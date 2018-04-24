«Рустам Нургалиевич, все зависит от вас — быть лизингу в Татарстане или нет»

На Совете по предпринимательству бизнес прощался с лизингом в РТ, «спотыкался» об охранные зоны и объявлял войну тортам из соцсетей

Фото: Олег Тихонов

Восьмое заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ прошло накануне в Казани. Бизнес-сообщество пожаловалось на невозможность получить полную информацию об охранных зонах на приобретаемых ими участках, нелегалов среди операторов техосмотра и немотивированную заморозку счетов банками. Также предприниматели попытались «надавить» на президента из-за ставки налога на движимое имущество для лизинговых компаний и чуть ли не призвали воевать с гражданами, предоставляющими свои услуги в соцсетях. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Ну не может это стоить миллиард! Вы упали, что ли?»



С начала 2018-го года в работе Совета находится в общей сложности 30 проектных групп, накануне была рассмотрена деятельность пяти из них. Первая группа подняла вопрос предоставления бизнесу полной информации об охранных зонах на приобретаемых участках.

На сегодняшний день в республике есть почти 80 тысяч зон с особыми условиями, однако не все они внесены в реестр, так что некоторые предприниматели покупают землю с обременением, сами того не зная. Подробно о том, как можно «обжечься» на этой теме, собравшимся рассказал руководитель автосервиса «Основа Движения» Сергей Павлючков:

— В 2013 году я решил приобрести землю под строительство автосервиса. Подобрал участок, юристы провели проверку на предмет отсутствия охранных зон, обременений — все чисто. Взял кредит, понес дополнительные расходы — порядка 300 «КАМАЗов» земли для планировки участка, отсыпал дорогу, сделал техпроект. Вдруг при попытке оградить территорию выясняется, что строить я не могу — на участке зарыт высоковольтный кабель (10 тыс. вольт), проложенный казанскими электросетями для ТК «Зельгрос». Пять лет я пишу письма, но проблема не решается, — поделился своим кейсом Павлючков.

В качестве решения данной проблемы проектная группа предложила рекомендовать ресурсоснабжающим организациям предоставить в исполком города полную информацию обо всех сетях с зонами особого использования, а также отразить информацию в системе обеспечения градостроительной деятельности в Казани.

«Пять лет я пишу письма, но проблема не решается», — поделился своим кейсом Павлючков



— Есть опыт Москвы, Тюменской области в части упорядочивания этой работы. Мы обязательно возьмем в работу эту проблему. Нам надо обязательно это сделать, потому что нам самим важно знать, где у нас что находится, в целях безопасности, — отреагировал Рустам Минниханов. После этого президент поручил отделу обеспечения ведения ЕГРН Росреестра по РТ в течение месяца примерно определить алгоритм работы. В свою очередь, мэр Казани получил задание рассмотреть ситуацию Павлючкова.

Стоит отметить, что у ресурсоснабжающих организаций есть не вся информация о существующих сетях, также значительное количество сетей является гостайной и они не отражены в ЕГРН. Помимо этого, постановка сетей на учет сопряжена со значительными финансовыми затратами. К примеру, согласно озвученной на заседании информации, ПАО «Таттелеком» для этого нужно потратить больше 1 млрд рублей, что на треть превышает годовой бюджет компании. Эта цифра не могла не привлечь внимание президента.

— Я не знаю, откуда у «Таттелекома» миллиард рублей. Мы же просто просим внести ясность. Откуда этот миллиард появился? — поинтересовался Рустам Минниханов.

— У нас 93 тыс. км сети. Если это учитывать, то будет 1 млрд 119 млн рублей. А все кабель-канализации мы уже учли… — начал было отвечать гендир «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин.

— Ну как вы можете работать, если у вас эти кабели не на учете? В какой форме это сделать — я не знаю. Может, какая-то ваша структура хочет денег заработать, чтобы вот эту работу провести? — уточнил президент.

— Там деньги не заработаешь — мы только страдаем от этого дела, — высказался Шафигуллин.

— Рустам Нургалиевич, эта работа связана с нанесением сетей на топосъемки, которые затем ложатся в основу. Вот как раз… — попытался вклиниться министр связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Ну не может это стоить миллиард! Вы упали, что ли? Миллиард — это пол-Казани перекопать и кабель положить», — гнул свою линию президент



— Ну не может это стоить миллиард! Вы упали, что ли? Миллиард — это пол-Казани перекопать и кабель положить. Рисунок на карту наложить — миллиард? — гнул свою линию президент.

— Это расценки Росреестра. С ними надо разговаривать, — заявил глава телеком-компании.

— Если надо, то и с ними будем говорить. Я в полемику не вступаю. Давайте найдем нормальную форму. Давайте спокойно рабочую комиссию создадим, — подытожил разговор Рустам Минниханов.

