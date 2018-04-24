«Рустам Нургалиевич, все зависит от вас — быть лизингу в Татарстане или нет»
На Совете по предпринимательству бизнес прощался с лизингом в РТ, «спотыкался» об охранные зоны и объявлял войну тортам из соцсетей
Восьмое заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ прошло накануне в Казани. Бизнес-сообщество пожаловалось на невозможность получить полную информацию об охранных зонах на приобретаемых ими участках, нелегалов среди операторов техосмотра и немотивированную заморозку счетов банками. Также предприниматели попытались «надавить» на президента из-за ставки налога на движимое имущество для лизинговых компаний и чуть ли не призвали воевать с гражданами, предоставляющими свои услуги в соцсетях. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
«Ну не может это стоить миллиард! Вы упали, что ли?»
С начала 2018-го года в работе Совета находится в общей сложности 30 проектных групп, накануне была рассмотрена деятельность пяти из них. Первая группа подняла вопрос предоставления бизнесу полной информации об охранных зонах на приобретаемых участках.
На сегодняшний день в республике есть почти 80 тысяч зон с особыми условиями, однако не все они внесены в реестр, так что некоторые предприниматели покупают землю с обременением, сами того не зная. Подробно о том, как можно «обжечься» на этой теме, собравшимся рассказал руководитель автосервиса «Основа Движения» Сергей Павлючков:
— В 2013 году я решил приобрести землю под строительство автосервиса. Подобрал участок, юристы провели проверку на предмет отсутствия охранных зон, обременений — все чисто. Взял кредит, понес дополнительные расходы — порядка 300 «КАМАЗов» земли для планировки участка, отсыпал дорогу, сделал техпроект. Вдруг при попытке оградить территорию выясняется, что строить я не могу — на участке зарыт высоковольтный кабель (10 тыс. вольт), проложенный казанскими электросетями для ТК «Зельгрос». Пять лет я пишу письма, но проблема не решается, — поделился своим кейсом Павлючков.
В качестве решения данной проблемы проектная группа предложила рекомендовать ресурсоснабжающим организациям предоставить в исполком города полную информацию обо всех сетях с зонами особого использования, а также отразить информацию в системе обеспечения градостроительной деятельности в Казани.
— Есть опыт Москвы, Тюменской области в части упорядочивания этой работы. Мы обязательно возьмем в работу эту проблему. Нам надо обязательно это сделать, потому что нам самим важно знать, где у нас что находится, в целях безопасности, — отреагировал Рустам Минниханов. После этого президент поручил отделу обеспечения ведения ЕГРН Росреестра по РТ в течение месяца примерно определить алгоритм работы. В свою очередь, мэр Казани получил задание рассмотреть ситуацию Павлючкова.
Стоит отметить, что у ресурсоснабжающих организаций есть не вся информация о существующих сетях, также значительное количество сетей является гостайной и они не отражены в ЕГРН. Помимо этого, постановка сетей на учет сопряжена со значительными финансовыми затратами. К примеру, согласно озвученной на заседании информации, ПАО «Таттелеком» для этого нужно потратить больше 1 млрд рублей, что на треть превышает годовой бюджет компании. Эта цифра не могла не привлечь внимание президента.
— Я не знаю, откуда у «Таттелекома» миллиард рублей. Мы же просто просим внести ясность. Откуда этот миллиард появился? — поинтересовался Рустам Минниханов.
— У нас 93 тыс. км сети. Если это учитывать, то будет 1 млрд 119 млн рублей. А все кабель-канализации мы уже учли… — начал было отвечать гендир «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин.
— Ну как вы можете работать, если у вас эти кабели не на учете? В какой форме это сделать — я не знаю. Может, какая-то ваша структура хочет денег заработать, чтобы вот эту работу провести? — уточнил президент.
— Там деньги не заработаешь — мы только страдаем от этого дела, — высказался Шафигуллин.
— Рустам Нургалиевич, эта работа связана с нанесением сетей на топосъемки, которые затем ложатся в основу. Вот как раз… — попытался вклиниться министр связи РТ Роман Шайхутдинов.
— Ну не может это стоить миллиард! Вы упали, что ли? Миллиард — это пол-Казани перекопать и кабель положить. Рисунок на карту наложить — миллиард? — гнул свою линию президент.
— Это расценки Росреестра. С ними надо разговаривать, — заявил глава телеком-компании.
— Если надо, то и с ними будем говорить. Я в полемику не вступаю. Давайте найдем нормальную форму. Давайте спокойно рабочую комиссию создадим, — подытожил разговор Рустам Минниханов.
