и искусств Алмаз Гарипов уже закрыл одну из таких позиций в Атнинском театре, но в этом году там тоже ждут желающих.

Гарипов родился в соседнем Балтасинском районе. Сначала учился в Кукморском аграрном колледже, но потом понял, что повар-кондитер не его выбор. Поехал учиться на руководителя любительского театрального коллектива и преподавателя.

— Я изначально не планировал подаваться на программу, — говорит Гарипов. — Но при этом искал театр неподалеку от дома, чтобы ездить, когда понадобится. Это было в 2025-м. В этом году к нам уже пришли новые актеры, некоторые, по-моему, тоже претендуют на участие в программе. Мне нравится в театре, что у нас много выездов, если бы сидел на одном месте, чувствовал бы себя странно.

В Атне у Гарипова, как и у многих актеров, служебная квартира. Деньги, выделенные по программе, он собирается потратить на покупку либо земли, либо машины. Вы можете увидеть этого актера в нескольких спектаклях, в частности «Бәхетемнән узып барышлый» Ильдара Юзеева (роль Анвара Садыкова), «Без бит авыл малае» / «Мы — деревенские парни» Туфана Миннуллина (роль Галимжана), в сказке «Мырррау! Батыр» (роль помощника Ризвана), «Бәхетсез егет» / «Несчастный юноша» Галиаскара Камала. Неплохо для одного года!

Все претенденты должны быть готовы отработать на полной ставке в должности пять лет. Победителям выплачивают 1 млн рублей. Есть и другие меры поддержки — в селах и рабочих поселках «закрывают» платежи за жилье и коммуналку, представителям некоторых профессий выделяют землю на шесть лет для ИЖС или личного подсобного хозяйства.