«Если так будет продолжаться, то через пару лет можно будет закрыть все станции ТО»

Следующая проектная группа занималась рассмотрением вопроса защиты интересов добросовестных операторов техосмотра. Дело в том, что на 1 января текущего года в РТ официально зарегистрировано почти 1,5 млн автомобилей, из них 250 тысяч авто — это машины не старше 3 лет, а почти 600 тысяч авто вовремя прошли ТО на аккредитованных станциях. Официальной информации о техосмотре остальных ТС нет, а это значит, что они получили свои страховые полисы по поддельным диагностическим картам. Вполне логично, что большое число подделок приводит к крупным финансовым потерям у легальных предпринимателей.

— Несмотря на ежегодное увеличение количества ТС по РТ на 10%, количество легального ТО снижается на 15—20%. По итогам 2017 года эта цифра подошла ближе к 50%. Если все будет продолжаться так же, то через пару лет можно будет закрыть все станции, — описал сложившуюся ситуацию председатель ассоциации станций ТО Марат Ярмиев.

Также спикер отметил, что проблема нелегальных операторов ТО несколько глубже финансовых потерь бизнеса — в России ежегодно растет число ДТП, произошедших из-за технических неисправностей. Для решения проблемы проектная группа предложила следующие действия: попросить ЦБ об определении критериев незаконности диагностических карт при наличии которых страховые компании могли бы отказать в выдаче полисов ОСАГО, а также от имени президента РТ поддержать изменения в уголовном и административном кодексах, усиливающие ответственность за нарушения при проведении ТО.

— Эта тема федерального уровня, но мы готовы со своей стороны подключиться и вместе с вами довести эту тему до логического завершения. Давайте мы сформулируем наше видение. И, наверное, мы должны подключить наших депутатов в Госдуме. Давайте мы вас вооружим этой темой. С вашей стороны тоже должна быть активность, — дал поручение присутствовавшим на заседании депутатам Рустам Минниханов.

Как рассказала Гульнара Мустафина, в ходе работы над очередным проектом расчетный счет ее предприятия был заблокирован, как следствие — сорванные сроки, задолженности по зарплатам и другие неприятности



«Надо выждать время и проанализировать...»

Еще одна больная тема для бизнеса — внезапная приостановка операций банком. Только в 2017 году было приостановлено более полумиллиона операций по счетам предпринимателей — таким образом банки выполняют рекомендации ЦБ по выполнению закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проблема в том, что перечень нежелательных операций постоянно расширяется, а прозрачного механизма разблокировки нет. При этом бизнес попадает в черный список и исключается из хозяйственного оборота.

В подобную ситуацию попала фирма «Атриум», занимающаяся благоустройством и озеленением (она работала над московским парком «Зарядье» и «Лужниками»). Как рассказала глава компании Гульнара Мустафина, в ходе работы над очередным проектом расчетный счет ее предприятия был заблокирован, как следствие — сорванные сроки, задолженности по зарплатам и другие неприятности. Длительная «битва» с банками все же дала результат — спустя три месяца счет разблокировали. Однако далеко не всем предпринимателям удается отделаться «малой кровью», если этот термин вообще применим к случаю с фирмой Гульнары Мустафиной.

В качестве решения проблемы было предложено создать в РТ межведомественную комиссию, определяющую обоснованность блокировок, а также разработать единый перечень документов, которые бизнес должен предоставить банку в случае блокировки. Еще один способ облегчить участь бизнеса — предложить ЦБ дать рекомендацию банкам о разработке четкого регламента взаимодействия с клиентами в случае приостановки операций.

В ходе обсуждения данной проблемы выяснилось, что 30 марта ЦБ РФ издал указ о создании межведомственной комиссии, которая начинает работать уже с 23 апреля. Она будет принимать жалобы от предпринимателей, заявления от банков, а затем принимать решение — вычеркнуть фирму из черного списка, заблокировать ее счет или нет. По сути, предложенный татарстанскими предпринимателями механизм работы уже был создан.

Президент РТ признал, что проблема действительно существенная, однако, узнав о появлении комиссии при ЦБ, уточнил: «Мы посмотрим, как этот документ будет работать. Через какое-то время мы можем вернуться к этому вопросу и дать оценку. Сейчас надо выждать время и проанализировать. Пройдет полгода и мы вернемся к этой теме».

«Как только предприниматели сядут и посчитают, сколько они будут платить, очень быстро многие поменяют место регистрации. Рустам Нургалиевич, все зависит от вас — быть лизингу в Татарстане или нет», — высказался представитель компании «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих



«Это давление, конечно. Давление на власть»

Также в рамках заседания была поднята тема снижения ставки на движимое имущество для лизинговых и транспортных компаний. Татарстан в 2018 году установил соответствующую налоговую ставку на уровне 1,1%. В то же время Московская, Владимирская, Ивановская, Липецкая и ряд других областей сохранили налоговую ставку на нулевом уровне. Такое положение дел может сильно ударить по татарстанскому бизнесу в данном сегменте, поскольку транспортные и лизинговые компании не имеют других форм доходов, кроме эксплуатации машин. Эксперты уверены, что новый налог приведет к банкротству компаний, либо к их массовой перерегистрации.