«Если так будет продолжаться, то через пару лет можно будет закрыть все станции ТО»
Следующая проектная группа занималась рассмотрением вопроса защиты интересов добросовестных операторов техосмотра. Дело в том, что на 1 января текущего года в РТ официально зарегистрировано почти 1,5 млн автомобилей, из них 250 тысяч авто — это машины не старше 3 лет, а почти 600 тысяч авто вовремя прошли ТО на аккредитованных станциях. Официальной информации о техосмотре остальных ТС нет, а это значит, что они получили свои страховые полисы по поддельным диагностическим картам. Вполне логично, что большое число подделок приводит к крупным финансовым потерям у легальных предпринимателей.
— Несмотря на ежегодное увеличение количества ТС по РТ на 10%, количество легального ТО снижается на 15—20%. По итогам 2017 года эта цифра подошла ближе к 50%. Если все будет продолжаться так же, то через пару лет можно будет закрыть все станции, — описал сложившуюся ситуацию председатель ассоциации станций ТО Марат Ярмиев.
Также спикер отметил, что проблема нелегальных операторов ТО несколько глубже финансовых потерь бизнеса — в России ежегодно растет число ДТП, произошедших из-за технических неисправностей. Для решения проблемы проектная группа предложила следующие действия: попросить ЦБ об определении критериев незаконности диагностических карт при наличии которых страховые компании могли бы отказать в выдаче полисов ОСАГО, а также от имени президента РТ поддержать изменения в уголовном и административном кодексах, усиливающие ответственность за нарушения при проведении ТО.
— Эта тема федерального уровня, но мы готовы со своей стороны подключиться и вместе с вами довести эту тему до логического завершения. Давайте мы сформулируем наше видение. И, наверное, мы должны подключить наших депутатов в Госдуме. Давайте мы вас вооружим этой темой. С вашей стороны тоже должна быть активность, — дал поручение присутствовавшим на заседании депутатам Рустам Минниханов.
«Надо выждать время и проанализировать...»
Еще одна больная тема для бизнеса — внезапная приостановка операций банком. Только в 2017 году было приостановлено более полумиллиона операций по счетам предпринимателей — таким образом банки выполняют рекомендации ЦБ по выполнению закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проблема в том, что перечень нежелательных операций постоянно расширяется, а прозрачного механизма разблокировки нет. При этом бизнес попадает в черный список и исключается из хозяйственного оборота.
В подобную ситуацию попала фирма «Атриум», занимающаяся благоустройством и озеленением (она работала над московским парком «Зарядье» и «Лужниками»). Как рассказала глава компании Гульнара Мустафина, в ходе работы над очередным проектом расчетный счет ее предприятия был заблокирован, как следствие — сорванные сроки, задолженности по зарплатам и другие неприятности. Длительная «битва» с банками все же дала результат — спустя три месяца счет разблокировали. Однако далеко не всем предпринимателям удается отделаться «малой кровью», если этот термин вообще применим к случаю с фирмой Гульнары Мустафиной.
В качестве решения проблемы было предложено создать в РТ межведомественную комиссию, определяющую обоснованность блокировок, а также разработать единый перечень документов, которые бизнес должен предоставить банку в случае блокировки. Еще один способ облегчить участь бизнеса — предложить ЦБ дать рекомендацию банкам о разработке четкого регламента взаимодействия с клиентами в случае приостановки операций.
В ходе обсуждения данной проблемы выяснилось, что 30 марта ЦБ РФ издал указ о создании межведомственной комиссии, которая начинает работать уже с 23 апреля. Она будет принимать жалобы от предпринимателей, заявления от банков, а затем принимать решение — вычеркнуть фирму из черного списка, заблокировать ее счет или нет. По сути, предложенный татарстанскими предпринимателями механизм работы уже был создан.
Президент РТ признал, что проблема действительно существенная, однако, узнав о появлении комиссии при ЦБ, уточнил: «Мы посмотрим, как этот документ будет работать. Через какое-то время мы можем вернуться к этому вопросу и дать оценку. Сейчас надо выждать время и проанализировать. Пройдет полгода и мы вернемся к этой теме».
«Это давление, конечно. Давление на власть»
Также в рамках заседания была поднята тема снижения ставки на движимое имущество для лизинговых и транспортных компаний. Татарстан в 2018 году установил соответствующую налоговую ставку на уровне 1,1%. В то же время Московская, Владимирская, Ивановская, Липецкая и ряд других областей сохранили налоговую ставку на нулевом уровне. Такое положение дел может сильно ударить по татарстанскому бизнесу в данном сегменте, поскольку транспортные и лизинговые компании не имеют других форм доходов, кроме эксплуатации машин. Эксперты уверены, что новый налог приведет к банкротству компаний, либо к их массовой перерегистрации.
