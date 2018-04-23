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Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку

15:16, 23.04.2018
Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

«Никол Пашинян (лидер оппозиции Армении, — прим. ред.) был прав. Я был неправ. Созданная ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я покидаю пост премьер-министра страны», — говорится в его заявлении на сайте главы кабмина страны.

Напомним, что 17 апреля парламент Армении избрал премьер-министром Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длятся с 13 апреля.

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