— По нашей компании на текущий момент потери составят примерно 20 млн рублей. Чтобы открыть офис в Московской области — снять его, нужно 30 тыс. рублей, нанять бухгалтера — еще 30 тысяч. При таких условиях можно перенести туда центральный офис. Как только предприниматели сядут и посчитают, сколько они будут платить, очень быстро многие поменяют место регистрации. Рустам Нургалиевич, все зависит от вас — быть лизингу в Татарстане или нет, — высказался представитель компании «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

Президент согласился с позицией спикера, однако уточнил: «С одной стороны, это так, а с другой — как-то надо формировать доходы бюджета».

— Рустам Нургалиевич, уже 32 региона приняли решение о продлении льготы. Мы предлагаем поддержать хотя бы транспортные и лизинговые компании, потому что у них очень много движимого имущества на балансе. Иначе им просто ничего не останется, кроме как проголосовать ногами, выбрать регион с наиболее мягкими условиями и переехать туда. При этом республика потеряет не только этот налог, мы также потеряем транспортный налог, НДФЛ, — высказалась старший партнер АНП «Зенит», эксперт по налогам Юлия Заздравная.

Выслушав спикеров, глава республики пошутил: «Это давление, конечно. Давление на власть».

— За все льготы надо отвечать. На самом деле, каких-либо резервов больно-то нет. Но как мы будем дальше двигаться… Давайте мы изучим то, какие решения приняты у наших коллег, а потом озвучим наш подход к этому вопросу, — закрыл обсуждение темы президент.

Муслима Латыпова: «Вопрос, как это производится— в каких условиях? В домах, в гаражах, в банях. У кого-то животные дома могут быть. Я говорю о пищевой безопасности. Где проводится лабораторный анализ?»



«Что там только не производят — весь ассортимент «Бахетле» там есть!»

Последняя тема, предложенная к обсуждению — бизнес в интернете. В последнее время в соцсетях довольно часто встречаются аккаунты, рекламирующие торты, конфеты, одежду, аксессуары и многое другое на заказ. При этом данная продукция в большинстве случаев производится на дому одним или парой человек, а сама деятельность никак не регистрируется.

Также большую популярность набирают косметологические услуги: к примеру, девушка решает подзаработать на своем умении делать маникюр или коррекцию бровей, создает аккаунт с примерами своих работ в Instagram, ставит невысокий ценник и начинает принимать клиентов на дому. На заседании особенно отметили, что зачастую «нелегальным предпринимательством» промышляют мамы в декрете, однако даже этот нюанс не смог смягчить тот жесткий посыл, с которым выступила генеральный директор ООО «Бахетле» Муслима Латыпова.

— С 2017 года я начала следить за этим псевдопредпринимательством, потому что все больше набирает обороты продажа продукции собственного производства, а это — вопрос пищевой безопасности. Помимо этого, налоги им не надо платить, в фонды отчислять не надо. У нас, у добросовестных производителей, которые платят, этот бизнес забирает объемы. Этой проблемой однозначно надо заниматься, — высказалась Муслима Латыпова. — Что только там не производят — весь ассортимент «Бахетле» там есть. Вопрос, как это производится — в каких условиях? В домах, в гаражах, в банях. У кого-то животные дома могут быть. Я говорю о пищевой безопасности. Где проводится лабораторный анализ?

Спикер также рассказала о том, что однажды она специально заказала торт через соцсети, однако на требование показать необходимую документацию ей ответили: «Не хотите — не берите». После этого торт отправился на экспертизу, и по микробиологическим показателям продукция оказалась не соответствующей нормам. «Вот что такое самозанятость. Надо это остановить, Рустам Нургалиевич», — призвала Латыпова.

— Мы с вами затронули две темы: занятость мам в декрете и тему здоровой конкуренции. Их надо рассматривать вкупе — здесь и налоговая должна быть привлечена, и Пенсионный фонд. Тема, которую мы сейчас обсуждаем, — очень важна. Она важна для существующих предпринимателей, она важна для женщин, которые сегодня пока не могут выйти на работу — сидят с детьми, — высказался глава республики, поручив Айдару Булатову возглавить проектную группу по данному вопросу.

Также президент признал, что в нашей стране надо «многое изменить» — в частности, ментальность и культуру общения власти и бизнеса. Однако, по его словам, кроме нас самих этого никто не сделает.

— Надо сделать так, чтобы эти люди были полезны для себя и для нашего общества, но это не должно быть стихийно — этим начинают пользоваться недобросовестные люди. Для мамочек мы должны создать условия обязательно. И жены и мужей перестанут пилить. Мужики спасибо скажут, — резюмировал Рустам Минниханов. — Эту тему мы еще отдельно обсудим, вместе у меня соберемся. Надо двигать эти вопросы, в том числе на федеральном уровне.

1 / 42 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов