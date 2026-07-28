«Декоративный» вместо реального: в Татарстане жалуются на качество капремонта

С начала года в домах республики выявили 875 нарушений при проведении работ общей стоимостью 11,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В этом году в Татарстане должны капитально отремонтировать 813 многоквартирных домов. В планах — обновить кровлю, фасады и внутридомовые сети. На сегодня программа выполнена на 60%, однако качество работ оставляет желать лучшего. При проведении проверок надзорные органы выявили 875 нарушений. Какие типовые ошибки совершают исполнители капремонта, как жителю дома проверить, сколько денег «накоплено» на счете дома по этой статье расходов, а также какие муниципалитеты лидируют в реализации программы — в материале «Реального времени».

Отдельный приоритет — замена 124 лифтов в 56 домах

В 2026 году программа капремонта охватит 813 многоквартирных домов в 41 муниципальном образовании Татарстана. На работы направят 11,1 млрд рублей. Источниками финансирования станут местный бюджет (1,2 млрд), бюджет республики (1,4 млрд) и средства собственников (8,3 млрд). Такие цифры озвучил и. о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин на заседании в Кабмине РТ.



— Основные направления — ремонт крыш, фасадов, обновление внутридомовых инженерных сетей и повышение их энергоэффективности. Отдельный приоритет — замена 124 лифтов в 56 домах. Вопрос о замене лифтов находится на особом контроле. Перед нами стоит масштабная задача, поставленная правительством: к 15 февраля 2030 года все лифты с истекшим сроком службы (25 лет к этой дате, — прим. авт.) должны быть заменены, — указал он.

Дамир Шайдуллин добавил, что в общей сложности до 2030 года в жилых домах Татарстана заменят 1 474 подъемника.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ходе заседания по капремонту жилья обратили внимание на актуальную проблему — отравления угарным газом: с начала года в республике произошел 141 такой случай. Основные причины — использование устаревших газовых колонок открытого типа, установка герметичных пластиковых окон без достаточного притока воздуха, а также неудовлетворительное состояние вентиляционных каналов и дымоходов. Последний фактор касается домов 1960—70-х годов постройки, обратил внимание и. о. министра.

— Муниципальные образования обязаны включать восстановление вентиляционных каналов и дымоходов в программу капремонта домов с повышенным риском. В 2026 году такие работы запланированы в 141 доме в 19 муниципальных образованиях. Для начала работ необходимо положительное решение собрания собственников, — резюмировал спикер.

Главным документом в капремонте является протокол общего собрания жильцов

По итогам первого полугодия в Татарстане зафиксировано 350 обращений граждан, касающихся необходимости проведения капремонта или замечаний по поводу качества проведенных работ. Это на 32,2% меньше, чем фиксировали за аналогичный период 2025-го, доложил на совещании начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин.

Для дальнейшего снижения количества обращений граждан инспекторы Фонда ЖКХ республики проводят проверки на объектах. Так, в 2025 году было организовано более 2,7 тыс. проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено свыше 2,4 тыс. нарушений. Суды наложили штрафы на нарушителей на 920 тыс. рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала текущего года проведено 626 проверок, выявлено 875 нарушений, но судами штрафы еще не наложены.



— Мы зачастую видим, что ведутся работы только декоративного плана. Их пытаются завершить, создав лишь оштукатуренный вид, а внутри — паучки уже паутину свили, — доложил Тыгин.

Пример такого замечания: в одном из домов в Арске подрядчик отремонтировал крышу, подъезды и фасад. Однако после выполнения работ в двух квартирах отсутствовала тяга в вентиляции. Как только такой дом выявляют, его в течение нескольких минут отключают от газа, подачу которого возобновят только после устранения неполадок.

Другие типовые ошибки: разрушение стен после проведения работ по их утеплению, обшивка вентиляционных каналов без восстановления кирпичной кладки, не проводят работы по укреплению фундамента и так далее.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Отдельно спикер коснулся проблемы «прозрачности» отчетов о сборе и расходовании средств на капремонт. По его словам, не все руководители ТСЖ размещают в ГИС ЖКХ сведения о средствах на спецсчете капремонта. Только за первый квартал 2026-го данные в системе не опубликованы по 401 дому. За такое нарушение предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей (ст. 13.19.2 КоАП РФ). Однако привлечь нарушителя к ответственности могут только по обращению граждан.

— Посмотрите ситуацию по вашему дому на спецсчете: знаете ли вы, сколько накопили средств, где эти деньги? Если вы этого в системе ГИС ЖКХ не видите, то обратитесь в Госжилинспекцию РТ, и мы проведем проверку, — призвал он.

скриншот сайта ГИС ЖКХ

Александр Тыгин также обратил внимание на то, что главным документом в капремонте является протокол общего собрания жильцов.

— Именно там определяются виды работ, объемы финансирования. Когда мы получаем жалобу от гражданина с посылом «я не в курсе, что делается в моем доме», то здесь только к нему претензии. Всегда кажется, что кто-то принял решение, но они все принимаются только общим собранием, — завершил свое выступление начальник Госжилинспекции Татарстана.

«Сезонные работы должны быть завершены до 15 августа»

На сегодняшний день готовность программы капремонта домов в Татарстане составляет 60%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года готовность составляла 56%, доложил гендиректор Фонда ЖКХ республики Айрат Абузяров.

Лидерами по готовности программы капремонта домов являются Актанышский (готовность — 100%, отремонтировано 4 дома), Алексеевский (99%, 4 дома) районы, Челны (76,9%, 22 дома), Казань (61,8%, 33 дома) и Нижнекамский район (54,13%, 14 домов), следует из предоставленной на совещании презентации.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Согласно договорам, сезонные работы должны быть завершены до 15 августа, весь комплекс работ — до конца сентября, остальные виды работ — до 1 декабря, — сообщил он.

Для того чтобы не сорвать сроки реализации программы, с подрядчиками проводят разъяснительные беседы, управляющие компании обеспечивают беспрепятственный проход рабочих к элементам здания, заверил Абузяров.