— По нашей компании на текущий момент потери составят примерно 20 млн рублей. Чтобы открыть офис в Московской области — снять его, нужно 30 тыс. рублей, нанять бухгалтера — еще 30 тысяч. При таких условиях можно перенести туда центральный офис. Как только предприниматели сядут и посчитают, сколько они будут платить, очень быстро многие поменяют место регистрации. Рустам Нургалиевич, все зависит от вас — быть лизингу в Татарстане или нет, — высказался представитель компании «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.
Президент согласился с позицией спикера, однако уточнил: «С одной стороны, это так, а с другой — как-то надо формировать доходы бюджета».
— Рустам Нургалиевич, уже 32 региона приняли решение о продлении льготы. Мы предлагаем поддержать хотя бы транспортные и лизинговые компании, потому что у них очень много движимого имущества на балансе. Иначе им просто ничего не останется, кроме как проголосовать ногами, выбрать регион с наиболее мягкими условиями и переехать туда. При этом республика потеряет не только этот налог, мы также потеряем транспортный налог, НДФЛ, — высказалась старший партнер АНП «Зенит», эксперт по налогам Юлия Заздравная.
Выслушав спикеров, глава республики пошутил: «Это давление, конечно. Давление на власть».
— За все льготы надо отвечать. На самом деле, каких-либо резервов больно-то нет. Но как мы будем дальше двигаться… Давайте мы изучим то, какие решения приняты у наших коллег, а потом озвучим наш подход к этому вопросу, — закрыл обсуждение темы президент.
Муслима Латыпова: «Вопрос, как это производится— в каких условиях? В домах, в гаражах, в банях. У кого-то животные дома могут быть. Я говорю о пищевой безопасности. Где проводится лабораторный анализ?»
«Что там только не производят — весь ассортимент «Бахетле» там есть!»
Последняя тема, предложенная к обсуждению — бизнес в интернете. В последнее время в соцсетях довольно часто встречаются аккаунты, рекламирующие торты, конфеты, одежду, аксессуары и многое другое на заказ. При этом данная продукция в большинстве случаев производится на дому одним или парой человек, а сама деятельность никак не регистрируется.
Также большую популярность набирают косметологические услуги: к примеру, девушка решает подзаработать на своем умении делать маникюр или коррекцию бровей, создает аккаунт с примерами своих работ в Instagram, ставит невысокий ценник и начинает принимать клиентов на дому. На заседании особенно отметили, что зачастую «нелегальным предпринимательством» промышляют мамы в декрете, однако даже этот нюанс не смог смягчить тот жесткий посыл, с которым выступила генеральный директор ООО «Бахетле» Муслима Латыпова.
— С 2017 года я начала следить за этим псевдопредпринимательством, потому что все больше набирает обороты продажа продукции собственного производства, а это — вопрос пищевой безопасности. Помимо этого, налоги им не надо платить, в фонды отчислять не надо. У нас, у добросовестных производителей, которые платят, этот бизнес забирает объемы. Этой проблемой однозначно надо заниматься, — высказалась Муслима Латыпова. — Что только там не производят — весь ассортимент «Бахетле» там есть. Вопрос, как это производится — в каких условиях? В домах, в гаражах, в банях. У кого-то животные дома могут быть. Я говорю о пищевой безопасности. Где проводится лабораторный анализ?
Спикер также рассказала о том, что однажды она специально заказала торт через соцсети, однако на требование показать необходимую документацию ей ответили: «Не хотите — не берите». После этого торт отправился на экспертизу, и по микробиологическим показателям продукция оказалась не соответствующей нормам. «Вот что такое самозанятость. Надо это остановить, Рустам Нургалиевич», — призвала Латыпова.
— Мы с вами затронули две темы: занятость мам в декрете и тему здоровой конкуренции. Их надо рассматривать вкупе — здесь и налоговая должна быть привлечена, и Пенсионный фонд. Тема, которую мы сейчас обсуждаем, — очень важна. Она важна для существующих предпринимателей, она важна для женщин, которые сегодня пока не могут выйти на работу — сидят с детьми, — высказался глава республики, поручив Айдару Булатову возглавить проектную группу по данному вопросу.
Также президент признал, что в нашей стране надо «многое изменить» — в частности, ментальность и культуру общения власти и бизнеса. Однако, по его словам, кроме нас самих этого никто не сделает.
— Надо сделать так, чтобы эти люди были полезны для себя и для нашего общества, но это не должно быть стихийно — этим начинают пользоваться недобросовестные люди. Для мамочек мы должны создать условия обязательно. И жены и мужей перестанут пилить. Мужики спасибо скажут, — резюмировал Рустам Минниханов. — Эту тему мы еще отдельно обсудим, вместе у меня соберемся. Надо двигать эти вопросы, в том числе на федеральном уровне.
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Самое интересное, что если даже на всю республику с проблемой выступишь и президенту об этом скажешь, ничего не решится...